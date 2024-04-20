https://sputnikarabic.ae/20240420/فصائل-عراقية-مسلحة-تعلن-استهداف-هدف-حيوي-في-الجولان-بالطيران-المسير-1088148464.html
فصائل عراقية مسلحة تعلن استهداف "هدف حيوي" في الجولان بالطيران المسير
فصائل عراقية مسلحة تعلن استهداف "هدف حيوي" في الجولان بالطيران المسير
سبوتنيك عربي
أعلنت فصائل عراقية مسلحة، اليوم الأحد، استهداف "هدف حيوي" في الجولان المحتل بواسطة الطيران المسير. 20.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-20T23:35+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وقالت "المقاومة الإسلامية في العراق" في بيان لها، "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق صباح اليوم الأحد هدفًا حيويًا في الجولان المحتل، بالطيران المسيّر".وأمس، أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق "استهداف "هدف حيوي" في مدينة إيلات الإسرائيلية بالطيران المسير، مشيرةً إلى أن الاستهداف جاء ردًا على "انتهاك العدو الصهيوني للسيادة العراقية في استهدافه الغادر لمعسكرات الحشد الشعبي".وتتبنى الفصائل تلك، بين الحين والآخر، قصف قواعد أمريكية في سوريا والعراق، ردا على العملية العسكرية للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، حيث أعلنت تلك الفصائل دعمها "المقاومة الفلسطينية".من جانب آخر، أكدت هيئة الحشد الشعبي العراقي، وقوع انفجار في قاعدة "كالسو" العسكرية جنوبي العاصمة بغداد أسفر عن إصابات وخسائر مادية.ونفت القيادة المركزية الأمريكية "سنتاكوم" التقارير التي تفيد بأن طائرات أمريكية شنت غارات جوية في العراق اليوم، قائلة في بيان لها: "نحن على علم بالتقارير التي تزعم أن الولايات المتحدة شنت غارات جوية في العراق اليوم".
https://sputnikarabic.ae/20240420/فصائل-عراقية-مسلحة-تعلن-استهداف-هدف-حيوي-في-مدينة-إيلات-الإسرائيلية-1088132525.html
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العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, الجولان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, فصائل مسلحة
العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, الجولان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, فصائل مسلحة
فصائل عراقية مسلحة تعلن استهداف "هدف حيوي" في الجولان بالطيران المسير
أعلنت فصائل عراقية مسلحة، اليوم الأحد، استهداف "هدف حيوي" في الجولان المحتل بواسطة الطيران المسير.
القاهرة - سبوتنيك. وقالت "المقاومة الإسلامية في العراق" في بيان لها، "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق صباح اليوم الأحد هدفًا حيويًا في الجولان المحتل، بالطيران المسيّر".
وأضاف البيان أن الاستهداف يأتي "استمرار نهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في غزّة، وردًا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ
".
وأمس، أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق "استهداف "هدف حيوي" في مدينة إيلات الإسرائيلية بالطيران المسير، مشيرةً إلى أن الاستهداف جاء ردًا على "انتهاك العدو الصهيوني للسيادة العراقية في استهدافه الغادر لمعسكرات الحشد الشعبي".
وتتبنى الفصائل تلك، بين الحين والآخر، قصف قواعد أمريكية في سوريا والعراق، ردا على العملية العسكرية للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، حيث أعلنت تلك الفصائل دعمها "المقاومة الفلسطينية".
من جانب آخر، أكدت هيئة الحشد الشعبي العراقي، وقوع انفجار في قاعدة "كالسو" العسكرية جنوبي العاصمة بغداد أسفر عن إصابات وخسائر مادية.
ونفت القيادة المركزية الأمريكية "سنتاكوم" التقارير التي تفيد بأن طائرات أمريكية شنت غارات جوية في العراق اليوم، قائلة في بيان لها: "نحن على علم بالتقارير التي تزعم أن الولايات المتحدة شنت غارات جوية في العراق اليوم".