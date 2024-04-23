https://sputnikarabic.ae/20240423/الاتحاد-الأوروبي-غزة-تعرضت-لدمار-أكبر-مما-لحق-بألمانيا-خلال-الحرب-العالمية-الثانية-1088226705.html
الاتحاد الأوروبي: غزة تعرضت لدمار أكبر مما لحق بألمانيا خلال الحرب العالمية الثانية
الاتحاد الأوروبي: غزة تعرضت لدمار أكبر مما لحق بألمانيا خلال الحرب العالمية الثانية
سبوتنيك عربي
صرح الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، بأن مدن قطاع غزة شهدت دمارًا أكبر مما تعرضت له المدن الألمانية، خلال الحرب... 23.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-23T17:17+0000
2024-04-23T17:17+0000
2024-04-23T17:17+0000
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جاء ذلك خلال جلسة للبرلمان الأوروبي، في تصريحات نقلتها الدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية، اليوم الثلاثاء.وأضاف بوريل: "فقط تخيلوا المقارنة".وأوضح أنه، وفقا لتقييم مؤقت للأضرار، أجراه البنك الدولي والأمم المتحدة، تُقدر الأضرار المباشرة في قطاع غزة، بنحو 19 مليار دولار أمريكي، إذ ستكون هذه تكلفة إعادة إعمار البنية التحتية في غزة.وأشار إلى أن هذا التقييم كان، في نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، متوقعا أن "الوضع الآن بات أسوأ بكثير".كما كشف بوريل عن مقتل ما لا يقل عن 249 من عمال الإغاثة في قطاع غزة، منذ بدء الصراع في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وفقًا لإحصائيات الأمم المتحدة، ومن بين هؤلاء الضحايا 181 موظفا من الأمم المتحدة، بالإضافة إلى 178 من وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).يذكر أنه منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على القطاع، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو2.3 مليون فلسطيني يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.
https://sputnikarabic.ae/20240422/نائبة-الكونغرس-الأمريكي-14-مليار-دولار-مقابل-الموت-والدمار-في-غزة-1088183188.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة, أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم, العالم العربي, الأخبار
طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة, أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم, العالم العربي, الأخبار
الاتحاد الأوروبي: غزة تعرضت لدمار أكبر مما لحق بألمانيا خلال الحرب العالمية الثانية
صرح الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، بأن مدن قطاع غزة شهدت دمارًا أكبر مما تعرضت له المدن الألمانية، خلال الحرب العالمية الثانية.
جاء ذلك خلال جلسة للبرلمان الأوروبي، في تصريحات
نقلتها الدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية، اليوم الثلاثاء.
وأضاف بوريل
: "فقط تخيلوا المقارنة".
وأوضح أنه، وفقا لتقييم مؤقت للأضرار، أجراه البنك الدولي والأمم المتحدة، تُقدر الأضرار المباشرة في قطاع غزة
، بنحو 19 مليار دولار أمريكي، إذ ستكون هذه تكلفة إعادة إعمار البنية التحتية في غزة.
وأشار إلى أن هذا التقييم كان، في نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، متوقعا أن "الوضع الآن بات أسوأ بكثير".
وأردف بوريل بأن "أكثر من 60% من البنية التحتية في غزة تضررت، منها 35% جرى تدميرها بالكامل".
كما كشف بوريل عن مقتل ما لا يقل عن 249 من عمال الإغاثة في قطاع غزة، منذ بدء الصراع في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وفقًا لإحصائيات الأمم المتحدة، ومن بين هؤلاء الضحايا 181 موظفا من الأمم المتحدة، بالإضافة إلى 178 من وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
يذكر أنه منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة، أحكم الجيش الإسرائيلي
حصاره على القطاع، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو2.3 مليون فلسطيني يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.