https://sputnikarabic.ae/20240418/وزير-الثقافة-اللبناني-لـسبوتنيك-رد-إيران-مدروس-والحوار-في-لبنان-لا-يمكن-أن-يكون-إلا-برئاسة-بري-1088068063.html

وزير الثقافة اللبناني لـ"سبوتنيك": رد إيران مدروس والحوار في لبنان لا يمكن أن يكون إلا برئاسة بري

وزير الثقافة اللبناني لـ"سبوتنيك": رد إيران مدروس والحوار في لبنان لا يمكن أن يكون إلا برئاسة بري

سبوتنيك عربي

رأى وزير الثقافة اللبناني محمد المرتضى، أنّ "ما يحصل في غزة كارثي"، لافتًا إلى أنّ "هذه الحرب أثبتت أن العالم بات اليوم غير محكوم بنظام أحادي، وفضحت هذه الحرب... 18.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-18T11:04+0000

2024-04-18T11:04+0000

2024-04-18T11:04+0000

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وأضاف: "فلسطين تعاني اليوم عن كل دول المنطقة وإذا لم نتحرك ستكون غزة البداية وسيستمر الجيش الإسرائيلي في مخططه ليصل إلى لبنان".ولفت في حديث لـ إذاعة "سبوتنيك"، إلى أنّ "كل تضحيات الشعب الفلسطيني لا يمكن أن تذهب من دون تحقيق انتصار وهذا الشعب يواجه باللحم الحي".وأوضح المرتضى أنّ "هذه الضربة أنتجت ثمارها من خلال "استنفار أماكن الدراسات في الولايات المتحدة وإسرائيل لدراسة تداعياتها"، مشيراً الى أنّ "ما حدث هو حدث رئيسي سيُبنى عليه في كل مفصل جديد في المنطقة في المرحلة المقبلة" .وشدّد المرتضى على أهمية دور لبنان في هذه المرحلة "بإسقاط إسرائيل التي تتعارض صيغتها القائمة على اللون الواحد مع صيغة لبنان القائمة على التعددية والاختلاف وقناعتنا أن مقتضيات وجود لبنان تكمن في القضاء على إسرائيل في المنطقة" .وغمز المرتضى من قناة الفريق اللبناني المعارض لدور "حزب الله" اللبناني في هذه الحرب، قائلاً إنّ "هناك لبنانيون يؤمنون أن حضورهم الفاعل مهدّد ويعتقدون أنّ إسرائيل قد تكون خشبة الخلاص لدورهم وهو أمر يرفضه الثنائي الوطني"، معتبراً أنّ "من أسمى أساليب مقاومة الجيش الإسرائيلي هي الوحدة اللبنانية".وأكد المرتضى أنّ "التيار الوطني الحر يعلم جيداً أن حكومة تصريف الأعمال اليوم بكوادرها تؤتمن على البلد وتعمل باللحم الحيّ وهي حريصة على مراعاة هواجسه خصوصاً بحضور الثنائي الوطني أي "حركة أمل" و"حزب الله" اللبناني".وختم مرتضى حديثه بعمل وزارة الثقافة في طرابلس، وبيّن أنّ "هذه المدينة الشمالية تمتلك مقومات عدة قادرة أن تنقذ الاقتصاد اللبناني منها المرفأ من خلال موقعه الاستراتيجي الدولي"، مؤكدًا أنّ "إهمال هذه المدينة الأثرية كان عن سابق تصوّر وتصميم".

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