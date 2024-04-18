إعلام: روسيا تمتلك أحد أكبر أساطيل الغواصات الجاهز للقتال في العالم
08:06 GMT 18.04.2024 (تم التحديث: 09:40 GMT 18.04.2024)
© Sputnik . Jurij Kaver/
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أكدت تقارير إعلامية غربية أن روسيا تمتلك أحد أكبر أساطيل الغاواصات في العالم، وأن هذه الغواصات تتمتع بقدرة عالية على القتال، وبتجهيزات وصنوف مختلفة.
وقالت مجلة "ناشيونال إنترست" في تقرير لها: "إذا تحدثنا عن الغواصات، فإن الأسطول الروسي هو أحد أكبر الأساطيل وأكثرها جاهزية للقتال في العالم، حيث يبلغ عدده عشرات السفن من عدة أنواع".
© Sputnik"كلافزين - 1".. غواصة روسية تطارد العدو في أعماق البحار
"كلافزين - 1".. غواصة روسية تطارد العدو في أعماق البحار
© Sputnik
وأشارت المجلة إلى أن الغواصات الروسية الجديدة من مشروع "667إم" (لادا)، هي غواصات ممتازة مصممة للعمليات القتالية ضد السفن والحرب المضادة للغواصات وجمع المعلومات الاستخبارية. هذه الغواصات مسلحة ليس فقط بالطوربيدات، ولكن أيضًا بصواريخ كروز القادرة على التسبب في أضرار جسيمة للهدف.
© Sputnik . Irina Motina / الانتقال إلى بنك الصورإنزال غواصة ديزل العاملة على الطاقة الكهربائية "كرونشتادت" - مشروع 677 "لادا" في سان بطرسبورغ
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إنزال غواصة ديزل العاملة على الطاقة الكهربائية "كرونشتادت" - مشروع 677 "لادا" في سان بطرسبورغ
© Sputnik . Irina Motina / الانتقال إلى بنك الصورإنزال غواصة ديزل العاملة على الطاقة الكهربائية "كرونشتادت" - مشروع 677 "لادا" في سان بطرسبورغ
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إنزال غواصة ديزل العاملة على الطاقة الكهربائية "كرونشتادت" - مشروع 677 "لادا" في سان بطرسبورغ
© Sputnik . Irina Motina / الانتقال إلى بنك الصور إنزال غواصة ديزل العاملة على الطاقة الكهربائية "كرونشتادت" - مشروع 677 "لادا" في سان بطرسبورغ
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إنزال غواصة ديزل العاملة على الطاقة الكهربائية "كرونشتادت" - مشروع 677 "لادا" في سان بطرسبورغ
© Sputnik . Irina Motina / الانتقال إلى بنك الصورإنزال غواصة ديزل العاملة على الطاقة الكهربائية "كرونشتادت" - مشروع 677 "لادا" في سان بطرسبورغ
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إنزال غواصة ديزل العاملة على الطاقة الكهربائية "كرونشتادت" - مشروع 677 "لادا" في سان بطرسبورغ
© Sputnik . Irina Motina / الانتقال إلى بنك الصورإنزال غواصة ديزل العاملة على الطاقة الكهربائية "كرونشتادت" - مشروع 677 "لادا" في سان بطرسبورغ
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إنزال غواصة ديزل العاملة على الطاقة الكهربائية "كرونشتادت" - مشروع 677 "لادا" في سان بطرسبورغ
© Sputnik . Irina Motina / الانتقال إلى بنك الصورإنزال غواصة ديزل العاملة على الطاقة الكهربائية "كرونشتادت" - مشروع 677 "لادا" في سان بطرسبورغ
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إنزال غواصة ديزل العاملة على الطاقة الكهربائية "كرونشتادت" - مشروع 677 "لادا" في سان بطرسبورغ
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إنزال غواصة ديزل العاملة على الطاقة الكهربائية "كرونشتادت" - مشروع 677 "لادا" في سان بطرسبورغ
2/7
إنزال غواصة ديزل العاملة على الطاقة الكهربائية "كرونشتادت" - مشروع 677 "لادا" في سان بطرسبورغ
3/7
إنزال غواصة ديزل العاملة على الطاقة الكهربائية "كرونشتادت" - مشروع 677 "لادا" في سان بطرسبورغ
4/7
إنزال غواصة ديزل العاملة على الطاقة الكهربائية "كرونشتادت" - مشروع 677 "لادا" في سان بطرسبورغ
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إنزال غواصة ديزل العاملة على الطاقة الكهربائية "كرونشتادت" - مشروع 677 "لادا" في سان بطرسبورغ
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إنزال غواصة ديزل العاملة على الطاقة الكهربائية "كرونشتادت" - مشروع 677 "لادا" في سان بطرسبورغ
وتذكر المجلة أيضًا أن الغواصات التي تعمل بالديزل والكهرباء يمكن أن تكون هادئة جدًا مقارنة بالغواصات النووية، مما يعني أنه من الصعب اكتشافها باستخدام السونار.
4 أبريل, 12:57 GMT
ويذكر أن سعة غواصات مشروع "لادا" تبلغ 1765 طناً على السطح، و2650 طناً تحت الماء. ويبلغ طول الغواصة 66.6 مترًا، وعرضها 7.1 مترًا. وتصل سرعتها على السطح إلى 10 عقدة، وتصل سرعتها تحت الماء إلى 21 عقدة.
© Sputnik . Alexey Danichev / الانتقال إلى بنك الصورتسليم غواصة "بيتروبالوفسك-كامتشاتكا"، التي تعمل بالديزل والكهرباء، من مشروع 636.6 "فارشافيانكا"، إلى القوات البحرية الروسية، 25 نوفمبر 2019
تسليم غواصة "بيتروبالوفسك-كامتشاتكا"، التي تعمل بالديزل والكهرباء، من مشروع 636.6 "فارشافيانكا"، إلى القوات البحرية الروسية، 25 نوفمبر 2019
© Sputnik . Alexey Danichev/
ويتكون التسلح من ستة أنابيب طوربيد عيار 533 ملم مثبتة على القوس، والتي يمكن استخدامها لإطلاق صواريخ كروز. الذخيرة - 18 طوربيدات وطوربيدات صاروخية. من حيث التخفي، هذه الغواصات متفوقة عدة مرات على سابقاتها. يتم ضمان الصوت المنخفض للغاية من خلال المعدات المصممة خصيصًا لهم.
© Sputnikالغواصة الروسية المسيرة "بوسيدون"
الغواصة الروسية المسيرة "بوسيدون"
© Sputnik
كما أن الاستخدام الواسع النطاق للوسائل الحديثة للحماية الصوتية، والطلاء الخارجي المضاد للتحديد المائي، وخطوط الهيكل المصممة بعناية يضمن انخفاض الرؤية.