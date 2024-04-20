https://sputnikarabic.ae/20240420/القوات-الروسية-تكبد-الجيش-الأوكراني-خسائر-فادحة-وتدمر-عشرات-الطائرات-خلال-اليوم-الماضي-1088138698.html

القوات الروسية تكبد الجيش الأوكراني خسائر فادحة وتدمر عشرات الطائرات خلال اليوم الماضي

القوات الروسية تكبد الجيش الأوكراني خسائر فادحة وتدمر عشرات الطائرات خلال اليوم الماضي

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية كبدت الجيش الأوكراني خسائرة فادحة تصل إلى 1145 عسكريا أوكرانيا في نطاق العملية العسكرية الخاصة على مدار اليوم... 20.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-20T11:50+0000

2024-04-20T11:50+0000

2024-04-20T11:50+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقالت الدفاع في بيانها، اليوم السبت، إن وحدات من قوات مجموعات "الغرب" و"الجنوب" و"المركز"، وكذلك من مجموعة "فوستوك" ومجموعة "دنيبر"، أوقعت خسائر بين صفوف القوات الأوكرانية وصلت إلى 1145 عسكريا في عدة مناطق.وأفاد بيان الدفاع بأنه "تم إسقاط طائرة من طراز سو- 25 تابعة للقوات الأوكرانية و213 طائرة مسيرة و5 قنابل موجهة من طراز هامر... وتدمير منشأة لتخزين الوقود ومنشأتين للبنية التحتية تابعة للقوات الأوكرانية".كما أشار البيان إلى أن "قوات مجموعتي الجنوب والمركز قامت بتحسين الوضع على طول خط المواجهة وتجري تحسينا في الوضع التكتيكي في عدة مناطق في دونيتسك".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sputnikarabic.ae/20240420/الجيش-الروسي-يدمر-مركزين-أوكرانيين-للنقل-العسكري-ومركزا-لتخزين-وقود-الطائرات-1088138297.html

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