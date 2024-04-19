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الشرطة الفرنسية تعتقل رجلا هدد بتفجير نفسه بالقرب من السفارة الإيرانية بباريس... فيديو
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نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
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محلل لـ"سبوتنيك": أمريكا تدار من قبل اللوبي الإسرائيلي الذي دمر النظام العالمي
محلل لـ"سبوتنيك": أمريكا تدار من قبل اللوبي الإسرائيلي الذي دمر النظام العالمي
سبوتنيك عربي
قال الكاتب الصحفي، المحلل السياسي عبد الباري عطوان، إن الفيتو الأمريكي لم يكن مفاجئا على الإطلاق، لافتًا إلى أن كل كلام كانت تسوقه واشنطن عن حل الدولتين كلام... 19.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-19T12:13+0000
2024-04-19T12:13+0000
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وأضاف عطوان في حديثه لـ"راديو سبوتنيك"، أن الولايات المتحدة تدار من قبل نتنياهو و"اللوبي الصهيوني".وتابع: "لو كانت الولايات المتحدة تؤيد حل الدولتين وقيام الدولة الفلسطينية لما أقدمت على هذا الفيتو". وأشار عطوان إلى أنه لا أمل في المنظمة الأممية بمؤسساتها المختلفة بما فيها مجلس الأمن، لأنها منظمة تدار من قبل الولايات المتحدة والدليل على ذلك عشرات القرارت الصادرة عنها بحق إسرائيل لم تنفذ أو أحبطت بسبب استخدامها للفيتو بما في ذلك القرارات المتعلقة بالجانب الإنساني.ويرى المحلل السياسي أن الولايات المتحدة دمّرت النظام العالمي تماما، وأصبحت بعد حرب غزة كيان مفضوح انفضاحا كاملا.وواصل قائلا: "أنا لا أعوّل على المحاولة في إعادة طرح قرار قيام الدولة الفلسطينية في الجمعية العامة لأنه لا أمل في المجتمع الغربي والمؤسسات الأممية".ووفقا له: "لن تقوم الدولة الفلسطينية إلا بمقاومة أبنائها وليس هناك طريق غير طريق المقاومة". وأمس الخميس، استخدمت الولايات المتحدة في مجلس الأمن الدولي، حق النقض (الفيتو) لمنع صدور قرار يفتح الباب أمام منح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.وامتنعت بريطانيا وسويسرا عن التصويت، بينما وافق باقي أعضاء المجلس وعددهم 12 دولة.وتقول الولايات المتحدة إن إقامة دولة فلسطينية مستقلة يتعين أن يكون من خلال مفاوضات مباشرة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية وليس من خلال تحرك في الأمم المتحدة.
https://sputnikarabic.ae/20240418/أمريكا-تستخدم-الفيتو-لمنع-فلسطين-من-الحصول-على-العضوية-الكاملة-في-الأمم-المتحدة-1088096303.html
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حصري, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, العالم العربي
حصري, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, العالم العربي

محلل لـ"سبوتنيك": أمريكا تدار من قبل اللوبي الإسرائيلي الذي دمر النظام العالمي

12:13 GMT 19.04.2024
© AP Photo / Evan Vucciرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يرحب بالرئيس الأمريكي، جو بايدن، لدى وصوله مطار بن غوريون في تل أبيب، 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2023
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يرحب بالرئيس الأمريكي، جو بايدن، لدى وصوله مطار بن غوريون في تل أبيب، 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2024
© AP Photo / Evan Vucci
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قال الكاتب الصحفي، المحلل السياسي عبد الباري عطوان، إن الفيتو الأمريكي لم يكن مفاجئا على الإطلاق، لافتًا إلى أن كل كلام كانت تسوقه واشنطن عن حل الدولتين كلام مضلل وكاذب.
وأضاف عطوان في حديثه لـ"راديو سبوتنيك"، أن الولايات المتحدة تدار من قبل نتنياهو و"اللوبي الصهيوني".
وتابع: "لو كانت الولايات المتحدة تؤيد حل الدولتين وقيام الدولة الفلسطينية لما أقدمت على هذا الفيتو".
وأشار عطوان إلى أنه لا أمل في المنظمة الأممية بمؤسساتها المختلفة بما فيها مجلس الأمن، لأنها منظمة تدار من قبل الولايات المتحدة والدليل على ذلك عشرات القرارت الصادرة عنها بحق إسرائيل لم تنفذ أو أحبطت بسبب استخدامها للفيتو بما في ذلك القرارات المتعلقة بالجانب الإنساني.
ويرى المحلل السياسي أن الولايات المتحدة دمّرت النظام العالمي تماما، وأصبحت بعد حرب غزة كيان مفضوح انفضاحا كاملا.
مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2024
أمريكا تستخدم "الفيتو" لمنع فلسطين من الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة
أمس, 21:39 GMT
وواصل قائلا: "أنا لا أعوّل على المحاولة في إعادة طرح قرار قيام الدولة الفلسطينية في الجمعية العامة لأنه لا أمل في المجتمع الغربي والمؤسسات الأممية".
ووفقا له: "لن تقوم الدولة الفلسطينية إلا بمقاومة أبنائها وليس هناك طريق غير طريق المقاومة".
وأمس الخميس، استخدمت الولايات المتحدة في مجلس الأمن الدولي، حق النقض (الفيتو) لمنع صدور قرار يفتح الباب أمام منح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
وامتنعت بريطانيا وسويسرا عن التصويت، بينما وافق باقي أعضاء المجلس وعددهم 12 دولة.
وتقول الولايات المتحدة إن إقامة دولة فلسطينية مستقلة يتعين أن يكون من خلال مفاوضات مباشرة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية وليس من خلال تحرك في الأمم المتحدة.
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