https://sputnikarabic.ae/20240422/بولندا-تعلن-استعدادها-لنشر-أسلحة-نووية-أمريكية-1088172505.html
بولندا تعلن استعدادها لنشر أسلحة نووية أمريكية
بولندا تعلن استعدادها لنشر أسلحة نووية أمريكية
سبوتنيك عربي
أفاد رئيس بولندا، أندريه دودا، بأن السلطات البولندية مستعدة لنشر أسلحة نووية أمريكية على أراضيها. 22.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-22T07:18+0000
2024-04-22T07:18+0000
2024-04-22T07:18+0000
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وقال الرئيس البولدني في مقابلة مع موقع "فاكت": "إذا قرر حلفاؤنا نشر أسلحة نووية في إطار المشاركة النووية أيضًا على أراضينا لتعزيز أمن الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي، فنحن مستعدون لذلك".ووفقا لدودا، فإن هذه القضية "كانت موضوع المفاوضات البولندية الأمريكية لبعض الوقت الآن". وأوضح: "لقد تحدثت بالفعل عن هذا الأمر عدة مرات، ويجب أن أعترف أنه عندما سئلت عن ذلك، أعلنت استعدادنا".يسمح برنامج المشاركة النووية للولايات المتحدة بوضع أسلحتها النووية في دول الناتو التي لا تمتلكها. وتمتلك الولايات المتحدة 100 سلاح نووي تكتيكي في أوروبا وتركيا.وأكد الوزير أنه نتيجة للسياسات الغربية في أوروبا، تم تدمير نظام إجراءات بناء الثقة والحد من الأسلحة، والذي يتضمن انسحاب الولايات المتحدة من عدد من المعاهدات الأمنية.
https://sputnikarabic.ae/20240412/مسؤول-لـسبوتنيك-بولندا-تجهز-أفرادا-عسكريين-لإرسال-قوات-إلى-أوكرانيا-1087911663.html
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بولندا, الناتو, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
بولندا, الناتو, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
بولندا تعلن استعدادها لنشر أسلحة نووية أمريكية
أفاد رئيس بولندا، أندريه دودا، بأن السلطات البولندية مستعدة لنشر أسلحة نووية أمريكية على أراضيها.
وقال الرئيس البولدني في مقابلة مع موقع "فاكت": "إذا قرر حلفاؤنا نشر أسلحة نووية في إطار المشاركة النووية أيضًا على أراضينا لتعزيز أمن الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي، فنحن مستعدون لذلك".
وأضاف: "نحن حليف في حلف شمال الأطلسي، ولدينا أيضًا التزامات في هذا الصدد وهذا يعني أننا ببساطة ننفذ سياسة عامة".
ووفقا لدودا، فإن هذه القضية "كانت موضوع المفاوضات البولندية الأمريكية لبعض الوقت الآن". وأوضح: "لقد تحدثت بالفعل عن هذا الأمر عدة مرات، ويجب أن أعترف أنه عندما سئلت عن ذلك، أعلنت استعدادنا".
ووفقا لدودا، تعمل روسيا بشكل متزايد على تعزيز مقاطعة كالينينغراد من وجهة نظر عسكرية. وأشار إلى أنها "نقلت مؤخرا أسلحتها النووية إلى بيلاروسيا".
يسمح برنامج المشاركة النووية للولايات المتحدة بوضع أسلحتها النووية في دول الناتو التي لا تمتلكها. وتمتلك الولايات المتحدة 100 سلاح نووي تكتيكي في أوروبا وتركيا.
وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إن روسيا مضطرة إلى اللجوء إلى "إجراءات تعويضية" ردا على نشر الولايات المتحدة للأسلحة النووية في أوروبا.
وأكد الوزير أنه نتيجة للسياسات الغربية في أوروبا، تم تدمير نظام إجراءات بناء الثقة والحد من الأسلحة، والذي يتضمن انسحاب الولايات المتحدة من عدد من المعاهدات الأمنية.