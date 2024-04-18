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https://sputnikarabic.ae/20240418/روسيا-قيام-باريس-بنقل-حاملة-طائرات-شارل-ديغول-إلى-قيادة-الناتو-دليل-على-تآكل-سيادة-باريس--1088063769.html
روسيا: نقل باريس حاملة طائرات "شارل ديغول" إلى قيادة الناتو دليل على تآكل سيادة فرنسا
روسيا: نقل باريس حاملة طائرات "شارل ديغول" إلى قيادة الناتو دليل على تآكل سيادة فرنسا
سبوتنيك عربي
أكدت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن قيام باريس بنقل حاملة الطائرات الفرنسية "شارل ديغول" إلى قيادة حلف "الناتو" هو... 18.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-18T08:37+0000
2024-04-18T09:22+0000
روسيا
أخبار فرنسا
الناتو
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وقالت زاخاروفا في إيجاز صحفي: "لقد انتبهنا إلى المعلومات الواردة من هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الفرنسية بشأن نقل حاملة الطائرات "شارل ديغول" والسفن الحربية المرافقة تحت القيادة العملياتية لحلف شمال الأطلسي للمشاركة في التدريبات البحرية للحلف في البحر الأبيض المتوسط". وأشارت الدبلوماسية إلى أن هذه هي المرة الأولى في تاريخ فرنسا التي يتم فيها نقل "الرائد الرئيسي للقوات البحرية الوطنية" (حاملة الطائرات)، وهي عنصر أساسي في المكون البحري لقوات الردع النووي، إلى قيادة قوات الناتو.وأضافت زاخاوفا: "وبطبيعة الحال، فإن مثل هذا القرار هو حق سيادي للقيادة الفرنسية، لكن يبدو أن هذا دليل واضح آخر على التآكل المستمر للسيادة الوطنية لفرنسا، وخاصة في مجال الردع النووي الأكثر أهمية وحساسية".وستبدأ سفينة البحرية الفرنسية، إلى جانب مجموعة هجومية، في الانتشار في البحر الأبيض المتوسط تحت إشراف قوات الهجوم والدعم البحرية التابعة لحلف الناتو. وتمثل هذه المهمة المرة الأولى التي تضع فيها فرنسا حاملتها التي تعمل بالطاقة النووية والقوات المرافقة لها، بما في ذلك غواصة هجومية نووية، تحت سيطرة الناتو مباشرة.
https://sputnikarabic.ae/20240418/إعلام-روسيا-تمتلك-أحد-أكبر-أساطيل-الغواصات-الجاهز-للقتال-في-العالم-1088061951.html
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روسيا, أخبار فرنسا , الناتو
روسيا, أخبار فرنسا , الناتو

روسيا: نقل باريس حاملة طائرات "شارل ديغول" إلى قيادة الناتو دليل على تآكل سيادة فرنسا

08:37 GMT 18.04.2024 (تم التحديث: 09:22 GMT 18.04.2024)
© Sputnik . Alexandr Vilf / الانتقال إلى بنك الصورشارل ديغول
شارل ديغول - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2024
© Sputnik . Alexandr Vilf
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تابعنا عبر
أكدت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن قيام باريس بنقل حاملة الطائرات الفرنسية "شارل ديغول" إلى قيادة حلف "الناتو" هو دليل آخر واضح على "التآكل" المستمر للسيادة الفرنسية.
وقالت زاخاروفا في إيجاز صحفي: "لقد انتبهنا إلى المعلومات الواردة من هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الفرنسية بشأن نقل حاملة الطائرات "شارل ديغول" والسفن الحربية المرافقة تحت القيادة العملياتية لحلف شمال الأطلسي للمشاركة في التدريبات البحرية للحلف في البحر الأبيض المتوسط".
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08:06 GMT
وأشارت الدبلوماسية إلى أن هذه هي المرة الأولى في تاريخ فرنسا التي يتم فيها نقل "الرائد الرئيسي للقوات البحرية الوطنية" (حاملة الطائرات)، وهي عنصر أساسي في المكون البحري لقوات الردع النووي، إلى قيادة قوات الناتو.
وأضافت زاخاوفا: "وبطبيعة الحال، فإن مثل هذا القرار هو حق سيادي للقيادة الفرنسية، لكن يبدو أن هذا دليل واضح آخر على التآكل المستمر للسيادة الوطنية لفرنسا، وخاصة في مجال الردع النووي الأكثر أهمية وحساسية".
وستبدأ سفينة البحرية الفرنسية، إلى جانب مجموعة هجومية، في الانتشار في البحر الأبيض المتوسط تحت إشراف قوات الهجوم والدعم البحرية التابعة لحلف الناتو. وتمثل هذه المهمة المرة الأولى التي تضع فيها فرنسا حاملتها التي تعمل بالطاقة النووية والقوات المرافقة لها، بما في ذلك غواصة هجومية نووية، تحت سيطرة الناتو مباشرة.
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