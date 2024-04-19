https://sputnikarabic.ae/20240419/شويغو-يوجه-بتعزيز-وزيادة-تدريع-وحماية-الدبابات-1088104342.html
شويغو يوجه بتعزيز وزيادة تدريع وحماية الدبابات
شويغو يوجه بتعزيز وزيادة تدريع وحماية الدبابات
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية أن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أثناء التحقق من تنفيذ حجوزات دفاع الدولة في إحدى الشركات في مقاطعة أومسك، أمر بزيادة معدل إنتاج... 19.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-19T09:10+0000
2024-04-19T09:10+0000
2024-04-19T09:10+0000
رصد عسكري
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قام شويغو بفحص حجوزات دفاع الدولة لدى مؤسسة دفاعية في مقاطعة أومسك تنتج الدبابات وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة.ونقلت الوزارة عن شويغو، قوله: "عندما بدأنا برنامجًا كبيرًا لتوفير حماية إضافية للدبابات، كنا نبحث عن السبائك والحلول التقنية. لقد فعلنا كل هذا، والآن نحن بحاجة إلى زيادة وتيرة الإنتاج". وأضافت الوزارة: "تم إبلاغ الوزير، أنه يتم الآن تزويد الدبابات النموذجية الجديدة "تي-80بي في إم" بمجموعة من وسائل التمويه "ناكيدكا" وسلاح واقي. وأكدت وزارة الدفاع أن الشركة تقوم بشحن جميع المركبات المدرعة على الفور مع وحدة حماية إضافية للبرج. وأشارت وزارة الدفاع: "يتم إعداد الدفعة التالية من المركبات المدرعة المنتجة لشحنها إلى القوات، ويتم تحميل الدبابات على منصات السكك الحديدية وهي جاهزة لإرسالها إلى منطقة العمليات الخاصة".
https://sputnikarabic.ae/20240417/شويغو-يتفقد-عمليات-تطوير-الأنظمة-الروبوتية-والأسلحة-المتطورة-1088030981.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
شويغو يوجه بتعزيز وزيادة تدريع وحماية الدبابات
أفادت وزارة الدفاع الروسية أن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أثناء التحقق من تنفيذ حجوزات دفاع الدولة في إحدى الشركات في مقاطعة أومسك، أمر بزيادة معدل إنتاج الحماية الإضافية للدبابات.
قام شويغو بفحص حجوزات دفاع الدولة لدى مؤسسة دفاعية في مقاطعة أومسك تنتج الدبابات وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة.
ونقلت الوزارة عن شويغو، قوله: "عندما بدأنا برنامجًا كبيرًا لتوفير حماية إضافية للدبابات، كنا نبحث عن السبائك والحلول التقنية. لقد فعلنا كل هذا، والآن نحن بحاجة إلى زيادة وتيرة الإنتاج".
وأضافت الوزارة: "تم إبلاغ الوزير، أنه يتم الآن تزويد الدبابات النموذجية الجديدة "تي-80بي في إم" بمجموعة من وسائل التمويه "ناكيدكا" وسلاح واقي.
وأكدت وزارة الدفاع أن الشركة تقوم بشحن جميع المركبات المدرعة على الفور مع وحدة حماية إضافية للبرج.
وأشارت وزارة الدفاع: "يتم إعداد الدفعة التالية من المركبات المدرعة المنتجة لشحنها إلى القوات، ويتم تحميل الدبابات على منصات السكك الحديدية وهي جاهزة لإرسالها إلى منطقة العمليات الخاصة".