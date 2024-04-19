https://sputnikarabic.ae/20240419/تضرر-البنية-التحتية-للطاقة-في-مقاطعة-كالوجا-بعد-انفجار-مسيرة-1088129421.html
تضرر البنية التحتية للطاقة في مقاطعة كالوجا بعد انفجار مسيرة
تضرر البنية التحتية للطاقة في مقاطعة كالوجا بعد انفجار مسيرة
سبوتنيك عربي
أعلن حاكم مقاطعة كالوجا الروسية، فلاديسلاف شابشا، أن البنية التحتية للطاقة تضررت في منطقة مالوياروسلافيتس نتيجة انفجار طائرة بدون طيار ليلة السبت، مشيرًا إلى... 19.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-19T22:28+0000
2024-04-19T22:28+0000
2024-04-19T22:28+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
طائرة مسيرة انتحارية
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال شابشا في بيان عبر تطبيق "تليغرام"، "تعرضت البنية التحتية للطاقة لأضرار طفيفة الليلة، نتيجة انفجار طائرة بدون طيار في منطقة محطة فرعية للكهرباء بمنطقة مالوياروسلافيتس".وأوضح البيان أن إسقاط الطائرة المسيرة لم يسفر عن وقوع إصابات، مؤكدًا أن خدمات الطوارئ متواجدة في المكان.
https://sputnikarabic.ae/20240419/لانتسيت-الروسية-تدمر-دبابتين-و3-مدافع-ذاتية-الدفع-للقوات-الأوكرانية-فيديو--1088126959.html
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روسيا, طائرة مسيرة انتحارية, أخبار أوكرانيا
روسيا, طائرة مسيرة انتحارية, أخبار أوكرانيا
تضرر البنية التحتية للطاقة في مقاطعة كالوجا بعد انفجار مسيرة
أعلن حاكم مقاطعة كالوجا الروسية، فلاديسلاف شابشا، أن البنية التحتية للطاقة تضررت في منطقة مالوياروسلافيتس نتيجة انفجار طائرة بدون طيار ليلة السبت، مشيرًا إلى عدم وقوع إصابات.
موسكو - سبوتنيك. وقال شابشا في بيان عبر تطبيق "تليغرام"، "تعرضت البنية التحتية للطاقة لأضرار طفيفة الليلة، نتيجة انفجار طائرة بدون طيار
في منطقة محطة فرعية للكهرباء بمنطقة مالوياروسلافيتس".
وأوضح البيان أن إسقاط الطائرة المسيرة لم يسفر عن وقوع إصابات، مؤكدًا أن خدمات الطوارئ متواجدة في المكان.