https://sputnikarabic.ae/20240422/غرف-الصناعة-السورية-تستعد-لإطلاق-أكبر-معرض-للصادرات-خلال-أيلول-1088199663.html
غرف الصناعة السورية تستعد لإطلاق أكبر معرض للصادرات خلال أيلول
غرف الصناعة السورية تستعد لإطلاق أكبر معرض للصادرات خلال أيلول
سبوتنيك عربي
تشهد العاصمة السورية دمشق خلال شهر، سبتمبر/أيلول المقبل، إقامة "إكسبو سورية- معرض الصادرات السوري" ليكون أكبر معرض من نوعه من حيث الحجم على مستوى المنطقة. 22.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-22T19:09+0000
2024-04-22T19:09+0000
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وأكد رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية، غزوان المصري، أن المعرض سيضم شركات سورية عاملة في قطاعات النسيجية والغذائية والكيماوية والهندسية والزراعية إلى جانب قطاع صناعة الأحذية والجلديات "سيلا"، وبحضور مميز لنباتات الزينة نظراً لوجود أسواق مهمة لها في الخليج، وخاصة السعودية.وأضاف المصري في تصريح لـ"سبوتنيك":وأوضح رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية: "اليوم لم يكتمل التعافي الاقتصادي إلا بالترويج الخارجي للمنتجات السورية، لذلك فإن المعرض سيكون منصة للتعريف بهذه المنتجات وعقد الصفقات التجارية بما ينعكس على تنمية الإنتاج وتوسيعه وتمكينه إلى جانب تأمين الفائدة للاقتصاد الوطني باعتبار التصدير أهم روافد هذا الاقتصاد". وبيّن المصري أن الصناعة هي العمود الفقري للاقتصاد في سوريا وهي قارب النجاة ولاسيما في ظل العقوبات الاقتصادية والحصار الغربي، مختتما حديثه بالقول:
https://sputnikarabic.ae/20240419/افتتاح-معرض-الحلال-الروسي-بمدينة-قازان-منتصف-مايو-المقبل-1088120233.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم
غرف الصناعة السورية تستعد لإطلاق أكبر معرض للصادرات خلال أيلول
حصري
تشهد العاصمة السورية دمشق خلال شهر، سبتمبر/أيلول المقبل، إقامة "إكسبو سورية- معرض الصادرات السوري" ليكون أكبر معرض من نوعه من حيث الحجم على مستوى المنطقة.
وأكد رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية، غزوان المصري، أن المعرض سيضم شركات سورية عاملة في قطاعات النسيجية والغذائية والكيماوية والهندسية والزراعية إلى جانب قطاع صناعة الأحذية والجلديات "سيلا"، وبحضور مميز لنباتات الزينة نظراً لوجود أسواق مهمة لها في الخليج، وخاصة السعودية.
وأضاف المصري في تصريح لـ"سبوتنيك":
سيتم دعوة أكثر من 2000 رجل أعمال من مختلف الدول العربية والأجنبية لزيارة المعرض وخاصة دول الجوار "العراق - لبنان- الأردن" ودول الخليج العربي واليمن ومصر وتونس وليبيا، للاطلاع على المنتجات السورية التصديرية في مختلف القطاعات المشاركة والمساعدة في التعريف بهذه المنتجات والمزايا المختلفة التي تتمتع بها.
وأوضح رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية: "اليوم لم يكتمل التعافي الاقتصادي إلا بالترويج الخارجي للمنتجات السورية، لذلك فإن المعرض سيكون منصة للتعريف بهذه المنتجات وعقد الصفقات التجارية بما ينعكس على تنمية الإنتاج وتوسيعه وتمكينه إلى جانب تأمين الفائدة للاقتصاد الوطني باعتبار التصدير أهم روافد هذا الاقتصاد".
وبيّن المصري أن الصناعة هي العمود الفقري للاقتصاد في سوريا وهي قارب النجاة ولاسيما في ظل العقوبات الاقتصادية والحصار الغربي، مختتما حديثه بالقول:
رؤيتنا في اتحاد غرف الصناعة للنهوض بالقطاع تتلخص بالعمل على تسهيل وتيسير أمور الصناعي السوري ليتمكن من تحقيق خططه الإنتاجية، والإيفاء بالتزاماته التعاقدية، ورفع قدرته التنافسية لتحقيق عودة الصناعة السورية إلى عهدها المزهر.