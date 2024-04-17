https://sputnikarabic.ae/20240417/زيلينسكي-تقسيم-المساعدات-بين-أوكرانيا-وإسرائيل-وصمة-عار-1088035979.html

زيلينسكي: تقسيم المساعدات بين أوكرانيا وإسرائيل "وصمة عار"

زيلينسكي: تقسيم المساعدات بين أوكرانيا وإسرائيل "وصمة عار"

سبوتنيك عربي

وصف الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، تقسيم المساعدات الأمريكية بين إسرائيل وبلاده بـ"وصمة العار". 17.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-17T09:03+0000

2024-04-17T09:03+0000

2024-04-17T09:03+0000

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وقال زيلينسكي: "هذا عار على العالم أجمع وعلى الديمقراطية، بالنسبة لأولئك الذين يتحدثون فقط عن الديمقراطية".ورأى أن قرار رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون بتقسيم المساعدات، قرارا لا يتعلق بالأمن، بل سياسة بحتة.وأشار زيلينسكي إلى أنه إذا قسم الكونغرس هذه المساعدات ما بين إسرائيل وأوكرانيا، فهذا يعني أن هذه مسألة انتخابات في الولايات المتحدة.يذكر أن جونسون كان يعتزم طرح مشاريع قوانين منفصلة للتصويت على المساعدة لإسرائيل وتايوان وأوكرانيا هذا الأسبوع، وفي الوقت نفسه، رفض البيت الأبيض فكرة الانفصال المحتمل.وأصدر رؤساء اللجان في مجلس النواب الأمريكي بيانًا مشتركًا هذا الأسبوع لدعم الموافقة على تقديم مساعدات لحلفاء الولايات المتحدة في الخارج، بما في ذلك أوكرانيا.كيربي: لا نؤيد مشروع قانون يخصص تمويلات لإسرائيل دون أوكرانياوأعرب رؤساء لجان الشؤون الخارجية والقوات المسلحة والاستخبارات والميزانية عن دعمهم للخطة التي طرحها رئيس مجلس النواب مايك جونسون في وقت سابق وتختلف عن رؤية الإدارة الديمقراطية.

https://sputnikarabic.ae/20240416/رئيس-الوزراء-الأوكراني-السابق-زيلينسكي-قام-بتأمين-طرق-الهروب-مسبقًا-على-حساب-الاحتيال-والفساد-1088007340.html

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