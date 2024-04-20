https://sputnikarabic.ae/20240420/تقرير-الدبابات-الغربية-باهظة-الثمن-معرضة-للتدمير-من-الطائرات-المسيرة-الرخيصة-1088136913.html
تقرير: الدبابات الغربية باهظة الثمن معرضة للتدمير من الطائرات المسيرة الرخيصة
تقرير: الدبابات الغربية باهظة الثمن معرضة للتدمير من الطائرات المسيرة الرخيصة
سبوتنيك عربي
كشفت صحيفة أمريكية في تقرير لها أن الدبابات الغربية، بما فيها البريطانية والفرنسية والأمريكية، باهظة الثمن معرضة للطائرات المسيرة الرخيصة. 20.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-20T09:56+0000
2024-04-20T09:56+0000
2024-04-20T09:56+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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رصد عسكري
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وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية في تقريرها أنه مع انطلاق حرب الطائرات المسيرة في أوكرانيا التي غيرت وجه الحرب الحديثة، ساهمت كذلك في إحداث أضرار مميتة لأحد أبرز رموز القوة العسكرية الأمريكية وهي الدبابات ما يهدد بتغيير النهج المتبع في استخدامها في الصراعات المستقبلية.وأضاف التقرير نقلا عن الخبير في معهد هدسون للأبحاث الأمريكي، كان كاسابوغلو، أنه يمكن تدمير إحدى أقوى دبابات أبرامز في العالم من خلال ضربها بطائرة مسيرة صغيرة ورخيصة الثمن.واعتبر التقرير أن هذا يشير إلى تغير جوهري في طبيعة الحرب الحديثة، مضيفا أن الدبابات الغربية الثمينة هي الأكثر عرضة للخطر.وتابع التقرير أنه في السابق، تم استخدام الألغام والعبوات الناسفة والصواريخ والقذائف الموجهة ضدها وكانت نسبة استهدافها نحو 90%. أما مع ظهور الطائرات المسيرة اليوم التي تعد أكثر دقة فنسبة الاستهداف باتت مضاعفة.وخلص تقرير الصحيفة إلى أنه اعتمادا على حجم وتقنيات الطائرة المسيرة، يمكن أن تكلف ما يصل إلى 500 دولار، وهو مبلغ زهيد مقارنة بتدمير دبابة "أبرامز" التي تبلغ تكلفتها 10 ملايين دولار.
https://sputnikarabic.ae/20240331/لانتسيت-الروسية-تدمر-دبابة-أبرامز-الأمريكية-فيديو-1087552869.html
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العالم, رصد عسكري
تقرير: الدبابات الغربية باهظة الثمن معرضة للتدمير من الطائرات المسيرة الرخيصة
كشفت صحيفة أمريكية في تقرير لها أن الدبابات الغربية، بما فيها البريطانية والفرنسية والأمريكية، باهظة الثمن معرضة للطائرات المسيرة الرخيصة.
وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية في تقريرها أنه مع انطلاق حرب الطائرات المسيرة في أوكرانيا التي غيرت وجه الحرب الحديثة، ساهمت كذلك في إحداث أضرار مميتة لأحد أبرز رموز القوة العسكرية الأمريكية وهي الدبابات ما يهدد بتغيير النهج المتبع في استخدامها في الصراعات المستقبلية.
وأضاف التقرير نقلا عن الخبير في معهد هدسون للأبحاث الأمريكي، كان كاسابوغلو، أنه يمكن تدمير إحدى أقوى دبابات أبرامز في العالم من خلال ضربها بطائرة مسيرة صغيرة ورخيصة الثمن.
واعتبر التقرير أن هذا يشير إلى تغير جوهري في طبيعة الحرب الحديثة، مضيفا أن الدبابات الغربية الثمينة هي الأكثر عرضة للخطر.
وتابع التقرير أنه في السابق، تم استخدام الألغام والعبوات الناسفة والصواريخ والقذائف الموجهة ضدها وكانت نسبة استهدافها نحو 90%. أما مع ظهور الطائرات المسيرة اليوم التي تعد أكثر دقة فنسبة الاستهداف باتت مضاعفة.
وخلص تقرير الصحيفة إلى أنه اعتمادا على حجم وتقنيات الطائرة المسيرة، يمكن أن تكلف ما يصل إلى 500 دولار، وهو مبلغ زهيد مقارنة بتدمير دبابة "أبرامز" التي تبلغ تكلفتها 10 ملايين دولار.