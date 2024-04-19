https://sputnikarabic.ae/20240419/سلاح-الجو-الروسي-يقصف-3-مواقع-في-نيكوبول-بمقاطعة-دنيبروبتروفسك-1088122211.html
سلاح الجو الروسي يقصف 3 مواقع للقوات الأوكرانية في مقاطعة دنيبروبتروفسك
سلاح الجو الروسي يقصف 3 مواقع للقوات الأوكرانية في مقاطعة دنيبروبتروفسك
سبوتنيك عربي
أفاد منسق العمل السري في مقاطعة نيكولايف، سيرغي ليبيديف، اليوم الجمعة، بأن سلاح الجو الروسي قصف الميناء النهري ومنطقة خزان النفط ومواقع للقوات المسلحة... 19.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-19T15:56+0000
2024-04-19T15:56+0000
2024-04-19T16:15+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/03/04/1086650568_0:0:3203:1802_1920x0_80_0_0_5132c4bbe96730ecd163ac24e56e9ce9.jpg
وقال ليبيديف، في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "حوالي الساعة 16:50، تم استهداف ثلاثة مواقع على الأقل في بلدة نيكوبول، تخللها انفجار قوي وعمليات للدفاع الجوي الروسي".وأضاف: "إحدى تلك الضربات أدت لانفجار كبير استهدف الميناء النهري (بالمدينة)، فضلا عن موقعين آخرين في منطقة دوفغاليفكا، حيث هرعت سيارات الإسعاف إلى المكان"، مشيرًا إلى وجود مستودع للنفط ومواقع تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة التي طالها القصف.وصرح ليبيديف بأن القوات الروسية هاجمت مطار مارتينوفكا في المقاطعة.وفي الآونة الأخيرة، شن الجيش الروسي هجمات صاروخية استهدفت مواقع العسكريين الأوكرانيين والمرتزقة ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية، وكذلك منشآت الطاقة وصناعة الدفاع والإدارة العسكرية والاتصالات في أوكرانيا.ويوم أمس الجمعة، فتح الجيش الروسي النار في منطقة المصنع الجنوبي لبناء الآلات في دنيبروبيتروفسك، بالإضافة إلى ذلك، تعرضت مطارات كاناتوفو في كيروفوغراد ولوزوفاتكا في كريفوي روغ للهجوم.كما قصفت القوات الروسية مصنعًا للمواد الكيميائية في اتجاه الوحدة العسكرية 3024 التابعة للحرس الوطني الأوكراني في بافلوغراد.
https://sputnikarabic.ae/20240419/القوات-الروسية-تتقدم-على-جبهة-جمهورية-دونيتسك-1088112031.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/03/04/1086650568_472:0:3203:2048_1920x0_80_0_0_5eb213bdc9070c80198b42cb9a8edca4.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, رصد عسكري
سلاح الجو الروسي يقصف 3 مواقع للقوات الأوكرانية في مقاطعة دنيبروبتروفسك
15:56 GMT 19.04.2024 (تم التحديث: 16:15 GMT 19.04.2024)
أفاد منسق العمل السري في مقاطعة نيكولايف، سيرغي ليبيديف، اليوم الجمعة، بأن سلاح الجو الروسي قصف الميناء النهري ومنطقة خزان النفط ومواقع للقوات المسلحة الأوكرانية، في مدينة نيكوبول بمقاطعة دنيبروبتروفسك.
وقال ليبيديف، في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "حوالي الساعة 16:50، تم استهداف ثلاثة مواقع على الأقل في بلدة نيكوبول، تخللها انفجار قوي وعمليات للدفاع الجوي الروسي".
وأضاف: "إحدى تلك الضربات أدت لانفجار كبير استهدف الميناء النهري (بالمدينة)، فضلا عن موقعين آخرين في منطقة دوفغاليفكا، حيث هرعت سيارات الإسعاف إلى المكان"، مشيرًا إلى وجود مستودع للنفط ومواقع تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة التي طالها القصف.
وصرح ليبيديف بأن القوات الروسية هاجمت مطار مارتينوفكا في المقاطعة.
وقال ليبيديف لوكالة "سبوتنيك": "تم قصف مطار مارتينوفكا في منطقة فوزنيسينكا في مقاطعة نيكولاييف، حوالي منتصف الليل، وسمع دوي انفجار على بعد كيلومترات عدة، وكتب السكان أن البيوت اهتزت بشكل كبير".
وتحدث ليبيديف عن هجوم سابق على مطار مارتينوفكا، في 30 مارس/ آذار الماضي. وقبل أسبوع، على حد قوله، ضربت القوات الروسية طائرتين أوكرانيتين من طراز "سو-24" كانتا تهاجمان سيفاستوبول.
وفي الآونة الأخيرة، شن الجيش الروسي هجمات صاروخية استهدفت مواقع العسكريين الأوكرانيين والمرتزقة ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية، وكذلك منشآت الطاقة وصناعة الدفاع والإدارة العسكرية والاتصالات في أوكرانيا.
ويوم أمس الجمعة، فتح الجيش الروسي النار في منطقة المصنع الجنوبي لبناء الآلات في دنيبروبيتروفسك، بالإضافة إلى ذلك، تعرضت مطارات كاناتوفو في كيروفوغراد ولوزوفاتكا في كريفوي روغ للهجوم.
كما قصفت القوات الروسية مصنعًا للمواد الكيميائية في اتجاه الوحدة العسكرية 3024 التابعة للحرس الوطني الأوكراني في بافلوغراد.