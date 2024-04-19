تغيرات تحدث في الشخص تنبئ بالموت الوشيك

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بث مباشر لمقابلة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وكالة "سبوتنيك"
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البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
08:30 GMT
30 د
من الملعب
باير ليفركوزن يتوّج بلقب الدوري الألماني ومانشستر سيتي يتصدر
09:17 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
09:43 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
10:03 GMT
36 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:40 GMT
20 د
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دبلوماسي فلسطيني: نرحب بدعوة روسيا فرض عقوبات على إسرائيل وتصويت العضوية امتحان للغرب
14:03 GMT
60 د
مساحة حرة
أهمية انضمام ناميبيا لتحالف أوبك بلس
15:03 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير: السودان تحول بسبب هذه الحرب العبثية إلى دولة محتاجة للمساعدات الإنسانية
15:33 GMT
30 د
مساحة حرة
"بريكس باي" نظام دفع دولي غير مرتبط بالدولار .. ما مميزاته؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
16:33 GMT
27 د
مرايا العلوم
المحادثة الأولى بين البشر والحيتان والحوار مع الكائنات الفضائية
17:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
17:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
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من الملعب
ريال مدريد يقصي مانشستر سيتي من دوري أبطال أوروبا
08:18 GMT
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مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
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تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
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عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
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27 د
الإنسان والثقافة
ليو تولستوي - كاتب ومفكر ومصلح اجتماعي روسي عظيم
16:31 GMT
29 د
مساحة حرة
كيف يمكن مواجهة ظاهرة تهريب المخدرات التي تؤرق دولا عربية
17:00 GMT
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عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
17:29 GMT
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الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
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https://sputnikarabic.ae/20240419/تغيرات-تحدث-في-الشخص-تنبئ-بالموت-الوشيك-1088103811.html
تغيرات تحدث في الشخص تنبئ بالموت الوشيك
تغيرات تحدث في الشخص تنبئ بالموت الوشيك
سبوتنيك عربي
يعتقد الباحث في جامعة ستانفورد جيمس هالينبيك أنه قبل وقت قصير من وفاة الشخص، تحدث له عدة تغييرات على مراحل. 19.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-19T08:54+0000
2024-04-19T08:54+0000
مجتمع
علوم
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ووفقا للعالم، يبدأ جسم الإنسان في "التوقف" بترتيب معين. بادئ ذي بدء، قبل وقت قصير من الموت، يفقد الشخص شهيته. وأوضح الباحث: "عندما يتوقف الجسم عن العمل، فإنه يحتاج إلى مواد مغذية أقل من ذي قبل، وذلك يؤدي إلى فقدان الشهية وحتى قلة العطش. المراحل التالية في هذه العملية هي مشاكل النطق ومن ثم مشاكل الرؤية. وأشار هالينبيك إلى أن بعض الأشخاص المحتضرين لا يرون الكثير مما يحيط بهم، ولكنهم "يرون" أحباءهم أو حيواناتهم الأليفة التي ماتت، حسب موقع "Pronews.gr". وأكد العالم أن آخر ما يتلاشى عند الشخص المحتضر هو السمع واللمس. وفي الوقت نفسه، قبل وقت قصير من الوفاة، غالبًا ما يشعر الأشخاص بتحسن مؤقت في حالتهم العامة، وهو ما يمكن أن يكون ملحوظًا للآخرين بوضوح.
https://sputnikarabic.ae/20240127/دراسة-تكشف-العلاقة-بين-الوسواس-القهري-والموت-المبكر-1085464900.html
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علوم
علوم

تغيرات تحدث في الشخص تنبئ بالموت الوشيك

08:54 GMT 19.04.2024
© Fotolia / Stuartالموت
الموت - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2024
© Fotolia / Stuart
تابعنا عبر
يعتقد الباحث في جامعة ستانفورد جيمس هالينبيك أنه قبل وقت قصير من وفاة الشخص، تحدث له عدة تغييرات على مراحل.
ووفقا للعالم، يبدأ جسم الإنسان في "التوقف" بترتيب معين. بادئ ذي بدء، قبل وقت قصير من الموت، يفقد الشخص شهيته.
وأوضح الباحث: "عندما يتوقف الجسم عن العمل، فإنه يحتاج إلى مواد مغذية أقل من ذي قبل، وذلك يؤدي إلى فقدان الشهية وحتى قلة العطش. المراحل التالية في هذه العملية هي مشاكل النطق ومن ثم مشاكل الرؤية.
الوسواس القهري - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2024
مجتمع
دراسة تكشف العلاقة بين الوسواس القهري والموت المبكر
27 يناير, 08:19 GMT
وأشار هالينبيك إلى أن بعض الأشخاص المحتضرين لا يرون الكثير مما يحيط بهم، ولكنهم "يرون" أحباءهم أو حيواناتهم الأليفة التي ماتت، حسب موقع "Pronews.gr".
وأكد العالم أن آخر ما يتلاشى عند الشخص المحتضر هو السمع واللمس. وفي الوقت نفسه، قبل وقت قصير من الوفاة، غالبًا ما يشعر الأشخاص بتحسن مؤقت في حالتهم العامة، وهو ما يمكن أن يكون ملحوظًا للآخرين بوضوح.
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