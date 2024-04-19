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Военнослужащий группировки войск Центр ВС РФ совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов Корнет - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240419/ستولتنبرغ-يدعو-دول-الناتو-لتزويد-كييف-بالأسلحة-للدفاع-عن-نفسها-1088121848.html
ستولتنبرغ يدعو دول الناتو لتزويد كييف بالأسلحة "للدفاع عن نفسها"
ستولتنبرغ يدعو دول الناتو لتزويد كييف بالأسلحة "للدفاع عن نفسها"
سبوتنيك عربي
صرح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، أن "دول الحلف يجب أن تخاطر وترسل إلى كييف، الأسلحة اللازمة للدفاع عن نفسها". 19.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-19T15:50+0000
2024-04-19T15:50+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
الناتو
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وأضاف ستولتنبرغ: "دعوت الدول إلى البحث بشكل أعمق، وهو ما يعني أنه إذا كان بإمكانهم فقط تزويد أوكرانيا بالأسلحة، التي تحتاجها لضمان دفاعها، فعليهم أن يخاطروا بذلك".وقال ستولتنبرغ، أيضًا، بعد اجتماع عبر الفيديو بين وزراء دفاع دول الناتو وفلاديمير زيلينسكي (الرئيس الأوكراني)، إنه "تقرر تسريع توريد الذخيرة وأنظمة الدفاع الجوي إلى كييف، ويمكن توقع إمدادات إضافية من أنظمة الدفاع الجوي في القريب العاجل".وقالت وزارة الخارجية الروسية إن دول حلف شمال الأطلسي "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالأسلحة، وشدد الكرملين على أن إمداد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يسهم في إنجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية، بل سيكون له تأثيرا سلبيا.وصرح لافروف، أيضا، أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا، "بما في ذلك ليس فقط توريد الأسلحة، ولكن أيضا التدريب على أراضي بريطانيا وألمانيا وإيطاليا، ودول أخرى".
https://sputnikarabic.ae/20240419/القوات-الروسية-تتقدم-على-جبهة-جمهورية-دونيتسك-1088112031.html
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روسيا, الناتو
روسيا, الناتو

ستولتنبرغ يدعو دول الناتو لتزويد كييف بالأسلحة "للدفاع عن نفسها"

15:50 GMT 19.04.2024
© Sputnik . Alexei Vitvitskiy / الانتقال إلى بنك الصورالأمين العام لحلف "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، خلال اجتماع روسيا والناتو في بروكسل، بلجيكا 12 يناير 2022
الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، خلال اجتماع روسيا والناتو في بروكسل، بلجيكا 12 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2024
© Sputnik . Alexei Vitvitskiy
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تابعنا عبر
صرح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، أن "دول الحلف يجب أن تخاطر وترسل إلى كييف، الأسلحة اللازمة للدفاع عن نفسها".
وأضاف ستولتنبرغ: "دعوت الدول إلى البحث بشكل أعمق، وهو ما يعني أنه إذا كان بإمكانهم فقط تزويد أوكرانيا بالأسلحة، التي تحتاجها لضمان دفاعها، فعليهم أن يخاطروا بذلك".
وقال ستولتنبرغ، أيضًا، بعد اجتماع عبر الفيديو بين وزراء دفاع دول الناتو وفلاديمير زيلينسكي (الرئيس الأوكراني)، إنه "تقرر تسريع توريد الذخيرة وأنظمة الدفاع الجوي إلى كييف، ويمكن توقع إمدادات إضافية من أنظمة الدفاع الجوي في القريب العاجل".
ووفقا لستولتنبرغ، فإن الغرب "يزود أوكرانيا بالأسلحة التي تهزم بها القدرات العسكرية الروسية، وهذا بدوره يجعل الناتو أكثر أمانا".
عمل طاقم مدفع 2أ3بي غياتسينت-بي عيار 152 ملم في اتجاه محور كراسني ليمان، في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تتقدم على الجبهة الجنوبية لجمهورية دونيتسك
13:15 GMT
وكانت روسيا قد أرسلت، في وقت سابق، مذكرة إلى دول الناتو بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا، وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.
وقالت وزارة الخارجية الروسية إن دول حلف شمال الأطلسي "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالأسلحة، وشدد الكرملين على أن إمداد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يسهم في إنجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية، بل سيكون له تأثيرا سلبيا.
وصرح لافروف، أيضا، أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا، "بما في ذلك ليس فقط توريد الأسلحة، ولكن أيضا التدريب على أراضي بريطانيا وألمانيا وإيطاليا، ودول أخرى".
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