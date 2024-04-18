إعلام: روسيا تمتلك أحد أكبر أساطيل الغواصات الجاهز للقتال في العالم

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
08:04 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
08:32 GMT
28 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
09:44 GMT
16 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير مصري: لدى روسيا ومصر شراكة استراتيجية في كافة المجالات
14:03 GMT
60 د
لقاء سبوتنيك
التصعيد بين إيران وإسرائيل وتبعاته على منطقة الشرق الأوسط وسط تحذيرات روسية
15:03 GMT
59 د
مرايا العلوم
مفاجأة تكرار البصمات والأنماط العالمية لموجات الدماغ
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:33 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
كتاب "ستيبان كوندوروشكين - دمشق 1902"
17:00 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث والهبة في القوانين العربية
17:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
02:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
08:30 GMT
30 د
من الملعب
باير ليفركوزن يتوّج بلقب الدوري الألماني ومانشستر سيتي يتصدر
09:17 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
09:43 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
10:03 GMT
36 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مساحة حرة
"بريكس باي" نظام دفع دولي غير مرتبط بالدولار .. ما مميزاته؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
16:33 GMT
27 د
مرايا العلوم
المحادثة الأولى بين البشر والحيتان والحوار مع الكائنات الفضائية
17:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
17:30 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sputnikarabic.ae/20240418/إعلام-روسيا-تمتلك-أحد-أكبر-أساطيل-الغواصات-الجاهز-للقتال-في-العالم-1088061951.html
إعلام: روسيا تمتلك أحد أكبر أساطيل الغواصات الجاهز للقتال في العالم
إعلام: روسيا تمتلك أحد أكبر أساطيل الغواصات الجاهز للقتال في العالم
سبوتنيك عربي
أكدت تقارير إعلامية غربية أن روسيا تمتلك أحد أكبر أساطيل الغاواصات في العالم، وأن هذه الغواصات تتمتع بقدرة عالية على القتال، وبتجهيزات وصنوف مختلفة. 18.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-18T08:06+0000
2024-04-18T09:40+0000
رصد عسكري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101486/82/1014868230_0:0:2049:1153_1920x0_80_0_0_0a2d366822dd2d8a8faa5185945c1c2f.jpg
وقالت مجلة "ناشيونال إنترست" في تقرير لها: "إذا تحدثنا عن الغواصات، فإن الأسطول الروسي هو أحد أكبر الأساطيل وأكثرها جاهزية للقتال في العالم، حيث يبلغ عدده عشرات السفن من عدة أنواع". وتذكر المجلة أيضًا أن الغواصات التي تعمل بالديزل والكهرباء يمكن أن تكون هادئة جدًا مقارنة بالغواصات النووية، مما يعني أنه من الصعب اكتشافها باستخدام السونار.ويتكون التسلح من ستة أنابيب طوربيد عيار 533 ملم مثبتة على القوس، والتي يمكن استخدامها لإطلاق صواريخ كروز. الذخيرة - 18 طوربيدات وطوربيدات صاروخية. من حيث التخفي، هذه الغواصات متفوقة عدة مرات على سابقاتها. يتم ضمان الصوت المنخفض للغاية من خلال المعدات المصممة خصيصًا لهم. كما أن الاستخدام الواسع النطاق للوسائل الحديثة للحماية الصوتية، والطلاء الخارجي المضاد للتحديد المائي، وخطوط الهيكل المصممة بعناية يضمن انخفاض الرؤية.
https://sputnikarabic.ae/20240404/الغواصة-النووية-قازان-تطلق-صاروخا-مجنحا-فيديو-1087686841.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101486/82/1014868230_0:0:1803:1352_1920x0_80_0_0_5b2f3e75e62ff114ce96a219e5274736.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري
رصد عسكري

إعلام: روسيا تمتلك أحد أكبر أساطيل الغواصات الجاهز للقتال في العالم

08:06 GMT 18.04.2024 (تم التحديث: 09:40 GMT 18.04.2024)
© Sputnik . Jurij Kaver / الانتقال إلى بنك الصورغواصة روسية
غواصة روسية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2024
© Sputnik . Jurij Kaver
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أكدت تقارير إعلامية غربية أن روسيا تمتلك أحد أكبر أساطيل الغاواصات في العالم، وأن هذه الغواصات تتمتع بقدرة عالية على القتال، وبتجهيزات وصنوف مختلفة.
وقالت مجلة "ناشيونال إنترست" في تقرير لها: "إذا تحدثنا عن الغواصات، فإن الأسطول الروسي هو أحد أكبر الأساطيل وأكثرها جاهزية للقتال في العالم، حيث يبلغ عدده عشرات السفن من عدة أنواع".
© Sputnik"كلافزين - 1".. غواصة روسية تطارد العدو في أعماق البحار
كلافزين - 1.. غواصة روسية تطارد العدو في أعماق البحار - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2024
"كلافزين - 1".. غواصة روسية تطارد العدو في أعماق البحار
© Sputnik

وأشارت المجلة إلى أن الغواصات الروسية الجديدة من مشروع "667إم" (لادا)، هي غواصات ممتازة مصممة للعمليات القتالية ضد السفن والحرب المضادة للغواصات وجمع المعلومات الاستخبارية. هذه الغواصات مسلحة ليس فقط بالطوربيدات، ولكن أيضًا بصواريخ كروز القادرة على التسبب في أضرار جسيمة للهدف.

