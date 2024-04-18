https://sputnikarabic.ae/20240418/غوغل-تطرد-موظفين-طالبوا-بقطع-علاقة-الشركة-مع-إسرائيل-1088060619.html
"غوغل" تطرد موظفين طالبوا بقطع علاقة الشركة مع إسرائيل
"غوغل" تطرد موظفين طالبوا بقطع علاقة الشركة مع إسرائيل
سبوتنيك عربي
قامت شركة "غوغل" الأمريكية بطرد 28 موظفًا شاركوا في اعتصام لمدة 10 ساعات في مكاتب الشركة احتجاجًا على تعاونها مع الحكومة الإسرائيلية. 18.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-18T07:13+0000
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وأفادت صحيفة أمريكية نقلاً عن مذكرة الشركة: "قامت شركة غوغل بطرد 28 موظفًا لمشاركتهم في اعتصام لمدة 10 ساعات في مكاتب الشركة في نيويورك وسانيفيل، كاليفورنيا، للاحتجاج على العلاقات التجارية للشركة مع الحكومة الإسرائيلية".ويذكر أن عدداً قليلاً من الموظفين المحتجين دخلوا المكتب وتدخلوا في عمل الموظفين الآخرين.وبحسب صحيفة "نيويورك بوست" تعليقًا على عمليات الفصل، قال متحدث باسم "غوغل" إن سلوك المتظاهرين "غير مقبول على الإطلاق" وإن التدخل في عمل الموظفين الآخرين يعد "انتهاكًا لسياسة الشركة".وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، نقلا عن مصادر، أن إسرائيل أدخلت نظاما تجريبيا للتعرف على الوجه في قطاع غزة للمراقبة الجماعية للفلسطينيين. وقال ممثل للمخابرات الإسرائيلية للصحيفة إن نظام التعرف على الوجه يستخدم تقنيات من الشركة الإسرائيلية الخاصة، "Corsight" و"Google Photos".
https://sputnikarabic.ae/20240417/موظفو-غوغل-يطالبون-بقطع-علاقة-الشركة-مع-إسرائيل-فيديو-1088040080.html
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العالم, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, قطاع غزة
العالم, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, قطاع غزة
"غوغل" تطرد موظفين طالبوا بقطع علاقة الشركة مع إسرائيل
قامت شركة "غوغل" الأمريكية بطرد 28 موظفًا شاركوا في اعتصام لمدة 10 ساعات في مكاتب الشركة احتجاجًا على تعاونها مع الحكومة الإسرائيلية.
وأفادت صحيفة أمريكية نقلاً عن مذكرة الشركة: "قامت شركة غوغل بطرد 28 موظفًا لمشاركتهم في اعتصام لمدة 10 ساعات في مكاتب الشركة في نيويورك وسانيفيل، كاليفورنيا، للاحتجاج على العلاقات التجارية للشركة مع الحكومة الإسرائيلية".
وطالب المتظاهرون الشركة بإنهاء عقد مشروع نيمبوس بقيمة 1.2 مليار دولار، والذي بموجبه توفر "Google Cloud" و"Amazon Web Services" خدمات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي للحكومة والجيش الإسرائيلي.
ويذكر أن عدداً قليلاً من الموظفين المحتجين دخلوا المكتب وتدخلوا في عمل الموظفين الآخرين.
وبحسب صحيفة "نيويورك بوست" تعليقًا على عمليات الفصل، قال متحدث باسم "غوغل" إن سلوك المتظاهرين "غير مقبول على الإطلاق" وإن التدخل في عمل الموظفين الآخرين يعد "انتهاكًا لسياسة الشركة".
وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، نقلا عن مصادر، أن إسرائيل أدخلت نظاما تجريبيا للتعرف على الوجه في قطاع غزة للمراقبة الجماعية للفلسطينيين. وقال ممثل للمخابرات الإسرائيلية للصحيفة إن نظام التعرف على الوجه يستخدم تقنيات من الشركة الإسرائيلية الخاصة، "Corsight" و"Google Photos".