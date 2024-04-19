https://sputnikarabic.ae/20240419/خبير-عسكري-الوحدات-الأوكرانية-التي-أرسلت-إلى-تشاسوف-يار-ترفض-القتال-وتتراجع-من-مواقعها-1088122694.html

خبير عسكري: الوحدات الأوكرانية التي أرسلت إلى تشاسوف يار ترفض القتال وتتراجع من مواقعها

خبير عسكري: الوحدات الأوكرانية التي أرسلت إلى تشاسوف يار ترفض القتال وتتراجع من مواقعها

سبوتنيك عربي

صرح ضابط المخابرات الأمريكي السابق، سكوت ريتر، أن أفضل الوحدات المسلحة الأوكرانية، التي تم إرسالها إلى تشاسوف يار، ترفض القتال وتتراجع من مواقعها. 19.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-19T16:22+0000

2024-04-19T16:22+0000

2024-04-19T16:22+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وأضاف ريتر، في مقابلة مع الصحفي غارلاند نيكسون، أن "الأوكرانيين أرسلوا ثلاثًا من أفضل وحداتهم إلى تشاسوف يار، وكلهم يتألفون من النازيين والمتعصبين، وقد استسلم اللواء 25 بالفعل، وأعلن اللواء 67 أنه لن يذهب إلى هناك".ووفقا للمحلل، فإن القوات المسلحة الأوكرانية تفقد تماسكها، وهذا سيقود القوات المسلحة الأوكرانية قريبا إلى الانهيار الكامل.وأشار ريتر إلى أنه يجري الآن تدمير القوات المسلحة الأوكرانية، ويتم تنفيذ الضربات التي تشنها القوات الروسية، بطريقة تؤدي إلى تعظيم خسائر قوات نظام كييف.وقال ليبيدييف، في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "حوالي الساعة 16:50، تم استهداف ثلاثة مواقع على الأقل في بلدة نيكوبول، تخللها انفجار قوي وعمليات للدفاع الجوي الروسي".وأضاف: "إحدى تلك الضربات أدت لانفجار كبير استهدف الميناء النهري (بالمدينة)، فضلا عن موقعين آخرين في منطقة دوفغاليفكا، حيث هرعت سيارات الإسعاف إلى المكان"، مشيرًا إلى وجود مستودع للنفط ومواقع تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة التي طالها القصف.وتحدث ليبيدييف عن هجوم سابق على مطار مارتينوفكا، في 30 مارس/ آذار الماضي. وقبل أسبوع، على حد قوله، ضربت القوات الروسية طائرتين أوكرانيتين من طراز "سو-24" كانتا تهاجمان سيفاستوبول.وفي الآونة الأخيرة، شن الجيش الروسي هجمات صاروخية استهدفت مواقع العسكريين الأوكرانيين والمرتزقة ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية، وكذلك منشآت الطاقة وصناعة الدفاع والإدارة العسكرية والاتصالات في أوكرانيا.ويوم أمس الجمعة، فتح الجيش الروسي النار في منطقة المصنع الجنوبي لبناء الآلات في دنيبروبيتروفسك، بالإضافة إلى ذلك، تعرضت مطارات كاناتوفو في كيروفوغراد ولوزوفاتكا في كريفوي روغ للهجوم.كما قصفت القوات الروسية مصنعًا للمواد الكيميائية في اتجاه الوحدة العسكرية 3024 التابعة للحرس الوطني الأوكراني في بافلوغراد.

https://sputnikarabic.ae/20240419/سلاح-الجو-الروسي-يقصف-3-مواقع-في-نيكوبول-بمقاطعة-دنيبروبتروفسك-1088122211.html

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