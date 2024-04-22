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Военнослужащий группировки войск Центр ВС РФ совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов Корнет - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240422/إعلام-المساعدات-الأمريكية-لأوكرانيا-لن-توقف-تقدم-روسيا-1088189339.html
إعلام: المساعدات الأمريكية لأوكرانيا لن توقف تقدم روسيا
إعلام: المساعدات الأمريكية لأوكرانيا لن توقف تقدم روسيا
سبوتنيك عربي
كتبت صحيفة أمريكية، نقلاً عن رأي مسؤول أوكراني كبير أن حزمة المساعدات الجديدة البالغة 61 مليار دولار لن تحسن الوضع المؤسف لأوكرانيا. 22.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-22T13:22+0000
2024-04-22T13:22+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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ونقلت الصحيفة عن المسؤول قوله: "تدفق الأسلحة، وخاصة قذائف المدفعية وذخائر الدفاع الجوي التي تشتد الحاجة إليها، سيساعد في إبطاء تقدم الجيش الروسي، لكنه لن يوقفه".وافق مجلس النواب الأمريكي، يوم السبت، على مشروع قانون لتخصيص ما يقرب من 61 مليار دولار لأوكرانيا. من المقترح استخدام 23.2 مليار دولار لتجديد المعدات العسكرية وخدمات الدفاع المنقولة. وسيتم إنفاق 13.8 مليار أخرى على شراء الأسلحة وخدمات الدفاع لأوكرانيا. وفي المقابل، تم تخصيص 11.3 مليار دولار لدعم "العمليات العسكرية الأمريكية المستمرة في المنطقة".وافق مجلس النواب الأمريكي يوم السبت 20 أبريل/نيسان على مشاريع القوانين الثلاثة المذكورة أعلاه.
https://sputnikarabic.ae/20240422/ضابط-استخبارات-أمريكي-لا-يوجد-سلاح-سحري-يحل-المشكلة-الأساسية-لدى-نظام-كييف-1088175166.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

إعلام: المساعدات الأمريكية لأوكرانيا لن توقف تقدم روسيا

13:22 GMT 22.04.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورالقوات المسلحة الروسية تقصف في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة
القوات المسلحة الروسية تقصف في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
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تابعنا عبر
كتبت صحيفة أمريكية، نقلاً عن رأي مسؤول أوكراني كبير أن حزمة المساعدات الجديدة البالغة 61 مليار دولار لن تحسن الوضع المؤسف لأوكرانيا.
ونقلت الصحيفة عن المسؤول قوله: "تدفق الأسلحة، وخاصة قذائف المدفعية وذخائر الدفاع الجوي التي تشتد الحاجة إليها، سيساعد في إبطاء تقدم الجيش الروسي، لكنه لن يوقفه".

وأشارت "فايننشال تايمز" إلى أن جنود القوات المسلحة الأوكرانية على خط المواجهة في هذا الوقت يشكون من أنه ليس لديهم ما يمكنهم الرد على القصف المتواصل من الجانب الروسي، وأنهم بالكاد يستطيعون الحفاظ على خط المواجهة.

جنود من الحرس الوطني الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ضابط استخبارات أمريكي: لا يوجد "سلاح سحري" يحل المشكلة الأساسية لدى نظام كييف
09:07 GMT
وافق مجلس النواب الأمريكي، يوم السبت، على مشروع قانون لتخصيص ما يقرب من 61 مليار دولار لأوكرانيا.

من المقترح استخدام 23.2 مليار دولار لتجديد المعدات العسكرية وخدمات الدفاع المنقولة. وسيتم إنفاق 13.8 مليار أخرى على شراء الأسلحة وخدمات الدفاع لأوكرانيا. وفي المقابل، تم تخصيص 11.3 مليار دولار لدعم "العمليات العسكرية الأمريكية المستمرة في المنطقة".

بالإضافة إلى ذلك، يشترط على رئيس البلاد جو بايدن، خلال 60 يومًا من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ، الاتفاق مع أوكرانيا على سداد مساعدتها الاقتصادية.

وافق مجلس النواب الأمريكي يوم السبت 20 أبريل/نيسان على مشاريع القوانين الثلاثة المذكورة أعلاه.
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