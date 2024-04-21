https://sputnikarabic.ae/20240421/تركيا-ترد-على-إسرائيل-بعد-انتقادها-لها-لاستضافة-قائد-حماس-أنتم-من-عليكم-الخجل-1088150667.html

تركيا ترد على إسرائيل بعد انتقادها لها لاستضافة قائد "حماس".. "أنتم من عليكم الخجل"

تركيا ترد على إسرائيل بعد انتقادها لها لاستضافة قائد "حماس".. "أنتم من عليكم الخجل"

سبوتنيك عربي

ردت وزارة الخارجية التركية على الانتقادات الإسرائيلية لاستقبال أنقرة لرئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية، إسماعيل هنية، قائلة إن "على النظام الصهيوني... 21.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-21T06:51+0000

2024-04-21T06:51+0000

2024-04-21T06:51+0000

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وأضافت الوزارة التركية لإسرائيل عبر بيان رسمي: "عليكم أن تخجلوا من قتل 35 ألف فلسطيني"، وذلك ردا على وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الذي وصف استقبال هنية من قبل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بأنه مصدر عار وإحراج.وكان رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، المرافق لوفد من حركة المقاومة، وصل إلى تركيا مساء الجمعة الماضي، والتقى بأردوغان، أمس السبت.وأكد الرئيس التركي خلال اللقاء أن بلاده ستواصل جهودها للفت انتباه العالم إلى القمع الذي يتعرض له الفلسطينيون من قبل الجيش الإسرائيلي.وقال أيضا إن "تركيا اتخذت خطوتها بفرض قيود تجارية على النظام الصهيوني"، مضيفا أن "إسرائيل ستدفع يوما ما ثمن القمع ضد الفلسطينيين".ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه على قطاع غزة وقد دخلت شهرها السابع، وسط مخاوف من عملية برية في رفح جنوبي القطاع، في حال انهارت مفاوضات إطلاق سراح الرهائن في غزة، مما يسبب كارثة مدمرة في صفوف النازحين، الذين يعيشون في خيام ويواجهون أوضاع إنسانية صعبة للغاية، أجبرت عددا كبيرا منهم على مواجهة الموت، في محاولة للعودة إلى شمال القطاع.

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