© Sputnik . Irina Motina / الانتقال إلى بنك الصورإنزال غواصة ديزل العاملة على الطاقة الكهربائية "كرونشتادت" - مشروع 677 "لادا" في سان بطرسبورغ
إنزال غواصة ديزل العاملة على الطاقة الكهربائية كرونشتادت - مشروع 677 لادا في سان بطرسبورغ - سبوتنيك عربي
1/7
© Sputnik . Irina Motina
/
الانتقال إلى بنك الصور
إنزال غواصة ديزل العاملة على الطاقة الكهربائية "كرونشتادت" - مشروع 677 "لادا" في سان بطرسبورغ
© Sputnik . Irina Motina / الانتقال إلى بنك الصورإنزال غواصة ديزل العاملة على الطاقة الكهربائية "كرونشتادت" - مشروع 677 "لادا" في سان بطرسبورغ
إنزال غواصة ديزل العاملة على الطاقة الكهربائية كرونشتادت - مشروع 677 لادا في سان بطرسبورغ - سبوتنيك عربي
2/7
© Sputnik . Irina Motina
/
الانتقال إلى بنك الصور
إنزال غواصة ديزل العاملة على الطاقة الكهربائية "كرونشتادت" - مشروع 677 "لادا" في سان بطرسبورغ
© Sputnik . Irina Motina / الانتقال إلى بنك الصور إنزال غواصة ديزل العاملة على الطاقة الكهربائية "كرونشتادت" - مشروع 677 "لادا" في سان بطرسبورغ
إنزال غواصة ديزل العاملة على الطاقة الكهربائية كرونشتادت - مشروع 677 لادا في سان بطرسبورغ - سبوتنيك عربي
3/7
© Sputnik . Irina Motina
/
الانتقال إلى بنك الصور
إنزال غواصة ديزل العاملة على الطاقة الكهربائية "كرونشتادت" - مشروع 677 "لادا" في سان بطرسبورغ
© Sputnik . Irina Motina / الانتقال إلى بنك الصورإنزال غواصة ديزل العاملة على الطاقة الكهربائية "كرونشتادت" - مشروع 677 "لادا" في سان بطرسبورغ
إنزال غواصة ديزل العاملة على الطاقة الكهربائية كرونشتادت - مشروع 677 لادا في سان بطرسبورغ - سبوتنيك عربي
4/7
© Sputnik . Irina Motina
/
الانتقال إلى بنك الصور
إنزال غواصة ديزل العاملة على الطاقة الكهربائية "كرونشتادت" - مشروع 677 "لادا" في سان بطرسبورغ
© Sputnik . Irina Motina / الانتقال إلى بنك الصورإنزال غواصة ديزل العاملة على الطاقة الكهربائية "كرونشتادت" - مشروع 677 "لادا" في سان بطرسبورغ
إنزال غواصة ديزل العاملة على الطاقة الكهربائية كرونشتادت - مشروع 677 لادا في سان بطرسبورغ - سبوتنيك عربي
5/7
© Sputnik . Irina Motina
/
الانتقال إلى بنك الصور
إنزال غواصة ديزل العاملة على الطاقة الكهربائية "كرونشتادت" - مشروع 677 "لادا" في سان بطرسبورغ
© Sputnik . Irina Motina / الانتقال إلى بنك الصورإنزال غواصة ديزل العاملة على الطاقة الكهربائية "كرونشتادت" - مشروع 677 "لادا" في سان بطرسبورغ
إنزال غواصة ديزل العاملة على الطاقة الكهربائية كرونشتادت - مشروع 677 لادا في سان بطرسبورغ - سبوتنيك عربي
6/7
© Sputnik . Irina Motina
/
الانتقال إلى بنك الصور
إنزال غواصة ديزل العاملة على الطاقة الكهربائية "كرونشتادت" - مشروع 677 "لادا" في سان بطرسبورغ
© Sputnik . Алексей Даничев / الانتقال إلى بنك الصورغواصة "سانت بطرسبورغ" من مشروع لادا
غواصة سانت بطرسبورغ من مشروع لادا - سبوتنيك عربي
7/7
© Sputnik . Алексей Даничев
/
الانتقال إلى بنك الصور
غواصة "سانت بطرسبورغ" من مشروع لادا
1/7
© Sputnik . Irina Motina
/
الانتقال إلى بنك الصور
إنزال غواصة ديزل العاملة على الطاقة الكهربائية "كرونشتادت" - مشروع 677 "لادا" في سان بطرسبورغ
2/7
© Sputnik . Irina Motina
/
الانتقال إلى بنك الصور
إنزال غواصة ديزل العاملة على الطاقة الكهربائية "كرونشتادت" - مشروع 677 "لادا" في سان بطرسبورغ
3/7
© Sputnik . Irina Motina
/
الانتقال إلى بنك الصور
إنزال غواصة ديزل العاملة على الطاقة الكهربائية "كرونشتادت" - مشروع 677 "لادا" في سان بطرسبورغ
4/7
© Sputnik . Irina Motina
/
الانتقال إلى بنك الصور
إنزال غواصة ديزل العاملة على الطاقة الكهربائية "كرونشتادت" - مشروع 677 "لادا" في سان بطرسبورغ
5/7
© Sputnik . Irina Motina
/
الانتقال إلى بنك الصور
إنزال غواصة ديزل العاملة على الطاقة الكهربائية "كرونشتادت" - مشروع 677 "لادا" في سان بطرسبورغ
6/7
© Sputnik . Irina Motina
/
الانتقال إلى بنك الصور
إنزال غواصة ديزل العاملة على الطاقة الكهربائية "كرونشتادت" - مشروع 677 "لادا" في سان بطرسبورغ
7/7
© Sputnik . Алексей Даничев
/
الانتقال إلى بنك الصور
غواصة "سانت بطرسبورغ" من مشروع لادا
وتذكر المجلة أيضًا أن الغواصات التي تعمل بالديزل والكهرباء يمكن أن تكون هادئة جدًا مقارنة بالغواصات النووية، مما يعني أنه من الصعب اكتشافها باستخدام السونار.
غواصة روسية طراز أوسكار المشروع 949 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2024
الغواصة النووية "قازان" تطلق صاروخا مجنحا... فيديو
4 أبريل, 12:57 GMT

