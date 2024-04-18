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https://sputnikarabic.ae/20240418/الحرس-الثوري-الإيراني-واجهنا-إسرائيل-بأسلحة-قديمة-وبأقل-قدر-من-القوة-1088071782.html
الحرس الثوري الإيراني: واجهنا إسرائيل بأسلحة قديمة وبأقل قدر من القوة
الحرس الثوري الإيراني: واجهنا إسرائيل بأسلحة قديمة وبأقل قدر من القوة
سبوتنيك عربي
أكد قائد القوة الجوفضائية بالحرس الثوري الإيراني، العميد أمير علي حاجي زادة، أن "إيران تغلبت على أقصى قدرة للمعسكر العبري والغربي بأقل قدر من القوة". 18.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-18T11:36+0000
2024-04-18T11:36+0000
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وقال قائد القوة الجوفضائية بالحرس الثوري الإيراني، إن بلاده "واجهت الصهاينة بأسلحة قديمة وبأقل قدر من القوة"، مؤكدا أنها "لم تستخدم صواريخ خرمشهر وسجيل وحاج قاسم وخيبرشكان وفرط صوتي 2"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.وأكد القائد العام للجيش الإيراني، اللواء عبد الرحيم موسوي، أمس الأربعاء، أن "أي اعتداء إسرائيلي على مصالح البلاد سيواجه برد قوي وحازم يجعل العدو يندم على فعلته".وقال موسوي، خلال مراسم استعراض عيد الجيش: "إذا تحرك الأعداء سنرد بمزيد من المعدات الفتاكة"، مضيفًا: "ما رأيتموه اليوم كان جانباً من قوة القوات المسلحة في الدفاع عن مثُل البلاد والشعب"، متابعًا: "الجميع يعرف كيف يراقب أعداؤنا تقدم القوات المسلحة الإيرانية، ولهذا السبب منذ مدة تخلوا عن الخيار العسكري وتحولوا إلى إطلاق تصريحات جديدة".وأعلن الحرس الثوري الإيراني، السبت الماضي، شن هجوم على إسرائيل بمئات الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية، مؤكدا أن الهجوم يأتي ردا على الهجوم الدامي على القنصلية الإيرانية في دمشق.على الجانب الآخر، قال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض أكثر من 200 هدف إيراني، مشيرًا إلى إصابة الصواريخ الإيرانية لقاعدة عسكرية بأضرار طفيفة وإصابة مواطنة.ومن جهتها، نقلت صحيفة "نيويورك تايمز"، عن مسؤولين إسرائيليين اثنين لم تكشف عن هويتهما، قولهما إن "إيران أطلقت باتجاه إسرائيل 185 طائرة دون طيار و36 صاروخ كروز.وأعربت روسيا عن قلقها حيال مخاطر التصعيد في الشرق الأوسط عقب الهجوم الإيراني على إسرائيل، داعية جميع الأطراف إلى ضبط النفس.
https://sputnikarabic.ae/20240418/عبد-اللهيان-أبلغنا-واشنطن-بعدم-استهداف-مصالحها-في-المنطقة-إلا-إذا-دعمت-إسرائيل-1088060136.html
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إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الحرس الثوري الإيراني, الجيش الإيراني, أخبار العالم الآن, العالم

الحرس الثوري الإيراني: واجهنا إسرائيل بأسلحة قديمة وبأقل قدر من القوة

11:36 GMT 18.04.2024
© AFP 2023 / -قائد القوة الجوفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زادة
قائد القوة الجوفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زادة - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2024
© AFP 2023 / -
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أكد قائد القوة الجوفضائية بالحرس الثوري الإيراني، العميد أمير علي حاجي زادة، أن "إيران تغلبت على أقصى قدرة للمعسكر العبري والغربي بأقل قدر من القوة".
وقال قائد القوة الجوفضائية بالحرس الثوري الإيراني، إن بلاده "واجهت الصهاينة بأسلحة قديمة وبأقل قدر من القوة"، مؤكدا أنها "لم تستخدم صواريخ خرمشهر وسجيل وحاج قاسم وخيبرشكان وفرط صوتي 2"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.
وأكد القائد العام للجيش الإيراني، اللواء عبد الرحيم موسوي، أمس الأربعاء، أن "أي اعتداء إسرائيلي على مصالح البلاد سيواجه برد قوي وحازم يجعل العدو يندم على فعلته".
وقال موسوي، خلال مراسم استعراض عيد الجيش: "إذا تحرك الأعداء سنرد بمزيد من المعدات الفتاكة"، مضيفًا: "ما رأيتموه اليوم كان جانباً من قوة القوات المسلحة في الدفاع عن مثُل البلاد والشعب"، متابعًا: "الجميع يعرف كيف يراقب أعداؤنا تقدم القوات المسلحة الإيرانية، ولهذا السبب منذ مدة تخلوا عن الخيار العسكري وتحولوا إلى إطلاق تصريحات جديدة".
وأعلن الحرس الثوري الإيراني، السبت الماضي، شن هجوم على إسرائيل بمئات الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية، مؤكدا أن الهجوم يأتي ردا على الهجوم الدامي على القنصلية الإيرانية في دمشق.
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2024
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على الجانب الآخر، قال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض أكثر من 200 هدف إيراني، مشيرًا إلى إصابة الصواريخ الإيرانية لقاعدة عسكرية بأضرار طفيفة وإصابة مواطنة.
ومن جهتها، نقلت صحيفة "نيويورك تايمز"، عن مسؤولين إسرائيليين اثنين لم تكشف عن هويتهما، قولهما إن "إيران أطلقت باتجاه إسرائيل 185 طائرة دون طيار و36 صاروخ كروز.
وأعربت روسيا عن قلقها حيال مخاطر التصعيد في الشرق الأوسط عقب الهجوم الإيراني على إسرائيل، داعية جميع الأطراف إلى ضبط النفس.
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