https://sputnikarabic.ae/20240419/تغيرات-تحدث-في-الشخص-تنبئ-بالموت-الوشيك-1088103811.html
تغيرات تحدث في الشخص تنبئ بالموت الوشيك
تغيرات تحدث في الشخص تنبئ بالموت الوشيك
سبوتنيك عربي
يعتقد الباحث في جامعة ستانفورد جيمس هالينبيك أنه قبل وقت قصير من وفاة الشخص، تحدث له عدة تغييرات على مراحل. 19.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-19T08:54+0000
2024-04-19T08:54+0000
2024-04-19T08:54+0000
مجتمع
علوم
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ووفقا للعالم، يبدأ جسم الإنسان في "التوقف" بترتيب معين. بادئ ذي بدء، قبل وقت قصير من الموت، يفقد الشخص شهيته. وأوضح الباحث: "عندما يتوقف الجسم عن العمل، فإنه يحتاج إلى مواد مغذية أقل من ذي قبل، وذلك يؤدي إلى فقدان الشهية وحتى قلة العطش. المراحل التالية في هذه العملية هي مشاكل النطق ومن ثم مشاكل الرؤية. وأشار هالينبيك إلى أن بعض الأشخاص المحتضرين لا يرون الكثير مما يحيط بهم، ولكنهم "يرون" أحباءهم أو حيواناتهم الأليفة التي ماتت، حسب موقع "Pronews.gr". وأكد العالم أن آخر ما يتلاشى عند الشخص المحتضر هو السمع واللمس. وفي الوقت نفسه، قبل وقت قصير من الوفاة، غالبًا ما يشعر الأشخاص بتحسن مؤقت في حالتهم العامة، وهو ما يمكن أن يكون ملحوظًا للآخرين بوضوح.
https://sputnikarabic.ae/20240127/دراسة-تكشف-العلاقة-بين-الوسواس-القهري-والموت-المبكر-1085464900.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
علوم
تغيرات تحدث في الشخص تنبئ بالموت الوشيك
يعتقد الباحث في جامعة ستانفورد جيمس هالينبيك أنه قبل وقت قصير من وفاة الشخص، تحدث له عدة تغييرات على مراحل.
ووفقا للعالم، يبدأ جسم الإنسان في "التوقف" بترتيب معين. بادئ ذي بدء، قبل وقت قصير من الموت، يفقد الشخص شهيته.
وأوضح الباحث: "عندما يتوقف الجسم عن العمل، فإنه يحتاج إلى مواد مغذية أقل من ذي قبل، وذلك يؤدي إلى فقدان الشهية وحتى قلة العطش. المراحل التالية في هذه العملية هي مشاكل النطق ومن ثم مشاكل الرؤية.
وأشار هالينبيك إلى أن بعض الأشخاص المحتضرين لا يرون الكثير مما يحيط بهم، ولكنهم "يرون" أحباءهم أو حيواناتهم الأليفة التي ماتت، حسب موقع "Pronews.gr".
وأكد العالم أن آخر ما يتلاشى عند الشخص المحتضر هو السمع واللمس. وفي الوقت نفسه، قبل وقت قصير من الوفاة، غالبًا ما يشعر الأشخاص بتحسن مؤقت في حالتهم العامة، وهو ما يمكن أن يكون ملحوظًا للآخرين بوضوح.