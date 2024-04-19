https://sputnikarabic.ae/20240419/إعلام-إسرائيل-تقيم-مدى-فعالية-الهجوم-الصباحي-على-إيران-1088098831.html
إعلام: إسرائيل تقيم مدى فعالية الهجوم الأخير على إيران
إعلام: إسرائيل تقيم مدى فعالية الهجوم الأخير على إيران
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام أمريكية، صباح اليوم الجمعة، بأن إسرئيل تقوم بتقييم مدى فعالية الهجوم الأخير على إيران. 19.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-19T06:01+0000
2024-04-19T06:01+0000
2024-04-19T06:02+0000
العالم
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/19/1082438017_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d3da8ca2380a7d720d36dabfebcdc9fb.jpg
وذكرت شبكة "إن بي سي" الأمريكية، نقلا عن مصدر مطلع، أن مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية عقدوا اجتماعا للتشاور بشأن تقييم مدى فعالية الضربة على إيران صباح اليوم.ووفقا لوسائل الإعلام الأمريكية، نفذت إسرائيل "ضربة انتقامية محدودة" على أهداف في إيران.وفي السياق، ذكر التلفزيون الإيراني إن الدفاعات الجوية في البلاد أسقطت عدة مسيرات صغيرة فوق أصفهان.ونقلت شبكة "سي إن إن" نقلا عن مسؤول أمريكي، قوله إن "المنشآت النووية في إيران لم تكن هدفا للضربات الإسرائيلية".وفي وقت سابق، نقلت وسائل إعلام عن مسؤول أمريكي قوله، إن صواريخ إسرائيلية ضربت موقعا في إيران.وأعلن الحرس الثوري الإيراني، السبت الماضي، شن هجوم على إسرائيل بمئات الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية، مؤكدا أن الهجوم يأتي ردا على الهجوم الدامي على القنصلية الإيرانية في دمشق.
https://sputnikarabic.ae/20240419/الدفاعات-الجوية-الإيرانية-تتصدى-لهجوم-صاروخي-والسلطات-تعلق-حركة-الطيران-في-البلاد-1088097921.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/19/1082438017_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_b193aa2c93c8366fb2a552c2726b49c9.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
إعلام: إسرائيل تقيم مدى فعالية الهجوم الأخير على إيران
06:01 GMT 19.04.2024 (تم التحديث: 06:02 GMT 19.04.2024)
أفادت وسائل إعلام أمريكية، صباح اليوم الجمعة، بأن إسرئيل تقوم بتقييم مدى فعالية الهجوم الأخير على إيران.
وذكرت شبكة "إن بي سي" الأمريكية، نقلا عن مصدر مطلع، أن مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية عقدوا اجتماعا للتشاور بشأن تقييم مدى فعالية الضربة على إيران صباح اليوم.
ووفقا لوسائل الإعلام الأمريكية، نفذت إسرائيل "ضربة انتقامية محدودة" على أهداف في إيران.
وفي السياق، ذكر التلفزيون الإيراني إن الدفاعات الجوية في البلاد أسقطت عدة مسيرات صغيرة فوق أصفهان.
ونقلت شبكة "سي إن إن" نقلا عن مسؤول أمريكي، قوله إن "المنشآت النووية في إيران لم تكن هدفا للضربات الإسرائيلية".
وفي وقت سابق، نقلت وسائل إعلام عن مسؤول أمريكي قوله، إن صواريخ إسرائيلية ضربت موقعا في إيران.
ونقلت وكالة "بلومبرغ" عن مصدر مطلع قوله، إن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة أمس الخميس أنها تعتزم الرد على الهجوم الإيراني خلال يوم أو يومين.
وأعلن الحرس الثوري الإيراني، السبت الماضي، شن هجوم على إسرائيل
بمئات الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية، مؤكدا أن الهجوم يأتي ردا على الهجوم الدامي على القنصلية الإيرانية في دمشق.