https://sputnikarabic.ae/20240418/-130-برلماني-بريطاني-يطالبون-بحظر-الحرس-الثوري-الإيراني-1088075996.html

130 برلمانيا بريطانيا يطالبون بحظر الحرس الثوري الإيراني

130 برلمانيا بريطانيا يطالبون بحظر الحرس الثوري الإيراني

سبوتنيك عربي

كشفت وسائل إعلامية غربية أن أكثر من 130 عضوًا في البرلمان البريطاني قد وقّعوا على رسالة طالبوا فيها بتصنيف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية. 18.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-18T12:06+0000

2024-04-18T12:06+0000

2024-04-18T12:07+0000

أخبار العالم الآن

العالم

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101327/38/1013273834_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_b769519afe36c4bcc64f2f61061f6dcf.jpg

كشفت وسائل إعلامية غربية أن أكثر من 130 عضوًا في البرلمان البريطاني قد وقّعوا على رسالة طالبوا فيها بتصنيف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية.وتابعت الصحيفة: "يجب على الحكومة (البريطانية) أن تهاجم جذور المشكلة وحظر الحرس الثوري الإيراني باعتباره منظمة إرهابية".وشن الحرس الثوري الإيراني غارة على الأراضي الإسرائيلية، يوم 14 أبريل/نيسان، رداً على تدمير الطائرات الإسرائيلية للقنصلية الإيرانية في سوريا، وبحسب مصادر مختلفة، استخدم مئات من الصواريخ والطائرات دون طيار، بما في ذلك طائرات "شاهد" الانتحارية دون طيار، وصواريخ "فتح" و"فتاح 2" التي تفوق سرعتها سرعة الصوت. وذكرت قناة التلفزيون الحكومية الإيرانية "برس تي في" أن جميع الصواريخ التي تفوق سرعتها سرعة الصوت وصلت إلى أهدافها.ووفقاً للجيش الإسرائيلي، أطلقت إيران أكثر من 300 قذيفة وطائرة دون طيار، بما في ذلك نحو 170 طائرة دون طيار وأكثر من 30 صاروخ كروز وأكثر من 120 صاروخا باليستيا. وفي الوقت نفسه، تقول إسرائيل إن "بضعة صواريخ فقط" وصلت إلى البلاد وتسببت في "أضرار طفيفة".وقال رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية محمد باقري، إن طهران أنجزت عملية "الوعد الحق" ولا تخطط لمواصلتها، لكن إذا اتخذت إسرائيل أي إجراءات فإن العملية الإيرانية المقبلة ستكون أكبر من السابقة.وصرح الوزير الإسرائيلي بيني غانتس إن بلاده تعتزم تشكيل تحالف إقليمي ضد التهديد الإيراني والرد على الهجوم في الوقت المناسب وبالطريقة المناسبة. ومن المتوقع أن تتخذ الحكومة الإسرائيلية قرارا بشأن المزيد من الإجراءات في المستقبل القريب.

https://sputnikarabic.ae/20240418/الحرس-الثوري-الإيراني-يعلن-تحديد-مواقع-المنشآت-النووية-الإسرائيلية-ويحذر-تل-أبيب-1088075786.html

https://sputnikarabic.ae/20240418/الحرس-الثوري-الإيراني-واجهنا-إسرائيل-بأسلحة-قديمة-وبأقل-قدر-من-القوة-1088071782.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار العالم الآن, العالم