https://sputnikarabic.ae/20240423/اصطدام-مروحيتين-في-ماليزيا-خلال-عرض-عسكري-فيديو-1088206185.html
اصطدام مروحيتين في ماليزيا خلال عرض عسكري.. فيديو
اصطدام مروحيتين في ماليزيا خلال عرض عسكري.. فيديو
سبوتنيك عربي
تحطمت مروحيتان عسكريتان بعد اصطدامهما خلال تدريب على عرض عسكري في الذكرى التسعين للبحرية الملكية الماليزية. 23.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-23T05:19+0000
2024-04-23T05:19+0000
2024-04-23T05:19+0000
ماليزا
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وذكرت صحيفة "Malay Mail": "اصطدام مروحيتين عسكريتين اليوم الثلاثاء، خلال تدريب على احتفالات الذكرى التسعين لتأسيس البحرية الملكية الماليزية المقررة في مايو".ونقلت صحيفة "ذا جاكرتا بوست"، عن بيان أصدرته البحرية الماليزية: "لقي عشرة أشخاص حتفهم اليوم الثلاثاء، بعد اصطدام طائرتي هليكوبتر في الجو خلال تدريب على عرض للبحرية الملكية الماليزية".وأضافت: "جميع الأشخاص الـ"10" كانو من أفراد طاقم الطائرتين"، مشيرة إلى أن الحادث وقع في قاعدة لوموت البحرية في ولاية بيراك الغربية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
ماليزا, نادي الفيديو
اصطدام مروحيتين في ماليزيا خلال عرض عسكري.. فيديو
تحطمت مروحيتان عسكريتان بعد اصطدامهما خلال تدريب على عرض عسكري في الذكرى التسعين للبحرية الملكية الماليزية.
وذكرت صحيفة "Malay Mail": "اصطدام مروحيتين عسكريتين اليوم الثلاثاء، خلال تدريب على احتفالات الذكرى التسعين لتأسيس البحرية الملكية الماليزية المقررة في مايو".
وبحسب البيانات الأولية، تحطمت إحدى المروحيتين عند مدخل قاعدة لوموت الجوية، وسقطت الأخرى في حوض السباحة بالمجمع الرياضي بالقاعدة الجوية.
ونقلت صحيفة "ذا جاكرتا بوست"، عن بيان أصدرته البحرية الماليزية: "لقي عشرة أشخاص حتفهم اليوم الثلاثاء، بعد اصطدام طائرتي هليكوبتر في الجو خلال تدريب على عرض للبحرية الملكية الماليزية".
وأضافت: "جميع الأشخاص الـ"10" كانو من أفراد طاقم الطائرتين"، مشيرة إلى أن الحادث وقع في قاعدة لوموت البحرية في ولاية بيراك الغربية.