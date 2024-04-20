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Военнослужащий группировки войск Центр ВС РФ совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов Корнет - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240420/مقتل-مدنيين-اثنين-في-مقاطعة-بيلغورود-جراء-سقوط-عبوات-ناسفة-من-مسيرات-أوكرانية-1088129698.html
مقتل مدنيين اثنين في مقاطعة بيلغورود جراء سقوط عبوات ناسفة من مسيرات أوكرانية
مقتل مدنيين اثنين في مقاطعة بيلغورود جراء سقوط عبوات ناسفة من مسيرات أوكرانية
سبوتنيك عربي
أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية، فياتشيسلاف غلادكوف، اليوم السبت، أن شخصين لقيا حتفهما نتيجة إسقاط عبوتين ناسفتين من طائرات مسيرة في قرية بوروز بمنطقة... 20.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-20T00:00+0000
2024-04-20T00:15+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
طائرة مسيرة
أخبار أوكرانيا
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موسكو – سبوتنيك. وقال غلادكوف في بيان عبر تطبيق "تليغرام"، "تعرضت قرية بوروز بمنطقة غرايفورونسكي الحضرية، لهجوم من قبل القوات المسلحة الأوكرانية بواسطة طائرات بدون طيار، ونتيجة لإطلاق عبوتين ناسفتين، اشتعلت النيران في مبنى سكني خاص، مما أدى إلى مقتل مدنيين اثنين".وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيّرة والصواريخ.وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيّرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، الذي أعلنت عنه في يونيو/ حزيران العام الماضي.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد من قبل نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20240419/تضرر-البنية-التحتية-للطاقة-في-مقاطعة-كالوجا-بعد-انفجار-مسيرة-1088129421.html
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روسيا, طائرة مسيرة, أخبار أوكرانيا
روسيا, طائرة مسيرة, أخبار أوكرانيا

مقتل مدنيين اثنين في مقاطعة بيلغورود جراء سقوط عبوات ناسفة من مسيرات أوكرانية

00:00 GMT 20.04.2024 (تم التحديث: 00:15 GMT 20.04.2024)
© Sputnik . Taisia Liskovets / الانتقال إلى بنك الصورتداعيات هجوم مجموعة التخريب والاستطلاع الأوكرانية على منطقة غرايفورون في مقاطعة بيلغورود، روسيا
تداعيات هجوم مجموعة التخريب والاستطلاع الأوكرانية على منطقة غرايفورون في مقاطعة بيلغورود، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2024
© Sputnik . Taisia Liskovets
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أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية، فياتشيسلاف غلادكوف، اليوم السبت، أن شخصين لقيا حتفهما نتيجة إسقاط عبوتين ناسفتين من طائرات مسيرة في قرية بوروز بمنطقة غرايفورونسكي الحضرية، مشيرًا إلى اندلاع حريق في أحد المنازل وتعرض منزل آخر لأضرار بالغة.
موسكو – سبوتنيك. وقال غلادكوف في بيان عبر تطبيق "تليغرام"، "تعرضت قرية بوروز بمنطقة غرايفورونسكي الحضرية، لهجوم من قبل القوات المسلحة الأوكرانية بواسطة طائرات بدون طيار، ونتيجة لإطلاق عبوتين ناسفتين، اشتعلت النيران في مبنى سكني خاص، مما أدى إلى مقتل مدنيين اثنين".

وأضاف: "حسب المعطيات الأولية بعدما سقطت العبوات الناسفة، احترق مبنى سكني خاص وحظيرة بالكامل، وأصيب مبنى سكني آخر بأضرار بالغة".

وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيّرة والصواريخ.
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيّرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، الذي أعلنت عنه في يونيو/ حزيران العام الماضي.
سقوط طائرة مسيرة أوكرانية في فورونيج، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تضرر البنية التحتية للطاقة في مقاطعة كالوجا بعد انفجار مسيرة
أمس, 22:28 GMT
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد من قبل نظام كييف.
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