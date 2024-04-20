تقرير: الدبابات الغربية باهظة الثمن معرضة للتدمير من الطائرات المسيرة الرخيصة

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عرب بوينت بودكاست
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شؤون عسكرية
خبير: التحالف العسكري الروسي الإيراني الصيني سيقلب الطاولة على المعسكر الغربي
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حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
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مساحة حرة
أهمية انضمام ناميبيا لتحالف أوبك بلس
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عرب بوينت بودكاست
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صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
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مساحة حرة
كيف يعزز استخدام الأدوات المالية البديلة التجارة بين دول "بريكس"
14:03 GMT
29 د
كيف يمكن للتفاعلات الكيميائية منافسة الثقوب السوداء؟
اكتشفت دراسة حديثة أن الضغط الميكانيكي داخل الأنسجة النامية هو من يحدد مكان ظهور مركز الإشارة التي تشكل الخلايا.. أظهرت أبحاث أن الجزيئات يمكنها خلط وتشويش وعرقلة المعلومات الكمومية بفعالية مثل الثقوب السوداء، ما يظهر له آثار على الفيزياء الكيميائية والحوسبة ا
14:34 GMT
29 د
كواليس السينما
محورية الممثل - الدور والمسؤوليات
16:03 GMT
27 د
صدى الحياة
خبير: السودان تحول بسبب هذه الحرب العبثية إلى دولة محتاجة للمساعدات الإنسانية
16:30 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير يبين التبعات الاقتصادية للتصعيد بين إسرائيل وإيران
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29 د
الإنسان والثقافة
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29 د
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Военнослужащий группировки войск Центр ВС РФ совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов Корнет - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240420/تقرير-الدبابات-الغربية-باهظة-الثمن-معرضة-للتدمير-من-الطائرات-المسيرة-الرخيصة-1088136913.html
تقرير: الدبابات الغربية باهظة الثمن معرضة للتدمير من الطائرات المسيرة الرخيصة
تقرير: الدبابات الغربية باهظة الثمن معرضة للتدمير من الطائرات المسيرة الرخيصة
سبوتنيك عربي
كشفت صحيفة أمريكية في تقرير لها أن الدبابات الغربية، بما فيها البريطانية والفرنسية والأمريكية، باهظة الثمن معرضة للطائرات المسيرة الرخيصة. 20.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-20T09:56+0000
2024-04-20T09:56+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
رصد عسكري
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وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية في تقريرها أنه مع انطلاق حرب الطائرات المسيرة في أوكرانيا التي غيرت وجه الحرب الحديثة، ساهمت كذلك في إحداث أضرار مميتة لأحد أبرز رموز القوة العسكرية الأمريكية وهي الدبابات ما يهدد بتغيير النهج المتبع في استخدامها في الصراعات المستقبلية.وأضاف التقرير نقلا عن الخبير في معهد هدسون للأبحاث الأمريكي، كان كاسابوغلو، أنه يمكن تدمير إحدى أقوى دبابات أبرامز في العالم من خلال ضربها بطائرة مسيرة صغيرة ورخيصة الثمن.واعتبر التقرير أن هذا يشير إلى تغير جوهري في طبيعة الحرب الحديثة، مضيفا أن الدبابات الغربية الثمينة هي الأكثر عرضة للخطر.وتابع التقرير أنه في السابق، تم استخدام الألغام والعبوات الناسفة والصواريخ والقذائف الموجهة ضدها وكانت نسبة استهدافها نحو 90%. أما مع ظهور الطائرات المسيرة اليوم التي تعد أكثر دقة فنسبة الاستهداف باتت مضاعفة.وخلص تقرير الصحيفة إلى أنه اعتمادا على حجم وتقنيات الطائرة المسيرة، يمكن أن تكلف ما يصل إلى 500 دولار، وهو مبلغ زهيد مقارنة بتدمير دبابة "أبرامز" التي تبلغ تكلفتها 10 ملايين دولار.
https://sputnikarabic.ae/20240331/لانتسيت-الروسية-تدمر-دبابة-أبرامز-الأمريكية-فيديو-1087552869.html
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العالم, رصد عسكري
العالم, رصد عسكري

تقرير: الدبابات الغربية باهظة الثمن معرضة للتدمير من الطائرات المسيرة الرخيصة

09:56 GMT 20.04.2024
© Sputnik . Стрингер / الانتقال إلى بنك الصورمناورات عسكرية دولية في لاتفيا
مناورات عسكرية دولية في لاتفيا - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2024
© Sputnik . Стрингер
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تابعنا عبر
كشفت صحيفة أمريكية في تقرير لها أن الدبابات الغربية، بما فيها البريطانية والفرنسية والأمريكية، باهظة الثمن معرضة للطائرات المسيرة الرخيصة.
وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية في تقريرها أنه مع انطلاق حرب الطائرات المسيرة في أوكرانيا التي غيرت وجه الحرب الحديثة، ساهمت كذلك في إحداث أضرار مميتة لأحد أبرز رموز القوة العسكرية الأمريكية وهي الدبابات ما يهدد بتغيير النهج المتبع في استخدامها في الصراعات المستقبلية.
وأضاف التقرير نقلا عن الخبير في معهد هدسون للأبحاث الأمريكي، كان كاسابوغلو، أنه يمكن تدمير إحدى أقوى دبابات أبرامز في العالم من خلال ضربها بطائرة مسيرة صغيرة ورخيصة الثمن.
دبابة أبرامز - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
"لانتسيت" الروسية تدمر دبابة "أبرامز" الأمريكية... فيديو
31 مارس, 12:13 GMT
واعتبر التقرير أن هذا يشير إلى تغير جوهري في طبيعة الحرب الحديثة، مضيفا أن الدبابات الغربية الثمينة هي الأكثر عرضة للخطر.
وتابع التقرير أنه في السابق، تم استخدام الألغام والعبوات الناسفة والصواريخ والقذائف الموجهة ضدها وكانت نسبة استهدافها نحو 90%. أما مع ظهور الطائرات المسيرة اليوم التي تعد أكثر دقة فنسبة الاستهداف باتت مضاعفة.
وخلص تقرير الصحيفة إلى أنه اعتمادا على حجم وتقنيات الطائرة المسيرة، يمكن أن تكلف ما يصل إلى 500 دولار، وهو مبلغ زهيد مقارنة بتدمير دبابة "أبرامز" التي تبلغ تكلفتها 10 ملايين دولار.
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