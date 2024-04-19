https://sputnikarabic.ae/20240419/سبوتنيك-تودع-أحد-أهم-مراسليها-من-أصل-أمريكي-1088123293.html

"سبوتنيك" تودع أحد أهم مراسليها في جمهورية دونيتسك الشعبية

"سبوتنيك" تودع أحد أهم مراسليها في جمهورية دونيتسك الشعبية

سبوتنيك عربي

توفي مراسل "سبوتنيك" في دونباس، راسيل بنتلي، عن عمر يناهز 64 عاما، حسبما أكدت زوجته، للوكالة، اليوم الجمعة. 19.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-19T16:57+0000

2024-04-19T16:57+0000

2024-04-19T17:27+0000

روسيا

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واختفى بنتلي، في دونيتسك، في 8 أبريل/ نيسان الجاري، بعد هجوم مدفعي أوكراني على منطقة بتروفسكي بالمدينة، وبعد 4 أيام، وضعته وزارة الداخلية بجمهورية دونيتسك الشعبية، على قائمة المفقودين.وصل بنتلي، الذي ولد ونشأ في الولايات المتحدة الأمريكية، إلى دونباس في عام 2014، لمساعدة القوات المحلية الناشئة في مقاومة الاحتلال الأوكراني من عام 2014 إلى عام 2017.وخدم في الوحدة القتالية "سوت فريميني"، وكتيبة "الشرق" وكتيبة قوات "خان" الخاصة، وشارك في بعض المعارك الأكثر سخونة خلال المرحلة الأولى من صراع دونباس، بما في ذلك مطار دونيتسك وسبارتاك وأفدييفكا وياسينوفاتايا.وبعد تقاعده من الخدمة العسكرية، تحول بنتلي إلى أعمال المساعدات الإنسانية والصحافة، واعتنق المسيحية الأرثوذكسية الروسية، وحصل في عام 2021 على الجنسية الروسية.وبدأ بنتلي في العمل مع "سبوتنيك إنترناشيونال"، في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ونشر العديد من التقارير، التي زودت الغربيين بنظرة داخلية على الحياة في دونباس.

https://sputnikarabic.ae/20240419/خبير-عسكري-الوحدات-الأوكرانية-التي-أرسلت-إلى-تشاسوف-يار-ترفض-القتال-وتتراجع-من-مواقعها-1088122694.html

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