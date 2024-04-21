https://sputnikarabic.ae/20240421/القوات-الأوكرانية-تستهدف-أراضي-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-4-مرات-خلال-اليوم-الماضي-1088169983.html
القوات الأوكرانية تستهدف أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية 4 مرات خلال اليوم الماضي
القوات الأوكرانية تستهدف أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية 4 مرات خلال اليوم الماضي
سبوتنيك عربي
أفادت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم الاثنين، بأن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 4 مرات خلال الـ24 ساعة الماضية، وأطلقت 10 مقذوفات من عيارات... 21.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-21T23:25+0000
2024-04-21T23:25+0000
2024-04-21T23:40+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار جمهورية دونيتسك
روسيا
القوات الأوكرانية
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دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا على "تيليغرام"، "خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت البعثة 4 واقعات قصف من قبل القوات الأوكرانية.. 3 على محور دونيتسك، وواقعة قصف واحدة على محور غورلوفكا ".يذكر أنه في اليوم السابق، تم تسجيل 19 عملية قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي، البنى التحتية والمدنيين في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، متبعة أساليب إرهابية، بدعم من قوات حلف الناتو.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240421/الأسد-العملية-العسكرية-الخاصة-في-أوكرانيا-ستصحح-مسار-التاريخ-وتنتهي-بانتصار-روسيا-1088165832.html
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أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, القوات الأوكرانية
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, القوات الأوكرانية
القوات الأوكرانية تستهدف أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية 4 مرات خلال اليوم الماضي
23:25 GMT 21.04.2024 (تم التحديث: 23:40 GMT 21.04.2024)
أفادت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم الاثنين، بأن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 4 مرات خلال الـ24 ساعة الماضية، وأطلقت 10 مقذوفات من عيارات مختلفة.
دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا على "تيليغرام"، "خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت البعثة 4 واقعات قصف من قبل القوات الأوكرانية.. 3 على محور دونيتسك، وواقعة قصف واحدة على محور غورلوفكا
".
وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 10 مقذوفات مختلفة العيارات.
يذكر أنه في اليوم السابق، تم تسجيل 19 عملية قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.
وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي، البنى التحتية والمدنيين في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، متبعة أساليب إرهابية، بدعم من قوات حلف الناتو.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.