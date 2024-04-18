https://sputnikarabic.ae/20240418/وزير-الثقافة-اللبناني-لـسبوتنيك-رد-إيران-مدروس-والحوار-في-لبنان-لا-يمكن-أن-يكون-إلا-برئاسة-بري-1088068063.html
وزير الثقافة اللبناني لـ"سبوتنيك": رد إيران مدروس والحوار في لبنان لا يمكن أن يكون إلا برئاسة بري
وزير الثقافة اللبناني لـ"سبوتنيك": رد إيران مدروس والحوار في لبنان لا يمكن أن يكون إلا برئاسة بري
سبوتنيك عربي
رأى وزير الثقافة اللبناني محمد المرتضى، أنّ "ما يحصل في غزة كارثي"، لافتًا إلى أنّ "هذه الحرب أثبتت أن العالم بات اليوم غير محكوم بنظام أحادي، وفضحت هذه الحرب... 18.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-18T11:04+0000
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وأضاف: "فلسطين تعاني اليوم عن كل دول المنطقة وإذا لم نتحرك ستكون غزة البداية وسيستمر الجيش الإسرائيلي في مخططه ليصل إلى لبنان".ولفت في حديث لـ إذاعة "سبوتنيك"، إلى أنّ "كل تضحيات الشعب الفلسطيني لا يمكن أن تذهب من دون تحقيق انتصار وهذا الشعب يواجه باللحم الحي".وأوضح المرتضى أنّ "هذه الضربة أنتجت ثمارها من خلال "استنفار أماكن الدراسات في الولايات المتحدة وإسرائيل لدراسة تداعياتها"، مشيراً الى أنّ "ما حدث هو حدث رئيسي سيُبنى عليه في كل مفصل جديد في المنطقة في المرحلة المقبلة" .وشدّد المرتضى على أهمية دور لبنان في هذه المرحلة "بإسقاط إسرائيل التي تتعارض صيغتها القائمة على اللون الواحد مع صيغة لبنان القائمة على التعددية والاختلاف وقناعتنا أن مقتضيات وجود لبنان تكمن في القضاء على إسرائيل في المنطقة" .وغمز المرتضى من قناة الفريق اللبناني المعارض لدور "حزب الله" اللبناني في هذه الحرب، قائلاً إنّ "هناك لبنانيون يؤمنون أن حضورهم الفاعل مهدّد ويعتقدون أنّ إسرائيل قد تكون خشبة الخلاص لدورهم وهو أمر يرفضه الثنائي الوطني"، معتبراً أنّ "من أسمى أساليب مقاومة الجيش الإسرائيلي هي الوحدة اللبنانية".وأكد المرتضى أنّ "التيار الوطني الحر يعلم جيداً أن حكومة تصريف الأعمال اليوم بكوادرها تؤتمن على البلد وتعمل باللحم الحيّ وهي حريصة على مراعاة هواجسه خصوصاً بحضور الثنائي الوطني أي "حركة أمل" و"حزب الله" اللبناني".وختم مرتضى حديثه بعمل وزارة الثقافة في طرابلس، وبيّن أنّ "هذه المدينة الشمالية تمتلك مقومات عدة قادرة أن تنقذ الاقتصاد اللبناني منها المرفأ من خلال موقعه الاستراتيجي الدولي"، مؤكدًا أنّ "إهمال هذه المدينة الأثرية كان عن سابق تصوّر وتصميم".
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العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان
العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان
وزير الثقافة اللبناني لـ"سبوتنيك": رد إيران مدروس والحوار في لبنان لا يمكن أن يكون إلا برئاسة بري
رأى وزير الثقافة اللبناني محمد المرتضى، أنّ "ما يحصل في غزة كارثي"، لافتًا إلى أنّ "هذه الحرب أثبتت أن العالم بات اليوم غير محكوم بنظام أحادي، وفضحت هذه الحرب ازدواجية المعايير لدى المؤسسات الدولية والغرب البعيد كل البعد عن مفهوم الحضارة.
وأضاف: "فلسطين تعاني اليوم عن كل دول المنطقة وإذا لم نتحرك ستكون غزة البداية وسيستمر الجيش الإسرائيلي في مخططه ليصل إلى لبنان".
ولفت في حديث لـ إذاعة "سبوتنيك"، إلى أنّ "كل تضحيات الشعب الفلسطيني لا يمكن أن تذهب
من دون تحقيق انتصار وهذا الشعب يواجه باللحم الحي".
