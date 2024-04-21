الجيش الياباني: مقتل شخص وفقدان 7 آخرين إثر تحطم مروحيتين عسكريتين

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البرنامج الصباحي
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عرب بوينت بودكاست
توقعات علمية بأن نقص المعلومات ربما يجعل أكثر من نصف الأنواع معرضة للاندثار
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10 د
شؤون عسكرية
خبير: التحالف العسكري الروسي الإيراني الصيني سيقلب الطاولة على المعسكر الغربي
08:14 GMT
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المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
08:43 GMT
17 د
مساحة حرة
أهمية انضمام ناميبيا لتحالف أوبك بلس
09:03 GMT
30 د
من الملعب
ريال مدريد يقصي مانشستر سيتي من دوري أبطال أوروبا
09:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
10:17 GMT
35 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف يعزز استخدام الأدوات المالية البديلة التجارة بين دول "بريكس"
14:03 GMT
29 د
كيف يمكن للتفاعلات الكيميائية منافسة الثقوب السوداء؟
اكتشفت دراسة حديثة أن الضغط الميكانيكي داخل الأنسجة النامية هو من يحدد مكان ظهور مركز الإشارة التي تشكل الخلايا.. أظهرت أبحاث أن الجزيئات يمكنها خلط وتشويش وعرقلة المعلومات الكمومية بفعالية مثل الثقوب السوداء، ما يظهر له آثار على الفيزياء الكيميائية والحوسبة ا
14:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
لافروف: موسكو لن توقف الأعمال العسكرية في حال وجود مفاوضات بشأن أوكرانيا
15:03 GMT
59 د
كواليس السينما
محورية الممثل - الدور والمسؤوليات
16:03 GMT
27 د
صدى الحياة
خبير: السودان تحول بسبب هذه الحرب العبثية إلى دولة محتاجة للمساعدات الإنسانية
16:30 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير يبين التبعات الاقتصادية للتصعيد بين إسرائيل وإيران
17:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
17:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
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قوانين الاقتصاد
خبير يبين التبعات الاقتصادية للتصعيد بين إسرائيل وإيران
08:31 GMT
29 د
مساحة حرة
كيف يعزز استخدام الأدوات المالية البديلة التجارة بين دول "بريكس"
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من الملعب
ريال مدريد يقصي مانشستر سيتي من دوري أبطال أوروبا
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صدى الحياة
خبير اقتصادي: مؤشر"هانكي" غير دقيق ولبنان ليس "الأكثر بؤسا" عربيا
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كواليس السينما
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https://sputnikarabic.ae/20240421/الجيش-الياباني-مقتل-شخص-وفقدان-7-آخرين-إثر-تحطم-مروحيتين-عسكريتين-1088149612.html
الجيش الياباني: مقتل شخص وفقدان 7 آخرين إثر تحطم مروحيتين عسكريتين
الجيش الياباني: مقتل شخص وفقدان 7 آخرين إثر تحطم مروحيتين عسكريتين
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام يابانية رسمية، اليوم الأحد، نقلا عن وزير الدفاع الياباني مينورو كيهارا، أن شخصا لقي حتفه وفُقد سبعة آخرون بعد تحطم مروحيتين عسكريتين في... 21.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-21T03:45+0000
2024-04-21T03:45+0000
الجيش الياباني
العالم
أخبار اليابان
سقوط هليكوبتر
هليكوبتر
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وقال كيهارا للصحفيين، إن السبب المحتمل للتحطم هو اصطدام طائرتين هليكوبتر من طراز (SH-60K)، تحمل كل منهما طاقما مكونا من أربعة أفراد، خلال تدريبات ليلية مضادة للغواصات في منطقة شرق جزيرة توري-شيما في المحيط الهادئ.وفي وقت سابق، قالت وزارة الدفاع اليابانية، إن المروحية (SH-60K) توقفت عن الاتصال في منطقة جزيرة توريشيما بالقرب من سلسلة جزر إيزو، وبعد دقيقة أرسلت المروحية إشارة استغاثة.وأضافت الوزارة، أنه بعد حوالي نصف ساعة توقفت مروحية أخرى مماثلة عن الاتصال من نفس المنطقة.
https://sputnikarabic.ae/20240328/اليابان-تحتج-على-استئناف-رحلات-طائرات-أوسبري-الأمريكية-1087445441.html
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الجيش الياباني, العالم, أخبار اليابان, سقوط هليكوبتر, هليكوبتر
الجيش الياباني, العالم, أخبار اليابان, سقوط هليكوبتر, هليكوبتر

الجيش الياباني: مقتل شخص وفقدان 7 آخرين إثر تحطم مروحيتين عسكريتين

03:45 GMT 21.04.2024
© AFP 2023 / MLADEN ANTONOVأقوى 5 جيوش في العالم لعام 2021... الجيش الياباني
أقوى 5 جيوش في العالم لعام 2021... الجيش الياباني - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2024
© AFP 2023 / MLADEN ANTONOV
تابعنا عبر
ذكرت وسائل إعلام يابانية رسمية، اليوم الأحد، نقلا عن وزير الدفاع الياباني مينورو كيهارا، أن شخصا لقي حتفه وفُقد سبعة آخرون بعد تحطم مروحيتين عسكريتين في البلاد.
وقال كيهارا للصحفيين، إن السبب المحتمل للتحطم هو اصطدام طائرتين هليكوبتر من طراز (SH-60K)، تحمل كل منهما طاقما مكونا من أربعة أفراد، خلال تدريبات ليلية مضادة للغواصات في منطقة شرق جزيرة توري-شيما في المحيط الهادئ.
وأضاف وزير الدفاع الياباني، أن الجيش عثر بالفعل على ما يعتقد أنه حطام مروحية خلال عملية بحث بعد الحادث، مضيفا أن سبب الحادث لا يزال مجهولا.
وفي وقت سابق، قالت وزارة الدفاع اليابانية، إن المروحية (SH-60K) توقفت عن الاتصال في منطقة جزيرة توريشيما بالقرب من سلسلة جزر إيزو، وبعد دقيقة أرسلت المروحية إشارة استغاثة.
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اليابان تحتج على استئناف رحلات طائرات "أوسبري" الأمريكية
28 مارس, 07:31 GMT
وأضافت الوزارة، أنه بعد حوالي نصف ساعة توقفت مروحية أخرى مماثلة عن الاتصال من نفس المنطقة.
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