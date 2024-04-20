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إعلام: الولايات المتحدة ستسحب قريبا ألف جندي من النيجر
إعلام: الولايات المتحدة ستسحب قريبا ألف جندي من النيجر
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام غربية، صباح اليوم السبت، بأن الولايات المتحدة الأمريكية أبلغت دولة النيجر أنها تخطط لسحب نحو ألف جندي من قواتها من البلاد. 20.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-20T04:46+0000
2024-04-20T04:46+0000
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ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية هذه المعلومات عن الصحفي إريك شميت، الذي قال إن "الولايات المتحدة أبلغت النيجر أنها ستسحب 1000 جندي أمريكي في الأشهر المقبلة".وفي وقت سابق، نشرت وكالة "رويترز" معلومات نقلا عن مصدر مطلع أنه خلال اجتماع ثنائي، توصل نائب وزير الخارجية كيرت كامبل، ورئيس وزراء النيجر إلى اتفاق بشأن انسحاب القوات الأمريكية من البلاد.وذكرت وسائل إعلام أن المتمردين الذين استولوا على السلطة في النيجر انتهكوا الاتفاق العسكري مع الولايات المتحدة، الذي سمح للجيش الأمريكي بالتواجد على أراضي هذا البلد الأفريقي.وكان البنتاغون أعلن، في السابع من أيلول/ سبتمبر، أنه سيعيد تمركز قواته "كإجراء احترازي"، عبر نقل بعض الجنود من قاعدة في العاصمة نيامي إلى قاعدة جوية شمالا في منطقة أغاديز، وذلك غداة إعلان فرنسا سحب قواتها من البلاد.يذكر أنه في 27 يوليو/ تموز 2023، أعلن عسكريون في جيش النيجر عزل رئيس البلاد محمد بازوم، وتولي المجلس الوطني لحماية الوطن السلطتين التنفيذية والتشريعية، برئاسة الجنرال عبد الرحمن تشياني، الذي يتولى مهام رئيس الدولة.
https://sputnikarabic.ae/20240418/جندي-أمريكي-يطلب-من-الكونغرس-المساعدة-في-سحب-القوات-من-النيجر-1088059890.html
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العالم

إعلام: الولايات المتحدة ستسحب قريبا ألف جندي من النيجر

04:46 GMT 20.04.2024
© AFP 2023احتجاجات خارج قاعدة نيامي الجوية تطالب بالانسحاب العسكري الفرنسي من النيجر
احتجاجات خارج قاعدة نيامي الجوية تطالب بالانسحاب العسكري الفرنسي من النيجر - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2024
© AFP 2023
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أفادت وسائل إعلام غربية، صباح اليوم السبت، بأن الولايات المتحدة الأمريكية أبلغت دولة النيجر أنها تخطط لسحب نحو ألف جندي من قواتها من البلاد.
ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية هذه المعلومات عن الصحفي إريك شميت، الذي قال إن "الولايات المتحدة أبلغت النيجر أنها ستسحب 1000 جندي أمريكي في الأشهر المقبلة".
وفي وقت سابق، نشرت وكالة "رويترز" معلومات نقلا عن مصدر مطلع أنه خلال اجتماع ثنائي، توصل نائب وزير الخارجية كيرت كامبل، ورئيس وزراء النيجر إلى اتفاق بشأن انسحاب القوات الأمريكية من البلاد.
جندي من الجيش الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2024
جندي أمريكي يطلب من الكونغرس سحب القوات من النيجر
18 أبريل, 06:39 GMT
وذكرت وسائل إعلام أن المتمردين الذين استولوا على السلطة في النيجر انتهكوا الاتفاق العسكري مع الولايات المتحدة، الذي سمح للجيش الأمريكي بالتواجد على أراضي هذا البلد الأفريقي.
وكان البنتاغون أعلن، في السابع من أيلول/ سبتمبر، أنه سيعيد تمركز قواته "كإجراء احترازي"، عبر نقل بعض الجنود من قاعدة في العاصمة نيامي إلى قاعدة جوية شمالا في منطقة أغاديز، وذلك غداة إعلان فرنسا سحب قواتها من البلاد.
يذكر أنه في 27 يوليو/ تموز 2023، أعلن عسكريون في جيش النيجر عزل رئيس البلاد محمد بازوم، وتولي المجلس الوطني لحماية الوطن السلطتين التنفيذية والتشريعية، برئاسة الجنرال عبد الرحمن تشياني، الذي يتولى مهام رئيس الدولة.
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