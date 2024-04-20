https://sputnikarabic.ae/20240420/دراسة-تبين-ارتباط-عضلات-كبار-السن-بأحداث-في-مرحلة-الطفولة-1088138907.html
دراسة تبين ارتباط عضلات كبار السن بأحداث في مرحلة الطفولة
دراسة تبين ارتباط عضلات كبار السن بأحداث في مرحلة الطفولة
سبوتنيك عربي
أظهرت دراسة من جامعة ميشيغان أن التجارب المؤلمة خلال مرحلة الطفولة قد تصبح "تحت الجلد" في وقت لاحق من الحياة، مما يضعف وظيفة العضلات لدى الأشخاص مع تقدمهم في... 20.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-20T12:22+0000
2024-04-20T12:22+0000
2024-04-20T12:22+0000
مجتمع
علوم
الصحة
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كشفت الدراسة، التي نشرت في موقع "ساينس تيك دايلي"، أن وظيفة العضلات الهيكلية لدى كبار السن مقترنة بدراسات استقصائية للأحداث السلبية التي تعرضوا لها في مرحلة الطفولة، ووجدت أن الأشخاص الذين عانوا من محنة أكبر في مرحلة الطفولة، وأبلغوا عن حدث سلبي واحد أو أكثر، كان لديهم استقلاب عضلي ضعيف في وقت لاحق من الحياة.استخدمت عالمة معهد البحوث الاجتماعية بجامعة ميشيغان، كيت دوتشوني وزملاؤها، عينات من الأنسجة العضلية من أشخاص مشاركين في دراسة العضلات والتنقل والشيخوخة، وشملت الدراسة 879 مشاركًا فوق سن 70 عامًا تبرعوا بعينات من العضلات والدهون بالإضافة إلى عينات حيوية أخرى، كما تم إعطاء المشاركين مجموعة متنوعة من الاستبيانات والتقييمات البدنية والمعرفية، من بين اختبارات أخرى.استخدم الباحثون بيانات من الاستبيانات التي تضمنت مجموعة من الأسئلة مثل: هل كان أحد أفراد العائلة المقربين يتعاطى المخدرات أو الكحول بطريقة تسبب لك القلق؟ هل قام أحد البالغين أو أحد الوالدين في منزلك بإهانتك؟ هل تعرضت للإيذاء الجسدي من قبل أحد الوالدين أو شخص بالغ في منزلك؟ هل شعرت بأنك محبوب أو مهم أو مميز في عائلتك؟ هل كان أحد والديك غائبًا لجزء من حياتك؟وجد دوتشوني أن نحو 45% من العينة أبلغوا عن تعرضهم لواحد أو أكثر من أحداث الطفولة الضارة، وأن كل من الرجال والنساء الذين أبلغوا عن أحداث سلبية في مرحلة الطفولة كان لديهم إنتاج أقل لـ "أ تي بي" أو معدومة، أي أنهم لم ينتجوا قدرًا كبيرًا من "أ تي بي" مثل الأشخاص الذين لم يعانوا من مثل هذه الأحداث السلبية في مرحلة الطفولة.بالإضافة إلى ذلك، قام الباحثون بفحص خزعات العضلات للمشاركين، قاموا بتفكيك حزم الألياف التي تشكل العضلات، وفحصوها باستخدام قياس التنفس عالي الدقة للميتوكوندريا، سمحت هذه التقنية للباحثين بالنظر إلى معدل استهلاك الأكسجين في حزمة الألياف العضلية وتوليد قراءة دقيقة لوظيفة الميتوكوندريا العضلية.ويقول الباحثون إن تأثيرات الأحداث السلبية في مرحلة الطفولة ظلت كبيرة حتى بعد التحكم في العوامل الأخرى التي يمكن أن تؤثر على وظيفة العضلات مثل العمر والجنس والتحصيل العلمي وتعليم الوالدين ومؤشر كتلة الجسم وعدد أعراض الاكتئاب وحالة التدخين والنشاط البدني.لقد أظهرت الدراسة أيضًا أن هذه التدابير مرتبطة بالقدرة المعرفية والخرف. ولكن هذه هي المرة الأولى التي ننظر فيها إلى الوراء، إلى أنواع الأشياء التي يمكن أن تؤدي إلى تلك الاختلافات في وظيفة الميتوكوندريا التي نعرف أنها يمكن أن تؤدي إلى اختلافات في نتائج الشيخوخة الصحية بين كبار السن.جبل جليدي بحجم فرنسا "يقفز" مرتين في اليوم
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علوم, الصحة
دراسة تبين ارتباط عضلات كبار السن بأحداث في مرحلة الطفولة
أظهرت دراسة من جامعة ميشيغان أن التجارب المؤلمة خلال مرحلة الطفولة قد تصبح "تحت الجلد" في وقت لاحق من الحياة، مما يضعف وظيفة العضلات لدى الأشخاص مع تقدمهم في السن.
