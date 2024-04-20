فصائل عراقية مسلحة تعلن استهداف "هدف حيوي" في الجولان بالطيران المسير

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من الملعب
ريال مدريد يقصي مانشستر سيتي من دوري أبطال أوروبا
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مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
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عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
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شؤون عسكرية
خبير: التحالف العسكري الروسي الإيراني الصيني سيقلب الطاولة على المعسكر الغربي
14:03 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير يبين التبعات الاقتصادية للتصعيد بين إسرائيل وإيران
14:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
هجوم إسرائيلي محدود على قاعدة عسكرية في إيران
15:03 GMT
59 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
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27 د
الإنسان والثقافة
ليو تولستوي - كاتب ومفكر ومصلح اجتماعي روسي عظيم
16:31 GMT
29 د
مساحة حرة
كيف يمكن مواجهة ظاهرة تهريب المخدرات التي تؤرق دولا عربية
17:00 GMT
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عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
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مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
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مدار الليل والنهار
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150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
توقعات علمية بأن نقص المعلومات ربما يجعل أكثر من نصف الأنواع معرضة للاندثار
08:04 GMT
10 د
شؤون عسكرية
خبير: التحالف العسكري الروسي الإيراني الصيني سيقلب الطاولة على المعسكر الغربي
08:14 GMT
30 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
08:43 GMT
17 د
مساحة حرة
أهمية انضمام ناميبيا لتحالف أوبك بلس
09:03 GMT
30 د
من الملعب
ريال مدريد يقصي مانشستر سيتي من دوري أبطال أوروبا
09:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
10:17 GMT
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صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
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مساحة حرة
كيف يعزز استخدام الأدوات المالية البديلة التجارة بين دول "بريكس"
14:03 GMT
29 د
كيف يمكن للتفاعلات الكيميائية منافسة الثقوب السوداء؟
اكتشفت دراسة حديثة أن الضغط الميكانيكي داخل الأنسجة النامية هو من يحدد مكان ظهور مركز الإشارة التي تشكل الخلايا.. أظهرت أبحاث أن الجزيئات يمكنها خلط وتشويش وعرقلة المعلومات الكمومية بفعالية مثل الثقوب السوداء، ما يظهر له آثار على الفيزياء الكيميائية والحوسبة ا
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عالم سبوتنيك
لافروف: موسكو لن توقف الأعمال العسكرية في حال وجود مفاوضات بشأن أوكرانيا
15:03 GMT
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كواليس السينما
محورية الممثل - الدور والمسؤوليات
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خبير: السودان تحول بسبب هذه الحرب العبثية إلى دولة محتاجة للمساعدات الإنسانية
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خبير يبين التبعات الاقتصادية للتصعيد بين إسرائيل وإيران
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الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
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لبنان والعالم
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https://sputnikarabic.ae/20240420/فصائل-عراقية-مسلحة-تعلن-استهداف-هدف-حيوي-في-الجولان-بالطيران-المسير-1088148464.html
فصائل عراقية مسلحة تعلن استهداف "هدف حيوي" في الجولان بالطيران المسير
فصائل عراقية مسلحة تعلن استهداف "هدف حيوي" في الجولان بالطيران المسير
سبوتنيك عربي
أعلنت فصائل عراقية مسلحة، اليوم الأحد، استهداف "هدف حيوي" في الجولان المحتل بواسطة الطيران المسير. 20.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-20T23:35+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وقالت "المقاومة الإسلامية في العراق" في بيان لها، "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق صباح اليوم الأحد هدفًا حيويًا في الجولان المحتل، بالطيران المسيّر".وأمس، أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق "استهداف "هدف حيوي" في مدينة إيلات الإسرائيلية بالطيران المسير، مشيرةً إلى أن الاستهداف جاء ردًا على "انتهاك العدو الصهيوني للسيادة العراقية في استهدافه الغادر لمعسكرات الحشد الشعبي".وتتبنى الفصائل تلك، بين الحين والآخر، قصف قواعد أمريكية في سوريا والعراق، ردا على العملية العسكرية للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، حيث أعلنت تلك الفصائل دعمها "المقاومة الفلسطينية".من جانب آخر، أكدت هيئة الحشد الشعبي العراقي، وقوع انفجار في قاعدة "كالسو" العسكرية جنوبي العاصمة بغداد أسفر عن إصابات وخسائر مادية.ونفت القيادة المركزية الأمريكية "سنتاكوم" التقارير التي تفيد بأن طائرات أمريكية شنت غارات جوية في العراق اليوم، قائلة في بيان لها: "نحن على علم بالتقارير التي تزعم أن الولايات المتحدة شنت غارات جوية في العراق اليوم".
https://sputnikarabic.ae/20240420/فصائل-عراقية-مسلحة-تعلن-استهداف-هدف-حيوي-في-مدينة-إيلات-الإسرائيلية-1088132525.html
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العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, الجولان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, فصائل مسلحة
العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, الجولان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, فصائل مسلحة

فصائل عراقية مسلحة تعلن استهداف "هدف حيوي" في الجولان بالطيران المسير

23:35 GMT 20.04.2024
© AFP 2023 / SAID KHATIBطائرة مسيرة كوادكوبتر
طائرة مسيرة كوادكوبتر - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2024
© AFP 2023 / SAID KHATIB
تابعنا عبر
أعلنت فصائل عراقية مسلحة، اليوم الأحد، استهداف "هدف حيوي" في الجولان المحتل بواسطة الطيران المسير.
القاهرة - سبوتنيك. وقالت "المقاومة الإسلامية في العراق" في بيان لها، "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق صباح اليوم الأحد هدفًا حيويًا في الجولان المحتل، بالطيران المسيّر".
وأضاف البيان أن الاستهداف يأتي "استمرار نهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في غزّة، وردًا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ".
وأمس، أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق "استهداف "هدف حيوي" في مدينة إيلات الإسرائيلية بالطيران المسير، مشيرةً إلى أن الاستهداف جاء ردًا على "انتهاك العدو الصهيوني للسيادة العراقية في استهدافه الغادر لمعسكرات الحشد الشعبي".
وتتبنى الفصائل تلك، بين الحين والآخر، قصف قواعد أمريكية في سوريا والعراق، ردا على العملية العسكرية للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، حيث أعلنت تلك الفصائل دعمها "المقاومة الفلسطينية".
مقاتلو الحشد الشعبي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2024
فصائل عراقية تعلن استهداف "هدف حيوي" في مدينة إيلات الإسرائيلية... فيديو
04:11 GMT
من جانب آخر، أكدت هيئة الحشد الشعبي العراقي، وقوع انفجار في قاعدة "كالسو" العسكرية جنوبي العاصمة بغداد أسفر عن إصابات وخسائر مادية.
ونفت القيادة المركزية الأمريكية "سنتاكوم" التقارير التي تفيد بأن طائرات أمريكية شنت غارات جوية في العراق اليوم، قائلة في بيان لها: "نحن على علم بالتقارير التي تزعم أن الولايات المتحدة شنت غارات جوية في العراق اليوم".
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