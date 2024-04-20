https://sputnikarabic.ae/20240420/القيادة-المركزية-الأمريكية-تنفي-تقارير-شن-غارات-جوية-في-العراق-اليوم-1088129982.html
القيادة المركزية الأمريكية تنفي تقارير شن غارات جوية في العراق اليوم
القيادة المركزية الأمريكية تنفي تقارير شن غارات جوية في العراق اليوم
سبوتنيك عربي
نفت القيادة المركزية الأمريكية "سنتاكوم" التقارير التي تفيد بأن طائرات أمريكية شنت غارات جوية في العراق اليوم، وذلك بعدما أعلنت هيئة الحشد الشعبي العراقي وقوع... 20.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-20T01:28+0000
2024-04-20T01:28+0000
2024-04-20T01:28+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وقالت "سنتاكوم" في بيان لها، "نحن على علم بالتقارير التي تزعم أن الولايات المتحدة شنت غارات جوية في العراق اليوم".وأضافت: "تلك التقارير غير صحيحة. ولم تقم الولايات المتحدة بشن غارات جوية في العراق اليوم".وأكدت هيئة الحشد الشعبي العراقي، اليوم السبت، وقوع انفجار في قاعدة "كالسو" العسكرية جنوبي العاصمة بغداد أسفر عن إصابات وخسائر مادية .وقالت الهيئة في بيان لها، "وقع انفجار في مقر للحشد الشعبي في قاعدة كالسو العسكرية في ناحية المشروع طريق المرور السريع شمال محافظة بابل".
https://sputnikarabic.ae/20240419/استهداف-قاعدة-للحشد-الشعبي-جنوب-بغداد-وأنباء-عن-قتيل-وإصابات-فيديو-1088129543.html
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القيادة المركزية الأمريكية, العراق, أخبار العراق اليوم, العالم, الحشد الشعبي
القيادة المركزية الأمريكية, العراق, أخبار العراق اليوم, العالم, الحشد الشعبي
القيادة المركزية الأمريكية تنفي تقارير شن غارات جوية في العراق اليوم
نفت القيادة المركزية الأمريكية "سنتاكوم" التقارير التي تفيد بأن طائرات أمريكية شنت غارات جوية في العراق اليوم، وذلك بعدما أعلنت هيئة الحشد الشعبي العراقي وقوع انفجار في قاعدة "كالسو" جنوبي بغداد نتيجة قصف جوي.
القاهرة - سبوتنيك. وقالت "سنتاكوم" في بيان لها، "نحن على علم بالتقارير
التي تزعم أن الولايات المتحدة شنت غارات جوية في العراق اليوم".
وأضافت: "تلك التقارير غير صحيحة. ولم تقم الولايات المتحدة بشن غارات جوية في العراق اليوم".
وأكدت هيئة الحشد الشعبي العراقي، اليوم السبت، وقوع انفجار في قاعدة "كالسو" العسكرية جنوبي العاصمة بغداد أسفر عن إصابات وخسائر مادية .
وقالت الهيئة في بيان لها، "وقع انفجار في مقر للحشد الشعبي في قاعدة كالسو العسكرية في ناحية المشروع طريق المرور السريع شمال محافظة بابل".