وعن الرد الإيراني على الضربة الإسرائيلية على القنصلية الإيرانية في دمشق، قال المرتضى إنّ "هذا العمل مدروس وثبّت قواعد جديدة الممثلة في أن إيران لديها قدرات غير عادية، وهي تستطيع الوصول إلى أهدافها، كما أن إيران من خلال ردها استهلكت الدفاعات الاإسرائيلية والأميركية والفرنسية والإنجليزية ومن لفّ لفيفهم، ومن يصف هذا الرد بالمسرحية، لديه مشكلة مع دور إيران في المنطقة ويخافها".
وأوضح المرتضى أنّ "هذه الضربة أنتجت ثمارها
من خلال "استنفار أماكن الدراسات في الولايات المتحدة وإسرائيل لدراسة تداعياتها"، مشيراً الى أنّ "ما حدث هو حدث رئيسي سيُبنى عليه في كل مفصل جديد في المنطقة في المرحلة المقبلة" .
الوزير اللبناني تطرّق إلى ملف الهدنة، موضحًا أنّ "الحل يكون في الولايات المتحدة الأميركية وليس لدى إسرائيل"، وأردف: "تل أبيب هي قاعدة لواشنطن"، متسائلاً: "هل تقبل واشنطن التسليم بشروط حركة "حماس" وأنا أؤكد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مأزوم لكنه ينفذ أجندة الولايات المتحدة المؤمنة بضرورة استمرار الحرب".
وشدّد المرتضى على أهمية دور لبنان في هذه المرحلة "بإسقاط إسرائيل التي تتعارض صيغتها القائمة على اللون الواحد مع صيغة لبنان القائمة على التعددية والاختلاف وقناعتنا أن مقتضيات وجود لبنان تكمن في القضاء على إسرائيل في المنطقة" .
وغمز المرتضى من قناة الفريق اللبناني المعارض لدور "حزب الله" اللبناني في هذه الحرب، قائلاً إنّ "هناك لبنانيون يؤمنون أن حضورهم الفاعل مهدّد ويعتقدون أنّ إسرائيل قد تكون خشبة الخلاص لدورهم وهو أمر يرفضه الثنائي الوطني"، معتبراً أنّ "من أسمى أساليب مقاومة الجيش الإسرائيلي هي الوحدة اللبنانية".
وحول جبهة جنوب لبنان، اعتبر المرتضى أنّ "أهالي المنطقة لن يتخلوا عن أرضهم لصالح إسرائيل مذكّرًا بتاريخ الصراع بين أهالي جنوب لبنان والجيش الإسرائيلي"، لافتًا إلى أنّ "حزب الله" اللبناني قادر على مواجهة الجيش الإسرائيلي"، داعيًا "الداخل اللبناني إلى عدم تنفيذ أجندات إسرائيلية فإذا انتصر الأخير يجتاح الداخل اللبناني و"حزب الله" لن يقبل بهذا الهجوم"، معلنًا أنّ "جبهة الإسناد مستمرة حتى تتوقف الحرب في غزة".
داخليًا وعلى الصعيد الحكومي، قال المرتضى إنّ "التيار الوطني الحر" لديه مقاربته الخاصة في ملف مجلس الوزراء وصلاحياته"، مشيرًا إلى أنّ "ما يطلبه رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل حول اعتماد المراسيم الجوالة هو أمر غير دستوري وهو اجتهاد شخصي وبغياب رئيس الجمهورية وبحسب الأعراف المعتمدة يجب أن تصدر القرارات عن الحكومة اللبنانية مجتمعة".
وأكد المرتضى أنّ "التيار الوطني الحر يعلم جيداً أن حكومة تصريف الأعمال اليوم بكوادرها تؤتمن على البلد وتعمل باللحم الحيّ وهي حريصة على مراعاة هواجسه خصوصاً بحضور الثنائي الوطني أي "حركة أمل" و"حزب الله" اللبناني".
وكشف الوزير اللبناني أنّ "ثمة تواصل دائم بين الفريقين ومن الطبيعي جدًا أن يكون هناك اختلاف حول الملف الرئاسي وهو ما ينتج حوار يتم الاتفاق خلاله على مرشح ينقذ المرحلة، والحوار في لبنان لا يمكن أن يكون إلا برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري".
وختم مرتضى حديثه بعمل وزارة الثقافة في طرابلس، وبيّن أنّ "هذه المدينة الشمالية تمتلك مقومات عدة قادرة أن تنقذ الاقتصاد اللبناني منها المرفأ من خلال موقعه الاستراتيجي الدولي"، مؤكدًا أنّ "إهمال هذه المدينة الأثرية كان عن سابق تصوّر وتصميم".