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https://sputnikarabic.ae/20240418/حزب-الله-يعلن-مقتل-عنصرين-في-مواجهاته-مع-إسرائيل-ويستهدف-تجمعا-للجنود-على-الحدود-اللبنانية-1088061016.html
"حزب الله" يعلن مقتل عنصرين في مواجهاته مع إسرائيل ويستهدف تجمعا للجنود على الحدود اللبنانية
"حزب الله" يعلن مقتل عنصرين في مواجهاته مع إسرائيل ويستهدف تجمعا للجنود على الحدود اللبنانية
سبوتنيك عربي
أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الخميس، مقتل اثنين من عناصره في المواجهات مع إسرائيل جنوبي لبنان. 18.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-18T07:41+0000
2024-04-18T07:41+0000
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وقال الحزب، في بيان، إن "المقاومة الإسلامية تزف الشهيدين محمد جميل الشامي، من بلدة كفركلا، وعلي أحمد حمادة فلاح من بلدة الدوير في جنوب لبنان، الذين ارتقيا شهيدين على طريق القدس"، ليرتفع عدد قتلى الحزب إلى 277 منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.وفي بيان آخر، أعلن "حزب الله"، أنه "استهدف فجر اليوم، تحركا لجنود العدو الإسرائيلي في موقع المالكية وحقق إصابات مباشرة".وتتواصل المعارك في الجنوب اللبناني بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ أكثر من ستة أشهر، وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا.ولكنها ما زالت محصورة ضمن قواعد الاشتباك المعمول بها في جنوب لبنان والتي فرضها واقع الميدان العسكري، مع تسجيل بعض الاستهدافات بعيدًا عن الحدود اللبنانية الجنوبية، وآخرها استهداف بلدة غرب مدينة بعلبك في شرقي لبنان.ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وفي غضون ذلك تتواصل المساعي الإقليمية والدولية للتوصل إلى صفقة تبادل للأسرى ووقف لإطلاق النار في غزة.
https://sputnikarabic.ae/20240417/حزب-الله-يرد-على-اغتيال-عناصره-بتوجيه-ضربة-قاسية-لمركز-قيادة-سري-إسرائيلي-1088040600.html
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لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم العربي
لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم العربي

"حزب الله" يعلن مقتل عنصرين في مواجهاته مع إسرائيل ويستهدف تجمعا للجنود على الحدود اللبنانية

07:41 GMT 18.04.2024
© AP Photo / Ariel Schalitعلم "حزب الله"، جنوب لبنان، الجنوب اللبناني، 27 أغسطس 2019
علم حزب الله، جنوب لبنان، الجنوب اللبناني، 27 أغسطس 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2024
© AP Photo / Ariel Schalit
تابعنا عبر
أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الخميس، مقتل اثنين من عناصره في المواجهات مع إسرائيل جنوبي لبنان.
وقال الحزب، في بيان، إن "المقاومة الإسلامية تزف الشهيدين محمد جميل الشامي، من بلدة كفركلا، وعلي أحمد حمادة فلاح من بلدة الدوير في جنوب لبنان، الذين ارتقيا شهيدين على طريق القدس"، ليرتفع عدد قتلى الحزب إلى 277 منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وفي بيان آخر، أعلن "حزب الله"، أنه "استهدف فجر اليوم، تحركا لجنود العدو الإسرائيلي في موقع المالكية وحقق إصابات مباشرة".
قصف إسرائيلي على مشارف قرية كفرشوبا اللبنانية، أثناء تبادل إطلاق النار على طول الحدود اللبنانية مع مرتفعات الجولان السورية التي تحتلها إسرائيل بين مقاتلي حزب الله والقوات الإسرائيلية، 14 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2024
"حزب الله" يرد على اغتيال عناصره بتوجيه ضربة "مركبة" لمركز قيادة سرية استطلاع إسرائيلية
أمس, 11:31 GMT
وتتواصل المعارك في الجنوب اللبناني بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ أكثر من ستة أشهر، وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا.
ولكنها ما زالت محصورة ضمن قواعد الاشتباك المعمول بها في جنوب لبنان والتي فرضها واقع الميدان العسكري، مع تسجيل بعض الاستهدافات بعيدًا عن الحدود اللبنانية الجنوبية، وآخرها استهداف بلدة غرب مدينة بعلبك في شرقي لبنان.
ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.

وردًا على هجوم "حماس"، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وشنت هجوما كبيرا على غزة أودى بحياة نحو 34 ألف فلسطيني حتى الآن، غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال، إضافة إلى نحو 77 ألف مصاب، حسب وزارة الصحة في غزة.

وفي غضون ذلك تتواصل المساعي الإقليمية والدولية للتوصل إلى صفقة تبادل للأسرى ووقف لإطلاق النار في غزة.
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