https://sputnikarabic.ae/20240420/إعلام-الولايات-المتحدة-ستسحب-قريبا-ألف-جندي-من-النيجر-1088132890.html

إعلام: الولايات المتحدة ستسحب قريبا ألف جندي من النيجر

إعلام: الولايات المتحدة ستسحب قريبا ألف جندي من النيجر

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام غربية، صباح اليوم السبت، بأن الولايات المتحدة الأمريكية أبلغت دولة النيجر أنها تخطط لسحب نحو ألف جندي من قواتها من البلاد. 20.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-20T04:46+0000

2024-04-20T04:46+0000

2024-04-20T04:46+0000

العالم

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/04/1080674622_0:355:3010:2048_1920x0_80_0_0_6015751ef87b656979739c73916e9477.jpg

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية هذه المعلومات عن الصحفي إريك شميت، الذي قال إن "الولايات المتحدة أبلغت النيجر أنها ستسحب 1000 جندي أمريكي في الأشهر المقبلة".وفي وقت سابق، نشرت وكالة "رويترز" معلومات نقلا عن مصدر مطلع أنه خلال اجتماع ثنائي، توصل نائب وزير الخارجية كيرت كامبل، ورئيس وزراء النيجر إلى اتفاق بشأن انسحاب القوات الأمريكية من البلاد.وذكرت وسائل إعلام أن المتمردين الذين استولوا على السلطة في النيجر انتهكوا الاتفاق العسكري مع الولايات المتحدة، الذي سمح للجيش الأمريكي بالتواجد على أراضي هذا البلد الأفريقي.وكان البنتاغون أعلن، في السابع من أيلول/ سبتمبر، أنه سيعيد تمركز قواته "كإجراء احترازي"، عبر نقل بعض الجنود من قاعدة في العاصمة نيامي إلى قاعدة جوية شمالا في منطقة أغاديز، وذلك غداة إعلان فرنسا سحب قواتها من البلاد.يذكر أنه في 27 يوليو/ تموز 2023، أعلن عسكريون في جيش النيجر عزل رئيس البلاد محمد بازوم، وتولي المجلس الوطني لحماية الوطن السلطتين التنفيذية والتشريعية، برئاسة الجنرال عبد الرحمن تشياني، الذي يتولى مهام رئيس الدولة.

https://sputnikarabic.ae/20240418/جندي-أمريكي-يطلب-من-الكونغرس-المساعدة-في-سحب-القوات-من-النيجر-1088059890.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم