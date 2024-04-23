https://sputnikarabic.ae/20240423/إعلام-عودة-أوكرانيا-إلى-حدود-ما-قبل-الصراع-أمر-غير-واقعي-1088214253.html

إعلام: عودة أوكرانيا إلى حدود ما قبل الصراع أمر غير واقعي

إعلام: عودة أوكرانيا إلى حدود ما قبل الصراع أمر غير واقعي

سبوتنيك عربي

أفادت صحيفة أمريكية، بأن عودة أوكرانيا إلى الحدود التي كانت موجودة قبل بدء الصراع العسكري أمر غير واقعي. 23.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-23T12:17+0000

2024-04-23T12:17+0000

2024-04-23T12:17+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار أوكرانيا

العالم

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/1e/1068447118_0:160:3075:1889_1920x0_80_0_0_c51ffd0692d1ae1c43315c3af8c7ef75.jpg

وقالت الصحيفة: "ربما لا يكون السيناريو الأكثر واقعية بالنسبة لأوكرانيا هو العودة إلى حدود ما قبل الصراع (العملية العسكرية الروسية الخاصة). ستكون البلاد أصغر حجما، لكنها ستكون قادرة على الاحتفاظ بمعظم أراضيها، ومن ثم الاندماج اقتصاديا واستراتيجيا في أوروبا. وهذا أفضل بكثير من الهزيمة غير المشروطة".ووفقا لبعض الخبراء فإنهم واثقون من أن المساعدات الغربية لكييف لن تساعد في احتواء تقدم القوات الروسية.وأكدت القيادة الروسية في مناسبات عديدة، أن مسألة عودة القرم إلى روسيا حُسمت للأبد.تم إجراء استفتاءات حول دخول مناطق جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، ومقاطعتي خيرسون، وزابوروجيه إلى روسيا في الفترة من 23 إلى 27 سبتمبر 2022.في 30 سبتمبر/ أيلول، تحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين عن نتائج الاستفتاءات في المناطق الجديدة، وبعد ذلك وقع اتفاقيات مع رؤسائها بشأن قبول المناطق في روسيا.

https://sputnikarabic.ae/20240423/برلمانية-أمريكية-تهاجم-رئيس-مجلس-النواب-بسبب-كذبه-حول-روسيا-1088210367.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم