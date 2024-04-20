https://sputnikarabic.ae/20240420/دراسة-تبين-ارتباط-عضلات-كبار-السن-بأحداث-في-مرحلة-الطفولة-1088138907.html

دراسة تبين ارتباط عضلات كبار السن بأحداث في مرحلة الطفولة

دراسة تبين ارتباط عضلات كبار السن بأحداث في مرحلة الطفولة

سبوتنيك عربي

أظهرت دراسة من جامعة ميشيغان أن التجارب المؤلمة خلال مرحلة الطفولة قد تصبح "تحت الجلد" في وقت لاحق من الحياة، مما يضعف وظيفة العضلات لدى الأشخاص مع تقدمهم في... 20.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-20T12:22+0000

2024-04-20T12:22+0000

2024-04-20T12:22+0000

مجتمع

علوم

الصحة

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كشفت الدراسة، التي نشرت في موقع "ساينس تيك دايلي"، أن وظيفة العضلات الهيكلية لدى كبار السن مقترنة بدراسات استقصائية للأحداث السلبية التي تعرضوا لها في مرحلة الطفولة، ووجدت أن الأشخاص الذين عانوا من محنة أكبر في مرحلة الطفولة، وأبلغوا عن حدث سلبي واحد أو أكثر، كان لديهم استقلاب عضلي ضعيف في وقت لاحق من الحياة.استخدمت عالمة معهد البحوث الاجتماعية بجامعة ميشيغان، كيت دوتشوني وزملاؤها، عينات من الأنسجة العضلية من أشخاص مشاركين في دراسة العضلات والتنقل والشيخوخة، وشملت الدراسة 879 مشاركًا فوق سن 70 عامًا تبرعوا بعينات من العضلات والدهون بالإضافة إلى عينات حيوية أخرى، كما تم إعطاء المشاركين مجموعة متنوعة من الاستبيانات والتقييمات البدنية والمعرفية، من بين اختبارات أخرى.استخدم الباحثون بيانات من الاستبيانات التي تضمنت مجموعة من الأسئلة مثل: هل كان أحد أفراد العائلة المقربين يتعاطى المخدرات أو الكحول بطريقة تسبب لك القلق؟ هل قام أحد البالغين أو أحد الوالدين في منزلك بإهانتك؟ هل تعرضت للإيذاء الجسدي من قبل أحد الوالدين أو شخص بالغ في منزلك؟ هل شعرت بأنك محبوب أو مهم أو مميز في عائلتك؟ هل كان أحد والديك غائبًا لجزء من حياتك؟وجد دوتشوني أن نحو 45% من العينة أبلغوا عن تعرضهم لواحد أو أكثر من أحداث الطفولة الضارة، وأن كل من الرجال والنساء الذين أبلغوا عن أحداث سلبية في مرحلة الطفولة كان لديهم إنتاج أقل لـ "أ تي بي" أو معدومة، أي أنهم لم ينتجوا قدرًا كبيرًا من "أ تي بي" مثل الأشخاص الذين لم يعانوا من مثل هذه الأحداث السلبية في مرحلة الطفولة.بالإضافة إلى ذلك، قام الباحثون بفحص خزعات العضلات للمشاركين، قاموا بتفكيك حزم الألياف التي تشكل العضلات، وفحصوها باستخدام قياس التنفس عالي الدقة للميتوكوندريا، سمحت هذه التقنية للباحثين بالنظر إلى معدل استهلاك الأكسجين في حزمة الألياف العضلية وتوليد قراءة دقيقة لوظيفة الميتوكوندريا العضلية.ويقول الباحثون إن تأثيرات الأحداث السلبية في مرحلة الطفولة ظلت كبيرة حتى بعد التحكم في العوامل الأخرى التي يمكن أن تؤثر على وظيفة العضلات مثل العمر والجنس والتحصيل العلمي وتعليم الوالدين ومؤشر كتلة الجسم وعدد أعراض الاكتئاب وحالة التدخين والنشاط البدني.لقد أظهرت الدراسة أيضًا أن هذه التدابير مرتبطة بالقدرة المعرفية والخرف. ولكن هذه هي المرة الأولى التي ننظر فيها إلى الوراء، إلى أنواع الأشياء التي يمكن أن تؤدي إلى تلك الاختلافات في وظيفة الميتوكوندريا التي نعرف أنها يمكن أن تؤدي إلى اختلافات في نتائج الشيخوخة الصحية بين كبار السن.جبل جليدي بحجم فرنسا "يقفز" مرتين في اليوم

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علوم, الصحة