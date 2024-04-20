وفاة محمد فارس أول رائد فضاء سوري

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
ريال مدريد يقصي مانشستر سيتي من دوري أبطال أوروبا
08:18 GMT
27 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:45 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
08:54 GMT
6 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
09:00 GMT
303 د
شؤون عسكرية
خبير: التحالف العسكري الروسي الإيراني الصيني سيقلب الطاولة على المعسكر الغربي
14:03 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير يبين التبعات الاقتصادية للتصعيد بين إسرائيل وإيران
14:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
هجوم إسرائيلي محدود على قاعدة عسكرية في إيران
15:03 GMT
59 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
ليو تولستوي - كاتب ومفكر ومصلح اجتماعي روسي عظيم
16:31 GMT
29 د
مساحة حرة
كيف يمكن مواجهة ظاهرة تهريب المخدرات التي تؤرق دولا عربية
17:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
17:29 GMT
13 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
17:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
توقعات علمية بأن نقص المعلومات ربما يجعل أكثر من نصف الأنواع معرضة للاندثار
08:04 GMT
10 د
شؤون عسكرية
خبير: التحالف العسكري الروسي الإيراني الصيني سيقلب الطاولة على المعسكر الغربي
08:14 GMT
30 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
08:43 GMT
17 د
مساحة حرة
أهمية انضمام ناميبيا لتحالف أوبك بلس
09:03 GMT
30 د
من الملعب
ريال مدريد يقصي مانشستر سيتي من دوري أبطال أوروبا
09:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
10:17 GMT
35 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف يعزز استخدام الأدوات المالية البديلة التجارة بين دول "بريكس"
14:03 GMT
29 د
كيف يمكن للتفاعلات الكيميائية منافسة الثقوب السوداء؟
اكتشفت دراسة حديثة أن الضغط الميكانيكي داخل الأنسجة النامية هو من يحدد مكان ظهور مركز الإشارة التي تشكل الخلايا.. أظهرت أبحاث أن الجزيئات يمكنها خلط وتشويش وعرقلة المعلومات الكمومية بفعالية مثل الثقوب السوداء، ما يظهر له آثار على الفيزياء الكيميائية والحوسبة ا
14:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
لافروف: موسكو لن توقف الأعمال العسكرية في حال وجود مفاوضات بشأن أوكرانيا
15:03 GMT
59 د
كواليس السينما
محورية الممثل - الدور والمسؤوليات
16:03 GMT
27 د
صدى الحياة
خبير: السودان تحول بسبب هذه الحرب العبثية إلى دولة محتاجة للمساعدات الإنسانية
16:30 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير يبين التبعات الاقتصادية للتصعيد بين إسرائيل وإيران
17:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
17:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sputnikarabic.ae/20240420/وفاة-محمد-فارس-أول-رائد-فضاء-سوري-1088139132.html
وفاة محمد فارس أول رائد فضاء سوري
وفاة محمد فارس أول رائد فضاء سوري
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس الائتلاف السوري المعارض هادي البحرة، أمس الجمعة، وفاة أول رائد الفضاء سوري، اللواء محمد فارس، في مستشفى بمدينة غازي عنتاب، جنوبي تركيا، إثر أزمة... 20.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-20T12:33+0000
2024-04-20T12:34+0000
مجتمع
أخبار سوريا اليوم
أخبار تركيا اليوم
منوعات
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/15/1077296360_0:1172:2048:2324_1920x0_80_0_0_914f2bd4e0039f2a8144136a394b024f.jpg
وقال البحرة، عبر حسابه بمنصة "إكس": "ببالغ الأسى والحزن أنعى إليكم اللواء البطل رائد الفضاء محمد فارس، حيث وافته المنية اليوم الجمعة في تركيا".وتابع البحرة قائلا إن "فارس هو أول سوري وثاني عربي يصعد على الفضاء، وكان اسما لامعا محليا وعربيا"، وتوجه البحرة بتعازيه "الحارة لعائلة الراحل وأصدقائه وذويه ولعموم الشعب السوري، داعيا الله أن يرحمه ويغفر له يرزق أهله الصبر والسلوان".وقالت وكالة "الأناضول" التركية إن محمد فارس أول رائد فضاء سوري صعد إلى الفضاء في رحلة مشتركة مع الاتحاد السوفيتي عام 1987، ونال شهرة كبيرة على الصعيد السوري والعربي والدولي، وانتقل إلى تركيا في 2011.وفي حوار سابق، قال فارس إنه "عندما صعدت للفضاء وهبطت، كان الكلام أن السوريين سيعلمون أبناءهم "بابا ماما محمد فارس"، مشيرا إلى أن كثيرا من مواليد 1987 أطلق عليهم اسم محمد فارس.وكان اللواء محمد فارس قد نشر صورة له في يناير/ كانون الثاني الماضي، تجمعه بأول رائد فضاء تركي ألبير غزر أوجي، متمنيا له ولتركيا النجاح في أول مهمة فضائية.​​​​​​​
https://sputnikarabic.ae/20240204/رائد-الفضاء-الروسي-يسجل-رقما-قياسيا-جديدا--في-الفضاء-1085728469.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/15/1077296360_0:980:2048:2516_1920x0_80_0_0_a8469294f4bf06fd73788322b17b667e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم, منوعات
أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم, منوعات