ويذكر أن سعة غواصات مشروع "لادا" تبلغ 1765 طناً على السطح، و2650 طناً تحت الماء. ويبلغ طول الغواصة 66.6 مترًا، وعرضها 7.1 مترًا. وتصل سرعتها على السطح إلى 10 عقدة، وتصل سرعتها تحت الماء إلى 21 عقدة.

© Sputnik . Alexey Danichev / الانتقال إلى بنك الصورتسليم غواصة "بيتروبالوفسك-كامتشاتكا"، التي تعمل بالديزل والكهرباء، من مشروع 636.6 "فارشافيانكا"، إلى القوات البحرية الروسية، 25 نوفمبر 2019
تسليم غواصة بيتروبالوفسك-كامتشاتكا، التي تعمل بالديزل والكهرباء، من مشروع 636.6 فارشافيانكا، إلى القوات البحرية الروسية، 25 نوفمبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2024
تسليم غواصة "بيتروبالوفسك-كامتشاتكا"، التي تعمل بالديزل والكهرباء، من مشروع 636.6 "فارشافيانكا"، إلى القوات البحرية الروسية، 25 نوفمبر 2019
© Sputnik . Alexey Danichev
/
الانتقال إلى بنك الصور
ويتكون التسلح من ستة أنابيب طوربيد عيار 533 ملم مثبتة على القوس، والتي يمكن استخدامها لإطلاق صواريخ كروز. الذخيرة - 18 طوربيدات وطوربيدات صاروخية. من حيث التخفي، هذه الغواصات متفوقة عدة مرات على سابقاتها. يتم ضمان الصوت المنخفض للغاية من خلال المعدات المصممة خصيصًا لهم.
© Sputnikالغواصة الروسية المسيرة "بوسيدون"
الغواصة الروسية المسيرة بوسيدون - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2024
الغواصة الروسية المسيرة "بوسيدون"
© Sputnik
كما أن الاستخدام الواسع النطاق للوسائل الحديثة للحماية الصوتية، والطلاء الخارجي المضاد للتحديد المائي، وخطوط الهيكل المصممة بعناية يضمن انخفاض الرؤية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لآخر المستجدات بعد الهجوم الإيراني على إسرائيل06:06 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى"... روسيا تطالب مجلس الأمن بالنظر بشكل عاجل في مسألة عقوبات ضد إسرائيل06:05 GMTРабота самоходной артиллерийской установки Акация ВС РФ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:08 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала