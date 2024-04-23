الصين تحذر واشنطن: أزمة أوكرانيا لن تحل بتشويه سمعة الآخرين

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
08:17 GMT
13 د
مساحة حرة
أهمية انضمام ناميبيا لتحالف أوبك بلس
08:31 GMT
29 د
كواليس السينما
محورية الممثل - الدور والمسؤوليات
09:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
كيف تُعَلِمنا الغابات أنماط النمو والتكرار في الطبيعة؟
09:31 GMT
29 د
من الملعب
ريال مدريد يقصي مانشستر سيتي من دوري أبطال أوروبا
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
كيف يعزز استخدام الأدوات المالية البديلة التجارة بين دول "بريكس"
10:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: المفاوضات بين حماس وإسرائيل يجب أن تتم بوجود ممثل عن روسيا والسلطة الفلسطينية
14:03 GMT
60 د
مساحة حرة
بعد زيارة أردوغان هل تعود المياه إلى مجاريها بين تركيا والعراق
15:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الضغط على إسبانيا واليونان لنقل أنظمة إس 300 إلى أوكرانيا تأتي كحالة إسعافية
15:33 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الباركور من شوارع باريس إلى مدينة الياسمين
16:03 GMT
17 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
16:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
صدى الحياة
السجائر الإلكترونية: هل هي خالية تماما من المخاطر والأضرار؟
17:26 GMT
6 د
عرب بوينت بودكاست
فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
17:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
بعد زيارة أردوغان هل تعود المياه إلى مجاريها بين تركيا والعراق
08:16 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
08:45 GMT
15 د
من الملعب
ريال مدريد ينتصر بالكلاسيكو على حساب برشلونة
09:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: الضغط على إسبانيا واليونان لنقل أنظمة إس 300 إلى أوكرانيا تأتي كحالة إسعافية
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
10:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
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عرب بوينت بودكاست
عالم الموضة والأزياء مع المصمم اللبناني رودي رودان
16:03 GMT
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صدى الحياة
رحلة الأرواح الشرقية والأنغام العربية تحط في شوارع روسيا
16:49 GMT
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مطلقة وصمة عار أو حق عندما تصبح الحياة لا تطاق
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https://sputnikarabic.ae/20240423/الصين-تحذر-واشنطن-أزمة-أوكرانيا-لن-تحل-بتشويه-سمعة-الآخرين-1088209588.html
الصين تحذر واشنطن: أزمة أوكرانيا لن تحل بتشويه سمعة الآخرين
الصين تحذر واشنطن: أزمة أوكرانيا لن تحل بتشويه سمعة الآخرين
سبوتنيك عربي
أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وين بين، في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، أن الصين تحذر الولايات المتحدة من أن تشويه سمعة الآخرين وإلقاء اللوم... 23.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-23T08:52+0000
2024-04-23T08:52+0000
العالم
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وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلا عن مصادر، أن الولايات المتحدة تعمل على تطوير عقوبات مالية ضد بعض البنوك الصينية من أجل إجبار بكين على قطع العلاقات التجارية مع روسيا، خوفًا من أن تؤدي التجارة مع الصين إلى تعزيز الإنتاج العسكري لروسيا، لتكون قادرة على هزيمة أوكرانيا في "حرب الاستنزاف".وقال وانغ وين بين، تعليقًا على التقارير: "نحذر الجانب الأمريكي من أن صب الزيت على النار وتشويه سمعة الآخرين وإلقاء اللوم عليهم ليس هو السبيل لحل القضية الأوكرانية. والخيار الصحيح الوحيد هو أن نأخذ في الاعتبار المخاوف الأمنية المعقولة لجميع الأطراف، وأن نخلق هيكلا متوازنا وفعالا ومستداما للأمن الأوروبي من خلال الحوار".
https://sputnikarabic.ae/20240423/سياسي-أوكراني-خطة-الغرب-هي-تدمير-الحضارة-الروسية-الحقيقية-1088208578.html
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العالم
العالم

الصين تحذر واشنطن: أزمة أوكرانيا لن تحل بتشويه سمعة الآخرين

08:52 GMT 23.04.2024
© Sputnik . Sergey Subbotin / الانتقال إلى بنك الصوربكين
بكين - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2024
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تابعنا عبر
أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وين بين، في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، أن الصين تحذر الولايات المتحدة من أن تشويه سمعة الآخرين وإلقاء اللوم عليهم لن يحل الأزمة الأوكرانية.
وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلا عن مصادر، أن الولايات المتحدة تعمل على تطوير عقوبات مالية ضد بعض البنوك الصينية من أجل إجبار بكين على قطع العلاقات التجارية مع روسيا، خوفًا من أن تؤدي التجارة مع الصين إلى تعزيز الإنتاج العسكري لروسيا، لتكون قادرة على هزيمة أوكرانيا في "حرب الاستنزاف".
الطائرات الهجومية سو-25ام بي ترسم علم روسيا في نهاية العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ75 للنصر على النازية في الحرب الوطنية العظمى (1941-1945) على الساحة الحمراء، موسكو،24 يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
سياسي أوكراني: خطة الغرب هي "تدمير" الحضارة الروسية الحقيقية
08:19 GMT
وقال وانغ وين بين، تعليقًا على التقارير: "نحذر الجانب الأمريكي من أن صب الزيت على النار وتشويه سمعة الآخرين وإلقاء اللوم عليهم ليس هو السبيل لحل القضية الأوكرانية. والخيار الصحيح الوحيد هو أن نأخذ في الاعتبار المخاوف الأمنية المعقولة لجميع الأطراف، وأن نخلق هيكلا متوازنا وفعالا ومستداما للأمن الأوروبي من خلال الحوار".
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Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:49 GMTДым, поднимающийся из зданий, пострадавших от израильских ударов в ходе боев между Израилем и боевиками ХАМАС - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى"... إسرائيل تستهدف مبنى الإدارة في مستشفى العودة وسط قطاع غزة06:11 GMT
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