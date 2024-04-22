إعلام: المساعدات الأمريكية لأوكرانيا لن توقف تقدم روسيا
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورالقوات المسلحة الروسية تقصف في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov/
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كتبت صحيفة أمريكية، نقلاً عن رأي مسؤول أوكراني كبير أن حزمة المساعدات الجديدة البالغة 61 مليار دولار لن تحسن الوضع المؤسف لأوكرانيا.
ونقلت الصحيفة عن المسؤول قوله: "تدفق الأسلحة، وخاصة قذائف المدفعية وذخائر الدفاع الجوي التي تشتد الحاجة إليها، سيساعد في إبطاء تقدم الجيش الروسي، لكنه لن يوقفه".
وأشارت "فايننشال تايمز" إلى أن جنود القوات المسلحة الأوكرانية على خط المواجهة في هذا الوقت يشكون من أنه ليس لديهم ما يمكنهم الرد على القصف المتواصل من الجانب الروسي، وأنهم بالكاد يستطيعون الحفاظ على خط المواجهة.
وافق مجلس النواب الأمريكي، يوم السبت، على مشروع قانون لتخصيص ما يقرب من 61 مليار دولار لأوكرانيا.
من المقترح استخدام 23.2 مليار دولار لتجديد المعدات العسكرية وخدمات الدفاع المنقولة. وسيتم إنفاق 13.8 مليار أخرى على شراء الأسلحة وخدمات الدفاع لأوكرانيا. وفي المقابل، تم تخصيص 11.3 مليار دولار لدعم "العمليات العسكرية الأمريكية المستمرة في المنطقة".
من المقترح استخدام 23.2 مليار دولار لتجديد المعدات العسكرية وخدمات الدفاع المنقولة. وسيتم إنفاق 13.8 مليار أخرى على شراء الأسلحة وخدمات الدفاع لأوكرانيا. وفي المقابل، تم تخصيص 11.3 مليار دولار لدعم "العمليات العسكرية الأمريكية المستمرة في المنطقة".
بالإضافة إلى ذلك، يشترط على رئيس البلاد جو بايدن، خلال 60 يومًا من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ، الاتفاق مع أوكرانيا على سداد مساعدتها الاقتصادية.
وافق مجلس النواب الأمريكي يوم السبت 20 أبريل/نيسان على مشاريع القوانين الثلاثة المذكورة أعلاه.