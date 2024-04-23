https://sputnikarabic.ae/20240423/الصين-تحذر-واشنطن-أزمة-أوكرانيا-لن-تحل-بتشويه-سمعة-الآخرين-1088209588.html
الصين تحذر واشنطن: أزمة أوكرانيا لن تحل بتشويه سمعة الآخرين
الصين تحذر واشنطن: أزمة أوكرانيا لن تحل بتشويه سمعة الآخرين
سبوتنيك عربي
أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وين بين، في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، أن الصين تحذر الولايات المتحدة من أن تشويه سمعة الآخرين وإلقاء اللوم... 23.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-23T08:52+0000
2024-04-23T08:52+0000
2024-04-23T08:52+0000
العالم
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101356/22/1013562236_0:175:3019:1873_1920x0_80_0_0_34259084821cf18bc7832dbebf33a892.jpg
وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلا عن مصادر، أن الولايات المتحدة تعمل على تطوير عقوبات مالية ضد بعض البنوك الصينية من أجل إجبار بكين على قطع العلاقات التجارية مع روسيا، خوفًا من أن تؤدي التجارة مع الصين إلى تعزيز الإنتاج العسكري لروسيا، لتكون قادرة على هزيمة أوكرانيا في "حرب الاستنزاف".وقال وانغ وين بين، تعليقًا على التقارير: "نحذر الجانب الأمريكي من أن صب الزيت على النار وتشويه سمعة الآخرين وإلقاء اللوم عليهم ليس هو السبيل لحل القضية الأوكرانية. والخيار الصحيح الوحيد هو أن نأخذ في الاعتبار المخاوف الأمنية المعقولة لجميع الأطراف، وأن نخلق هيكلا متوازنا وفعالا ومستداما للأمن الأوروبي من خلال الحوار".
https://sputnikarabic.ae/20240423/سياسي-أوكراني-خطة-الغرب-هي-تدمير-الحضارة-الروسية-الحقيقية-1088208578.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101356/22/1013562236_145:0:2874:2047_1920x0_80_0_0_07cebac8bf1d80d4bd170eedd2185a31.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
الصين تحذر واشنطن: أزمة أوكرانيا لن تحل بتشويه سمعة الآخرين
أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وين بين، في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، أن الصين تحذر الولايات المتحدة من أن تشويه سمعة الآخرين وإلقاء اللوم عليهم لن يحل الأزمة الأوكرانية.
وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلا عن مصادر، أن الولايات المتحدة تعمل على تطوير عقوبات مالية ضد بعض البنوك الصينية من أجل إجبار بكين على قطع العلاقات التجارية مع روسيا، خوفًا من أن تؤدي التجارة مع الصين إلى تعزيز الإنتاج العسكري لروسيا، لتكون قادرة على هزيمة أوكرانيا في "حرب الاستنزاف".
وقال وانغ وين بين، تعليقًا على التقارير: "نحذر الجانب الأمريكي من أن صب الزيت على النار وتشويه سمعة الآخرين وإلقاء اللوم عليهم ليس هو السبيل لحل القضية الأوكرانية. والخيار الصحيح الوحيد هو أن نأخذ في الاعتبار المخاوف الأمنية المعقولة لجميع الأطراف، وأن نخلق هيكلا متوازنا وفعالا ومستداما للأمن الأوروبي من خلال الحوار".