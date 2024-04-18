https://sputnikarabic.ae/20240418/زيلينسكي-يعترف-بتقدم-القوات-الروسية-ويطالب-الغرب-بمزيد-من-الأسلحة-1088059163.html
زيلينسكي يعترف بتقدم القوات الروسية ويطالب الغرب بمزيد من الأسلحة
زيلينسكي يعترف بتقدم القوات الروسية ويطالب الغرب بمزيد من الأسلحة
سبوتنيك عربي
اعترف فلاديمير زيلينسكي في رسالة إلى زعماء الاتحاد الأوروبي بتقدم القوات الروسية، مطالبا الغرب "بكل شيء لحماية الجبهة". 18.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-18T05:27+0000
2024-04-18T05:27+0000
2024-04-18T05:27+0000
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وقال زيلينسكي في خطاب نُشر نصه على الموقع الإلكتروني لمكتب الرئاسة: "الآن يشعر الجيش الروسي بقوته في كل ما يتعلق بالعنصر المسلح تقريبًا، وبفضل هذه الميزة على وجه التحديد... إنهم يضغطون علينا في الجبهة ويتقدمون تدريجيًا".بالإضافة إلى ذلك، انتقد زيلينسكي دول الاتحاد الأوروبي بسبب التأخير في تسليم قذائف المدفعية التي وعد بها الاتحاد الأوروبي إلى أوكرانيا.ودعا الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أمس الأربعاء، الكونغرس (السلطة التشريعية) إلى الموافقة على طلبه لمساعدة إسرائيل وأوكرانيا، محذرا من أن "انتصار موسكو سيجعل روسيا أقرب بشكل غير مسبوق إلى حدود الناتو".وتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتُشرِك دول الناتو بشكل مباشر في الصراع.
https://sputnikarabic.ae/20240417/زيلينسكي-تقسيم-المساعدات-بين-أوكرانيا-وإسرائيل-وصمة-عار-1088035979.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
زيلينسكي يعترف بتقدم القوات الروسية ويطالب الغرب بمزيد من الأسلحة
اعترف فلاديمير زيلينسكي في رسالة إلى زعماء الاتحاد الأوروبي بتقدم القوات الروسية، مطالبا الغرب "بكل شيء لحماية الجبهة".
وقال زيلينسكي في خطاب نُشر نصه على الموقع الإلكتروني لمكتب الرئاسة: "الآن يشعر الجيش الروسي بقوته في كل ما يتعلق بالعنصر المسلح تقريبًا، وبفضل هذه الميزة على وجه التحديد... إنهم يضغطون علينا في الجبهة ويتقدمون تدريجيًا".
وطالب القادة الأوروبيين بالأسلحة: قذائف، ومعدات، وطائرات دون طيار، و"كل شيء لحماية الجبهة".
بالإضافة إلى ذلك، انتقد زيلينسكي دول الاتحاد الأوروبي بسبب التأخير في تسليم قذائف المدفعية التي وعد بها الاتحاد الأوروبي إلى أوكرانيا.
وأضاف: "لسوء الحظ، لم نر بعد مليون قذيفة للمدفعية من الاتحاد الأوروبي التي تحدثنا عنها كثيرًا".
ودعا الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أمس الأربعاء، الكونغرس (السلطة التشريعية) إلى الموافقة على طلبه لمساعدة إسرائيل وأوكرانيا، محذرا من أن "انتصار موسكو سيجعل روسيا أقرب بشكل غير مسبوق إلى حدود الناتو".
وفي وقت سابق، أشارت صحيفة "التايمز" البريطانية، إلى أن الوضع غير المواتي في ساحة المعركة في كييف يجبر الغرب على الاستعداد لـ"هزيمة كارثية" للقوات الأوكرانية، التي تفتقر إلى الأسلحة والذخيرة.
وتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتُشرِك دول الناتو بشكل مباشر في الصراع.