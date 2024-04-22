https://sputnikarabic.ae/20240422/فلسطين-تطلب-عقد-اجتماع-عاجل-لمجلس-جامعة-الدول-العربية--1088195010.html

فلسطين تطلب عقد اجتماع عاجل لمجلس جامعة الدول العربية

فلسطين تطلب عقد اجتماع عاجل لمجلس جامعة الدول العربية

سبوتنيك عربي

أعلن المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية السفير مهند العكلوك، اليوم الاثنين، أن "دولة فلسطين تقدمت بطلب عقد دورة غير عادية لمجلس الجامعة على... 22.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-22T16:07+0000

2024-04-22T16:07+0000

2024-04-22T16:07+0000

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وقال السفير العكلوك، في تصريحات لوكالة الأنباء الفلسطينية- وفا، إن "طلب هذا الاجتماع يأتي في ضوء استمرار جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وتصاعد العدوان وإرهاب المستعمرين في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس، واستخدام الولايات المتحدة الأمريكية "الفيتو" في مجلس الأمن ضد طلب حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة".وأضاف أن "دولة فلسطين تقدمت بطلب عقد الاجتماع لبحث التطورات المذكورة آنفا، وكذلك من أجل الاستماع إلى إحاطة معمقة من المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز". ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف القطاع منذ أكثر من 6 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبّب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية بحسب الأمم المتحدة.في 7 أكتوبر/ تشرين الأول، شنّ مقاتلون من حماس هجوما على جنوب إسرائيل أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية.ورداً على هجوم حماس، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وشنت هجوما كبيرا على غزة أودى بحياة أكثر من 34 ألف فلسطيني حتى الآن، غالبيتهم العظمى نساء وأطفال، حسب وزارة الصحة في غزة.وفي غضون ذلك تتواصل مساعي إقليمية ودولية للتوصل إلى صفقة لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

https://sputnikarabic.ae/20240418/الرئاسة-الفلسطينية-تدين-الفيتو-الأمريكي-لمنع-حصول-فلسطين-على-العضوية-الكاملة-بالأمم-المتحدة-1088096989.html

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