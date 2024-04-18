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130 برلمانيا بريطانيا يطالبون بحظر الحرس الثوري الإيراني
130 برلمانيا بريطانيا يطالبون بحظر الحرس الثوري الإيراني
سبوتنيك عربي
كشفت وسائل إعلامية غربية أن أكثر من 130 عضوًا في البرلمان البريطاني قد وقّعوا على رسالة طالبوا فيها بتصنيف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية. 18.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-18T12:06+0000
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كشفت وسائل إعلامية غربية أن أكثر من 130 عضوًا في البرلمان البريطاني قد وقّعوا على رسالة طالبوا فيها بتصنيف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية.وتابعت الصحيفة: "يجب على الحكومة (البريطانية) أن تهاجم جذور المشكلة وحظر الحرس الثوري الإيراني باعتباره منظمة إرهابية".وشن الحرس الثوري الإيراني غارة على الأراضي الإسرائيلية، يوم 14 أبريل/نيسان، رداً على تدمير الطائرات الإسرائيلية للقنصلية الإيرانية في سوريا، وبحسب مصادر مختلفة، استخدم مئات من الصواريخ والطائرات دون طيار، بما في ذلك طائرات "شاهد" الانتحارية دون طيار، وصواريخ "فتح" و"فتاح 2" التي تفوق سرعتها سرعة الصوت. وذكرت قناة التلفزيون الحكومية الإيرانية "برس تي في" أن جميع الصواريخ التي تفوق سرعتها سرعة الصوت وصلت إلى أهدافها.ووفقاً للجيش الإسرائيلي، أطلقت إيران أكثر من 300 قذيفة وطائرة دون طيار، بما في ذلك نحو 170 طائرة دون طيار وأكثر من 30 صاروخ كروز وأكثر من 120 صاروخا باليستيا. وفي الوقت نفسه، تقول إسرائيل إن "بضعة صواريخ فقط" وصلت إلى البلاد وتسببت في "أضرار طفيفة".وقال رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية محمد باقري، إن طهران أنجزت عملية "الوعد الحق" ولا تخطط لمواصلتها، لكن إذا اتخذت إسرائيل أي إجراءات فإن العملية الإيرانية المقبلة ستكون أكبر من السابقة.وصرح الوزير الإسرائيلي بيني غانتس إن بلاده تعتزم تشكيل تحالف إقليمي ضد التهديد الإيراني والرد على الهجوم في الوقت المناسب وبالطريقة المناسبة. ومن المتوقع أن تتخذ الحكومة الإسرائيلية قرارا بشأن المزيد من الإجراءات في المستقبل القريب.
https://sputnikarabic.ae/20240418/الحرس-الثوري-الإيراني-يعلن-تحديد-مواقع-المنشآت-النووية-الإسرائيلية-ويحذر-تل-أبيب-1088075786.html
https://sputnikarabic.ae/20240418/الحرس-الثوري-الإيراني-واجهنا-إسرائيل-بأسلحة-قديمة-وبأقل-قدر-من-القوة-1088071782.html
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130 برلمانيا بريطانيا يطالبون بحظر الحرس الثوري الإيراني

12:06 GMT 18.04.2024 (تم التحديث: 12:07 GMT 18.04.2024)
© flickr.com / كيوكو إسكاميلاقصر وستمنستر
قصر وستمنستر - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2024
© flickr.com / كيوكو إسكاميلا
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كشفت وسائل إعلامية غربية أن أكثر من 130 عضوًا في البرلمان البريطاني قد وقّعوا على رسالة طالبوا فيها بتصنيف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية.
كشفت وسائل إعلامية غربية أن أكثر من 130 عضوًا في البرلمان البريطاني قد وقّعوا على رسالة طالبوا فيها بتصنيف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية.

وجاء في الرسالة التي نقلتها صحيفة "التايمز": "تحارب الحكومة التطرف والإرهاب من خلال حظر حماس وحزب الله، لكن هذا لا يكفي، فالحرس الثوري الإيراني يمثل المصدر الرئيسي للأيديولوجية المتطرفة والتمويل والمعدات والتدريب لهذه الجماعات".

وتابعت الصحيفة: "يجب على الحكومة (البريطانية) أن تهاجم جذور المشكلة وحظر الحرس الثوري الإيراني باعتباره منظمة إرهابية".
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ويعتقد النواب أيضًا أن الهجوم كان مجرد أحدث عمل من أعمال "الإرهاب المدمر للحرس الثوري الإيراني"، ويجادلون بأن الحرس الثوري الإيراني "لم يشكل أبدًا خطرًا أكبر على المملكة المتحدة".

وشن الحرس الثوري الإيراني غارة على الأراضي الإسرائيلية، يوم 14 أبريل/نيسان، رداً على تدمير الطائرات الإسرائيلية للقنصلية الإيرانية في سوريا، وبحسب مصادر مختلفة، استخدم مئات من الصواريخ والطائرات دون طيار، بما في ذلك طائرات "شاهد" الانتحارية دون طيار، وصواريخ "فتح" و"فتاح 2" التي تفوق سرعتها سرعة الصوت. وذكرت قناة التلفزيون الحكومية الإيرانية "برس تي في" أن جميع الصواريخ التي تفوق سرعتها سرعة الصوت وصلت إلى أهدافها.
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الحرس الثوري الإيراني: واجهنا إسرائيل بأسلحة قديمة وبأقل قدر من القوة
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ووفقاً للجيش الإسرائيلي، أطلقت إيران أكثر من 300 قذيفة وطائرة دون طيار، بما في ذلك نحو 170 طائرة دون طيار وأكثر من 30 صاروخ كروز وأكثر من 120 صاروخا باليستيا. وفي الوقت نفسه، تقول إسرائيل إن "بضعة صواريخ فقط" وصلت إلى البلاد وتسببت في "أضرار طفيفة".
وقال رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية محمد باقري، إن طهران أنجزت عملية "الوعد الحق" ولا تخطط لمواصلتها، لكن إذا اتخذت إسرائيل أي إجراءات فإن العملية الإيرانية المقبلة ستكون أكبر من السابقة.
وصرح الوزير الإسرائيلي بيني غانتس إن بلاده تعتزم تشكيل تحالف إقليمي ضد التهديد الإيراني والرد على الهجوم في الوقت المناسب وبالطريقة المناسبة. ومن المتوقع أن تتخذ الحكومة الإسرائيلية قرارا بشأن المزيد من الإجراءات في المستقبل القريب.
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