https://sputnikarabic.ae/20240421/الجيش-الياباني-مقتل-شخص-وفقدان-7-آخرين-إثر-تحطم-مروحيتين-عسكريتين-1088149612.html
الجيش الياباني: مقتل شخص وفقدان 7 آخرين إثر تحطم مروحيتين عسكريتين
الجيش الياباني: مقتل شخص وفقدان 7 آخرين إثر تحطم مروحيتين عسكريتين
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام يابانية رسمية، اليوم الأحد، نقلا عن وزير الدفاع الياباني مينورو كيهارا، أن شخصا لقي حتفه وفُقد سبعة آخرون بعد تحطم مروحيتين عسكريتين في... 21.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-21T03:45+0000
2024-04-21T03:45+0000
2024-04-21T03:45+0000
الجيش الياباني
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سقوط هليكوبتر
هليكوبتر
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وقال كيهارا للصحفيين، إن السبب المحتمل للتحطم هو اصطدام طائرتين هليكوبتر من طراز (SH-60K)، تحمل كل منهما طاقما مكونا من أربعة أفراد، خلال تدريبات ليلية مضادة للغواصات في منطقة شرق جزيرة توري-شيما في المحيط الهادئ.وفي وقت سابق، قالت وزارة الدفاع اليابانية، إن المروحية (SH-60K) توقفت عن الاتصال في منطقة جزيرة توريشيما بالقرب من سلسلة جزر إيزو، وبعد دقيقة أرسلت المروحية إشارة استغاثة.وأضافت الوزارة، أنه بعد حوالي نصف ساعة توقفت مروحية أخرى مماثلة عن الاتصال من نفس المنطقة.
https://sputnikarabic.ae/20240328/اليابان-تحتج-على-استئناف-رحلات-طائرات-أوسبري-الأمريكية-1087445441.html
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الجيش الياباني, العالم, أخبار اليابان, سقوط هليكوبتر, هليكوبتر
الجيش الياباني, العالم, أخبار اليابان, سقوط هليكوبتر, هليكوبتر
الجيش الياباني: مقتل شخص وفقدان 7 آخرين إثر تحطم مروحيتين عسكريتين
ذكرت وسائل إعلام يابانية رسمية، اليوم الأحد، نقلا عن وزير الدفاع الياباني مينورو كيهارا، أن شخصا لقي حتفه وفُقد سبعة آخرون بعد تحطم مروحيتين عسكريتين في البلاد.
وقال كيهارا للصحفيين، إن السبب المحتمل للتحطم هو اصطدام طائرتين هليكوبتر من طراز (SH-60K)، تحمل كل منهما طاقما مكونا من أربعة أفراد، خلال تدريبات ليلية مضادة للغواصات
في منطقة شرق جزيرة توري-شيما في المحيط الهادئ.
وأضاف وزير الدفاع الياباني، أن الجيش عثر بالفعل على ما يعتقد أنه حطام مروحية خلال عملية بحث بعد الحادث، مضيفا أن سبب الحادث لا يزال مجهولا.
وفي وقت سابق، قالت وزارة الدفاع اليابانية، إن المروحية (SH-60K) توقفت عن الاتصال في منطقة جزيرة توريشيما بالقرب من سلسلة جزر إيزو، وبعد دقيقة أرسلت المروحية إشارة استغاثة.
وأضافت الوزارة، أنه بعد حوالي نصف ساعة توقفت مروحية أخرى مماثلة عن الاتصال من نفس المنطقة.