وفاة محمد فارس أول رائد فضاء سوري

12:33 GMT 20.04.2024 (تم التحديث: 12:34 GMT 20.04.2024)
© AFP 2023 / JIM WATSONانطلاق مركبة كريو دراغون إلى الفضاء وعلى متنها رائدا فضاء سعوديان 22 مايو 2023
انطلاق مركبة كريو دراغون إلى الفضاء وعلى متنها رائدا فضاء سعوديان 22 مايو 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2024
© AFP 2023 / JIM WATSON
تابعنا عبر
أعلن رئيس الائتلاف السوري المعارض هادي البحرة، أمس الجمعة، وفاة أول رائد الفضاء سوري، اللواء محمد فارس، في مستشفى بمدينة غازي عنتاب، جنوبي تركيا، إثر أزمة صحية.
وقال البحرة، عبر حسابه بمنصة "إكس": "ببالغ الأسى والحزن أنعى إليكم اللواء البطل رائد الفضاء محمد فارس، حيث وافته المنية اليوم الجمعة في تركيا".
وتابع البحرة قائلا إن "فارس هو أول سوري وثاني عربي يصعد على الفضاء، وكان اسما لامعا محليا وعربيا"، وتوجه البحرة بتعازيه "الحارة لعائلة الراحل وأصدقائه وذويه ولعموم الشعب السوري، داعيا الله أن يرحمه ويغفر له يرزق أهله الصبر والسلوان".
إطلاق مركبة النقل الفضائية سويوز إم إس-24 على متنها رائد الفضاء الروسي أوليغ كونونينكو - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2024
مجتمع
رائد الفضاء الروسي يسجل رقما قياسيا جديدا
4 فبراير, 13:06 GMT
وقالت وكالة "الأناضول" التركية إن محمد فارس أول رائد فضاء سوري صعد إلى الفضاء في رحلة مشتركة مع الاتحاد السوفيتي عام 1987، ونال شهرة كبيرة على الصعيد السوري والعربي والدولي، وانتقل إلى تركيا في 2011.
وفي حوار سابق، قال فارس إنه "عندما صعدت للفضاء وهبطت، كان الكلام أن السوريين سيعلمون أبناءهم "بابا ماما محمد فارس"، مشيرا إلى أن كثيرا من مواليد 1987 أطلق عليهم اسم محمد فارس.
وكان اللواء محمد فارس قد نشر صورة له في يناير/ كانون الثاني الماضي، تجمعه بأول رائد فضاء تركي ألبير غزر أوجي، متمنيا له ولتركيا النجاح في أول مهمة فضائية.​​​​​​​
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. ربع مليون فلسطيني غادروا رفح تحسبا لهجوم إسرائيلي وشيك13:08 GMTРабота расчетов РСЗО Град ЦВО на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:13 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى"... روسيا: إقامة دولة فلسطينية هو الحل الوحيد لمشاكل الشرق الأوسطأمس, 21:54 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى"... الجيش الإسرائيلي ينتظر الضوء الأخضر لاجتياح رفح18 أبريل, 14:07 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала