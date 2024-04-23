https://sputnikarabic.ae/20240423/سياسي-أوكراني-خطة-الغرب-هي-تدمير-الحضارة-الروسية-الحقيقية-1088208578.html
سياسي أوكراني: خطة الغرب هي "تدمير" الحضارة الروسية الحقيقية
سياسي أوكراني: خطة الغرب هي "تدمير" الحضارة الروسية الحقيقية
سبوتنيك عربي
صرح المعارض الأوكراني ورئيس مجلس حركة "أوكرانيا الأخرى"، فيكتور ميدفيدشوك، أن الخطة الغربية هي "تدمير الحضارة الروسية من أجل القضاء على منافس خطير". 23.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-23T08:19+0000
2024-04-23T08:19+0000
2024-04-23T08:19+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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أخبار أوكرانيا
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وقال ميدفيدشوك لوكالة "سبوتنيك": "الحدود الاستراتيجية لروسيا، مثلها مثل أي قوة عالمية عظمى، تتجاوز حدودها الإقليمية. وهي لا تقوم على القوة العسكرية والرغبة في إعادة رسم الخريطة السياسية، بل على مبادئ المساواة والمنفعة المتبادلة والشراكة. وهذا هو جوهر النظام الدولي الجديد، الذي يحل تدريجياً محل العالم الأحادي القطب".ووفقًا له، ينادي المروجون الغربيون بنوع من "السياسة العدوانية" ضد روسيا، ويجادلون بأن "روسيا لا تستطيع العيش دون تهديد جيرانها، وبالتالي يجب مواجهتها وإجبارها على الخروج من الحضارة"، في حين أن الوضع الحقيقي هو عكس ذلك تمامًا.وأوضح أن "العدالة اليوم هي في تفكيك إملاءات الغرب الجماعية، التي تهيأت لها الظروف الاقتصادية والسياسية في العالم. وكلما تورط الغرب أكثر في الحرب خسر أكثر".وأعرب ميدفيدشوك عن ثقته في أنه "كلما قل عدد الأوكرانيين الذين يدعمون هذه الحرب كان ذلك أفضل بالنسبة لهم".
https://sputnikarabic.ae/20240422/الكرملين-روسيا-مستعدة-للتوصل-إلى-حل-سلمي-بشأن-أوكرانيا--1088196935.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
سياسي أوكراني: خطة الغرب هي "تدمير" الحضارة الروسية الحقيقية
صرح المعارض الأوكراني ورئيس مجلس حركة "أوكرانيا الأخرى"، فيكتور ميدفيدشوك، أن الخطة الغربية هي "تدمير الحضارة الروسية من أجل القضاء على منافس خطير".
وقال ميدفيدشوك لوكالة "سبوتنيك": "الحدود الاستراتيجية لروسيا، مثلها مثل أي قوة عالمية عظمى، تتجاوز حدودها الإقليمية. وهي لا تقوم على القوة العسكرية والرغبة في إعادة رسم الخريطة السياسية، بل على مبادئ المساواة والمنفعة المتبادلة والشراكة. وهذا هو جوهر النظام الدولي الجديد، الذي يحل تدريجياً محل العالم الأحادي القطب".
ووفقًا له، ينادي المروجون الغربيون بنوع من "السياسة العدوانية" ضد روسيا، ويجادلون بأن "روسيا لا تستطيع العيش دون تهديد جيرانها، وبالتالي يجب مواجهتها وإجبارها على الخروج من الحضارة"، في حين أن الوضع الحقيقي هو عكس ذلك تمامًا.
وأضاف: "الخطة الغربية بالتحديد تدمير الحضارة الروسية الحقيقية من أجل القضاء على منافس خطير من طريقه".
وأشار ميدفيدشوك إلى أن روسيا تنتصر دائما لأن هدف حروبها هو العدالة.
وأوضح أن "العدالة اليوم هي في تفكيك إملاءات الغرب الجماعية، التي تهيأت لها الظروف الاقتصادية والسياسية في العالم. وكلما تورط الغرب أكثر في الحرب خسر أكثر".
وأعرب ميدفيدشوك عن ثقته في أنه "كلما قل عدد الأوكرانيين الذين يدعمون هذه الحرب كان ذلك أفضل بالنسبة لهم".