كشفت الدراسة، التي نشرت في موقع "ساينس تيك دايلي"، أن وظيفة العضلات الهيكلية لدى كبار السن مقترنة بدراسات استقصائية للأحداث السلبية التي تعرضوا لها في مرحلة الطفولة، ووجدت أن الأشخاص الذين عانوا من محنة أكبر في مرحلة الطفولة، وأبلغوا عن حدث سلبي واحد أو أكثر، كان لديهم استقلاب عضلي ضعيف في وقت لاحق من الحياة.
استخدمت عالمة معهد البحوث الاجتماعية بجامعة ميشيغان، كيت دوتشوني وزملاؤها، عينات من الأنسجة العضلية من أشخاص مشاركين في دراسة العضلات والتنقل والشيخوخة، وشملت الدراسة
879 مشاركًا فوق سن 70 عامًا تبرعوا بعينات من العضلات والدهون بالإضافة إلى عينات حيوية أخرى، كما تم إعطاء المشاركين مجموعة متنوعة من الاستبيانات والتقييمات البدنية والمعرفية، من بين اختبارات أخرى.
قام الباحثون بفحص خزعات العضلات لتحديد سمتين رئيسيتين لوظيفة العضلات: إنتاج أدينوسين ثلاثي الفوسفات، أو "أ تي بي"، ومقياس آخر يسمى "الفسفرة التأكسدية"، وهي عملية تساعد على إنتاج "أ تي بي"، ويتم إنتاج "أ تي بي" بواسطة عضيات داخل الخلايا تسمى الميتوكوندريا، ويوفر الطاقة الكيميائية لتغذية الوظيفة الخلوية.
استخدم الباحثون بيانات من الاستبيانات التي تضمنت مجموعة من الأسئلة مثل: هل كان أحد أفراد العائلة المقربين يتعاطى المخدرات أو الكحول بطريقة تسبب لك القلق؟ هل قام أحد البالغين أو أحد الوالدين في منزلك بإهانتك؟ هل تعرضت للإيذاء الجسدي من قبل أحد الوالدين أو شخص بالغ في منزلك؟ هل شعرت بأنك محبوب أو مهم أو مميز في عائلتك؟ هل كان أحد والديك غائبًا لجزء من حياتك؟
وجد دوتشوني أن نحو 45% من العينة أبلغوا عن تعرضهم لواحد أو أكثر من أحداث الطفولة الضارة، وأن كل من الرجال والنساء الذين أبلغوا عن أحداث سلبية في مرحلة الطفولة كان لديهم إنتاج أقل لـ "أ تي بي" أو معدومة، أي أنهم لم ينتجوا قدرًا كبيرًا من "أ تي بي" مثل الأشخاص الذين لم يعانوا من مثل هذه الأحداث السلبية في مرحلة الطفولة.
وقال دوتشوني: "ما تشير إليه هذه النتائج هو أن تجارب الطفولة المبكرة هذه لديها القدرة على الدخول تحت الجلد والتأثير على الميتوكوندريا في العضلات الهيكلية، وهو أمر مهم لأن وظيفة الميتوكوندريا مرتبطة بمجموعة من النتائج المرتبطة بالشيخوخة". إذا كنت تعاني من ضعف وظيفة الميتوكوندريا، فهذا لا يبشر بالخير لمجموعة من النتائج الصحية، بما في ذلك كل شيء بدءًا من الحالات المزمنة وحتى الوظائف الجسدية وقيود الإعاقة".
بالإضافة إلى ذلك، قام الباحثون بفحص خزعات العضلات للمشاركين، قاموا بتفكيك حزم الألياف التي تشكل العضلات، وفحصوها باستخدام قياس التنفس عالي الدقة للميتوكوندريا، سمحت هذه التقنية للباحثين بالنظر إلى معدل استهلاك الأكسجين في حزمة الألياف العضلية وتوليد قراءة دقيقة لوظيفة الميتوكوندريا العضلية.
ويقول الباحثون إن تأثيرات الأحداث السلبية في مرحلة الطفولة ظلت كبيرة حتى بعد التحكم في العوامل الأخرى التي يمكن أن تؤثر على وظيفة العضلات مثل العمر والجنس والتحصيل العلمي وتعليم الوالدين ومؤشر كتلة الجسم وعدد أعراض الاكتئاب وحالة التدخين والنشاط البدني.
لقد أظهرت الدراسة أيضًا أن هذه التدابير مرتبطة بالقدرة المعرفية والخرف. ولكن هذه هي المرة الأولى التي ننظر فيها إلى الوراء، إلى أنواع الأشياء التي يمكن أن تؤدي إلى تلك الاختلافات في وظيفة الميتوكوندريا التي نعرف أنها يمكن أن تؤدي إلى اختلافات في نتائج الشيخوخة الصحية بين كبار السن.