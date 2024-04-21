https://sputnikarabic.ae/20240421/إصابة-إسرائيلي-بانفجار-عبوة-ناسفة-أثناء-محاولته-إزالة-علم-فلسطيني-فيديو-1088151873.html
إصابة إسرائيلي بانفجار عبوة ناسفة أثناء محاولته إزالة علم فلسطيني... فيديو
إصابة إسرائيلي بانفجار عبوة ناسفة أثناء محاولته إزالة علم فلسطيني... فيديو
سبوتنيك عربي
أصيب مواطن إسرائيلي، اليوم الأحد، إثر انفجار عبوة ناسفة أثناء محاولته إزالة علم فلسطيني كان مثبتا قرب مستوطنة "كوخاف هشاحر" شرقي مدينة رام الله بالضفة الغربية. 21.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-21T07:49+0000
2024-04-21T07:49+0000
2024-04-21T07:57+0000
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ونشرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مقطع فيديو يظهر الرجل وهو يترجل متوجها إلى العلم الفلسطيني على جانب أحد الطرق وعند الوصول إليه انفجرت العبوة.وأوضحت الإذاعة أن الرجل عولج في مكان الحادث من إصابات طفيفة ورفض نقله إلى المستشفى.وتشهد الضفة الغربية موجة توتر ومواجهات ميدانية بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي، تتخللها عمليات دهم واعتقال للفلسطينيين، بالتزامن مع الحرب على قطاع غزة الذي خلّف عشرات الآلاف من القتلى والجرحى المدنيين معظمهم أطفال ونساء.
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MIA „Rosiya Segodnya“
طوفان الأقصى, أخبار الضفة الغربية, إسرائيل, العالم, العالم العربي, الأخبار, نادي الفيديو
طوفان الأقصى, أخبار الضفة الغربية, إسرائيل, العالم, العالم العربي, الأخبار, نادي الفيديو
إصابة إسرائيلي بانفجار عبوة ناسفة أثناء محاولته إزالة علم فلسطيني... فيديو
07:49 GMT 21.04.2024 (تم التحديث: 07:57 GMT 21.04.2024)
أصيب مواطن إسرائيلي، اليوم الأحد، إثر انفجار عبوة ناسفة أثناء محاولته إزالة علم فلسطيني كان مثبتا قرب مستوطنة "كوخاف هشاحر" شرقي مدينة رام الله بالضفة الغربية.
ونشرت
إذاعة الجيش الإسرائيلي، مقطع فيديو يظهر الرجل وهو يترجل متوجها إلى العلم الفلسطيني على جانب أحد الطرق وعند الوصول إليه انفجرت العبوة.
وأوضحت الإذاعة أن الرجل عولج في مكان الحادث من إصابات طفيفة ورفض نقله إلى المستشفى.
وتشهد الضفة الغربية
موجة توتر ومواجهات ميدانية بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي، تتخللها عمليات دهم واعتقال للفلسطينيين، بالتزامن مع الحرب على قطاع غزة الذي خلّف عشرات الآلاف من القتلى والجرحى المدنيين معظمهم أطفال ونساء.