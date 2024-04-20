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كيف يمكن للتفاعلات الكيميائية منافسة الثقوب السوداء؟
اكتشفت دراسة حديثة أن الضغط الميكانيكي داخل الأنسجة النامية هو من يحدد مكان ظهور مركز الإشارة التي تشكل الخلايا.. أظهرت أبحاث أن الجزيئات يمكنها خلط وتشويش وعرقلة المعلومات الكمومية بفعالية مثل الثقوب السوداء، ما يظهر له آثار على الفيزياء الكيميائية والحوسبة ا
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https://sputnikarabic.ae/20240420/باكستان-تطلب-من-صندوق-النقد-حزمة-إنقاذ-جديدة-لاقتصادها-بنحو-8-مليارات-دولار-1088136412.html
باكستان تطلب من صندوق النقد حزمة إنقاذ جديدة لاقتصادها بنحو 8 مليارات دولار
باكستان تطلب من صندوق النقد حزمة إنقاذ جديدة لاقتصادها بنحو 8 مليارات دولار
سبوتنيك عربي
تقدمت باكستان بطلب رسمي لصندوق النقد الدولي من أجل الحصول على حزمة إنقاذ جديدة لاقتصادها المتعثر. 20.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-20T09:34+0000
2024-04-20T09:34+0000
باكستان
صندوق النقد الدولي
اقتصاد
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وذكرت صحيفة "ذي نيوز إنترناشيونال" الباكستانية، أن حزمة الإنقاذ التي طلبتها إسلام أباد تتراوح من 6 إلى 8 مليارات دولار.وأوضحت الصحيفة أن "الحجم الدقيق للحزمة والإطار الزمني لها لن يتم تحديده إلا بعد التوصل إلى توافق في الآراء حول الخطوط الرئيسية للبرنامج التالي في مايو/ أيار المقبل".ويتواجد حاليا وفد باكستاني بقيادة وزير المالية محمد أورنجزيب في واشنطن لحضور اجتماعات الربيع السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.يأتي ذلك في ظل وجود توقعات سلبية لصندوق النقد الدولي تجاه باكستان.يذكر أنه في 20 مارس/ آذار الماضي، قال صندوق النقد الدولي إنه توصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع باكستان سيتم بموجبه صرف 1.1 مليار دولار، والتي تعتبر دفعة أخيرة من حزمة إنقاذ بـ3 مليارات دولار حصلت عليها باكستان في الصيف الماضي.وكانت الحزمة السابقة هي أحدث اتفاقية قصيرة الأجل للتغلب على واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في تاريخ باكستان، حيث كانت متخوفة من احتمال التخلف عن سداد ديونها الخارجية.
https://sputnikarabic.ae/20221203/السعودية-تمدد-وديعة-بـ3-مليارات-دولار-لدى-باكستان-1070790248.html
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باكستان, صندوق النقد الدولي, اقتصاد, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
باكستان, صندوق النقد الدولي, اقتصاد, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

باكستان تطلب من صندوق النقد حزمة إنقاذ جديدة لاقتصادها بنحو 8 مليارات دولار

09:34 GMT 20.04.2024
© AFP 2023 / ABDUL MAJEEDمواطنون ينتظرون في طوابير لجمع أكياس طحين مجانية في نقطة توزيع حكومية في بيشاور، باكستان، 29 مارس/ آذار 2023
مواطنون ينتظرون في طوابير لجمع أكياس طحين مجانية في نقطة توزيع حكومية في بيشاور، باكستان، 29 مارس/ آذار 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2024
© AFP 2023 / ABDUL MAJEED
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تقدمت باكستان بطلب رسمي لصندوق النقد الدولي من أجل الحصول على حزمة إنقاذ جديدة لاقتصادها المتعثر.
وذكرت صحيفة "ذي نيوز إنترناشيونال" الباكستانية، أن حزمة الإنقاذ التي طلبتها إسلام أباد تتراوح من 6 إلى 8 مليارات دولار.
وأوضحت الصحيفة أن "الحجم الدقيق للحزمة والإطار الزمني لها لن يتم تحديده إلا بعد التوصل إلى توافق في الآراء حول الخطوط الرئيسية للبرنامج التالي في مايو/ أيار المقبل".
الرياض، المملكة العربية السعودية يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2022
السعودية تمدد وديعة بـ3 مليارات دولار لدى باكستان
3 ديسمبر 2022, 06:32 GMT
ويتواجد حاليا وفد باكستاني بقيادة وزير المالية محمد أورنجزيب في واشنطن لحضور اجتماعات الربيع السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
يأتي ذلك في ظل وجود توقعات سلبية لصندوق النقد الدولي تجاه باكستان.
يذكر أنه في 20 مارس/ آذار الماضي، قال صندوق النقد الدولي إنه توصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع باكستان سيتم بموجبه صرف 1.1 مليار دولار، والتي تعتبر دفعة أخيرة من حزمة إنقاذ بـ3 مليارات دولار حصلت عليها باكستان في الصيف الماضي.
وكانت الحزمة السابقة هي أحدث اتفاقية قصيرة الأجل للتغلب على واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في تاريخ باكستان، حيث كانت متخوفة من احتمال التخلف عن سداد ديونها الخارجية.
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