https://sputnikarabic.ae/20240422/تراجع-مهم-زيلينسكي-يعترف-بأن-أوكرانيا-يمكن-أن-تبدأ-مفاوضات-مع-روسيا-1088191062.html

"تراجع مهم"... زيلينسكي يعترف بأن أوكرانيا يمكن أن تبدأ مفاوضات مع روسيا

"تراجع مهم"... زيلينسكي يعترف بأن أوكرانيا يمكن أن تبدأ مفاوضات مع روسيا

سبوتنيك عربي

صرح فلاديمير زيلينسكي مرة أخرى أن أوكرانيا يمكن أن تبدأ في مناقشة حل الصراع مع روسيا. 22.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-22T13:54+0000

2024-04-22T13:54+0000

2024-04-22T13:54+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

أخبار أوكرانيا

روسيا

العالم

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084285664_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_356a88e981bfd788dcf90f53972534d1.jpg

قال زيلينسكي في مقابلة مع المدون الفرنسي هوغو ترافير، معلقا على العواقب المحتملة للقمة على أوكرانيا في سويسرا: "سنعد وثيقة لحل كافة القضايا برؤيتنا وسنجد الوقت المناسب لنقلها إلى جانب العدو ومناقشتها معهم".واشتكى زيلينسكي من تحول اهتمام الكونغرس الأمريكي ووسائل الإعلام الأمريكية من أوكرانيا إلى الوضع في الشرق الأوسط.وفي نهاية مارس/آذار، قال زيلينسكي للمرة الأولى إن مفاوضات السلام بين موسكو وكييف يمكن أن تبدأ حتى دون عودة أوكرانيا إلى حدودها عام 1991. وفي مقابلة مع شبكة "سي بي إس نيوز"، أشار إلى أن روسيا ستكون "مستعدة للحوار" إذا تمكنت أوكرانيا من الوصول إلى حدود 2022 قبل بدء العملية العسكرية الخاصة.تستضيف سويسرا مؤتمرا للسلام حول أوكرانيا يومي 15 و16 يونيو المقبل بالقرب من مدينة لوتسيرن. روسيا لن تكون حاضرة. وكان السكرتير الصحفي للسفارة الروسية في برن، فلاديمير خوخلوف، صرح في وقت سابق لوكالة "سبوتنيك" بأن سويسرا لم ترسل دعوة إلى روسيا للمشاركة في القمة حول أوكرانيا، وأن موسكو لن تشارك في أي حال من الأحوال.بدوره، قال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، إن عملية التفاوض بشأن أوكرانيا دون مشاركة روسيا لا معنى لها، ومن الضروري أن نفهم ما هي صيغة السلام التي ستتم مناقشتها في القمة في سويسرا.

https://sputnikarabic.ae/20240420/زيلينسكي-الشعب-الأوكراني-سئم-الصراع-1088145107.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار أوكرانيا, روسيا, العالم