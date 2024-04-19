https://sputnikarabic.ae/20240419/لافروف-يكشف-سبب-حديث-زعماء-الاتحاد-الأوروبي-عن-هجوم-روسي-1088107687.html
لافروف يكشف سبب حديث زعماء الاتحاد الأوروبي عن "هجوم روسي"
لافروف يكشف سبب حديث زعماء الاتحاد الأوروبي عن "هجوم روسي"
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن سياسيين أوروبيين يقولون إن روسيا تخطط لمهاجمة دول الاتحاد الأوروبي، وذلك من أجل انتزاع المزيد من الأموال من... 19.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-19T11:06+0000
2024-04-19T11:06+0000
2024-04-19T11:29+0000
روسيا
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وقال لافروف في مقابلة مع المحطات الإذاعية الروسية "سبوتنيك" و"كومسومولسكايا برافدا" و"غوفوريت موسكفا"، تعليقا على تصريحات سياسيين أوروبيين بأن روسيا تخطط لهجوم على دول الاتحاد الأوروبي: "يمكن القول "جنون العظمة" ويُنسى الأمر، لكن في رأيي، هذه خطة أكثر دهاءً. إنهم بحاجة ماسة إلى "سحب" الأموال من برلماناتهم لمواصلة الحرب".وأوضح لافروف: "بوريل وشولتس وأورسولا فون دير لاين، لقد أعلنوا بشكل لا لبس فيه، بوقاحة وقطعوا كل الطرق، أن روسيا عدو، ويجب تدميرها، وعدم السماح لها بالانتصار، وإنقاذ أوكرانيا، إنهم ببساطة "سينتهون" كسياسيين، إذا غيروا أي شيء من هذا الخطاب".
https://sputnikarabic.ae/20240419/بث-مباشر-لمقابلة-لافروف-مع-وكالة-سبوتنيك-1088104239.html
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روسيا
لافروف يكشف سبب حديث زعماء الاتحاد الأوروبي عن "هجوم روسي"
11:06 GMT 19.04.2024 (تم التحديث: 11:29 GMT 19.04.2024)
أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن سياسيين أوروبيين يقولون إن روسيا تخطط لمهاجمة دول الاتحاد الأوروبي، وذلك من أجل انتزاع المزيد من الأموال من البرلمانات الغربية لمواصلة الحرب في أوكرانيا.
وقال لافروف في مقابلة مع المحطات الإذاعية الروسية "سبوتنيك" و"كومسومولسكايا برافدا" و"غوفوريت موسكفا"، تعليقا على تصريحات سياسيين أوروبيين بأن روسيا تخطط لهجوم على دول الاتحاد الأوروبي: "يمكن القول "جنون العظمة" ويُنسى الأمر، لكن في رأيي، هذه خطة أكثر دهاءً. إنهم بحاجة ماسة إلى "سحب" الأموال من برلماناتهم لمواصلة الحرب".
وأضاف الوزير أن القادة الأوروبيين الآن هم الذين "يؤيدون إمداد أوكرانيا بالأسلحة".
وأوضح لافروف: "بوريل وشولتس وأورسولا فون دير لاين، لقد أعلنوا بشكل لا لبس فيه، بوقاحة وقطعوا كل الطرق، أن روسيا عدو، ويجب تدميرها، وعدم السماح لها بالانتصار، وإنقاذ أوكرانيا، إنهم ببساطة "سينتهون" كسياسيين، إذا غيروا أي شيء من هذا الخطاب".