سياسي أوكراني: خطة الغرب هي "تدمير" الحضارة الروسية الحقيقية

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عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
08:17 GMT
13 د
مساحة حرة
أهمية انضمام ناميبيا لتحالف أوبك بلس
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29 د
كواليس السينما
محورية الممثل - الدور والمسؤوليات
09:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
كيف تُعَلِمنا الغابات أنماط النمو والتكرار في الطبيعة؟
09:31 GMT
29 د
من الملعب
ريال مدريد يقصي مانشستر سيتي من دوري أبطال أوروبا
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
كيف يعزز استخدام الأدوات المالية البديلة التجارة بين دول "بريكس"
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البرنامج المسائي
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خبير: المفاوضات بين حماس وإسرائيل يجب أن تتم بوجود ممثل عن روسيا والسلطة الفلسطينية
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60 د
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بعد زيارة أردوغان هل تعود المياه إلى مجاريها بين تركيا والعراق
15:03 GMT
29 د
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خبير: الضغط على إسبانيا واليونان لنقل أنظمة إس 300 إلى أوكرانيا تأتي كحالة إسعافية
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الباركور من شوارع باريس إلى مدينة الياسمين
16:03 GMT
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الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
16:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
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صدى الحياة
السجائر الإلكترونية: هل هي خالية تماما من المخاطر والأضرار؟
17:26 GMT
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فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
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مدار الليل والنهار
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183 د
مساحة حرة
بعد زيارة أردوغان هل تعود المياه إلى مجاريها بين تركيا والعراق
08:16 GMT
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الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
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Военнослужащий группировки войск Центр ВС РФ совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов Корнет - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240423/سياسي-أوكراني-خطة-الغرب-هي-تدمير-الحضارة-الروسية-الحقيقية-1088208578.html
سياسي أوكراني: خطة الغرب هي "تدمير" الحضارة الروسية الحقيقية
سياسي أوكراني: خطة الغرب هي "تدمير" الحضارة الروسية الحقيقية
سبوتنيك عربي
صرح المعارض الأوكراني ورئيس مجلس حركة "أوكرانيا الأخرى"، فيكتور ميدفيدشوك، أن الخطة الغربية هي "تدمير الحضارة الروسية من أجل القضاء على منافس خطير". 23.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-23T08:19+0000
2024-04-23T08:19+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال ميدفيدشوك لوكالة "سبوتنيك": "الحدود الاستراتيجية لروسيا، مثلها مثل أي قوة عالمية عظمى، تتجاوز حدودها الإقليمية. وهي لا تقوم على القوة العسكرية والرغبة في إعادة رسم الخريطة السياسية، بل على مبادئ المساواة والمنفعة المتبادلة والشراكة. وهذا هو جوهر النظام الدولي الجديد، الذي يحل تدريجياً محل العالم الأحادي القطب".ووفقًا له، ينادي المروجون الغربيون بنوع من "السياسة العدوانية" ضد روسيا، ويجادلون بأن "روسيا لا تستطيع العيش دون تهديد جيرانها، وبالتالي يجب مواجهتها وإجبارها على الخروج من الحضارة"، في حين أن الوضع الحقيقي هو عكس ذلك تمامًا.وأوضح أن "العدالة اليوم هي في تفكيك إملاءات الغرب الجماعية، التي تهيأت لها الظروف الاقتصادية والسياسية في العالم. وكلما تورط الغرب أكثر في الحرب خسر أكثر".وأعرب ميدفيدشوك عن ثقته في أنه "كلما قل عدد الأوكرانيين الذين يدعمون هذه الحرب كان ذلك أفضل بالنسبة لهم".
https://sputnikarabic.ae/20240422/الكرملين-روسيا-مستعدة-للتوصل-إلى-حل-سلمي-بشأن-أوكرانيا--1088196935.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

سياسي أوكراني: خطة الغرب هي "تدمير" الحضارة الروسية الحقيقية

08:19 GMT 23.04.2024
© Sputnik . Vladimir Sergeev / الانتقال إلى بنك الصور الطائرات الهجومية "سو-25ام بي" ترسم علم روسيا في نهاية العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ75 للنصر على النازية في الحرب الوطنية العظمى (1941-1945) على الساحة الحمراء، موسكو،24 يونيو 2020
 الطائرات الهجومية سو-25ام بي ترسم علم روسيا في نهاية العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ75 للنصر على النازية في الحرب الوطنية العظمى (1941-1945) على الساحة الحمراء، موسكو،24 يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2024
© Sputnik . Vladimir Sergeev
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صرح المعارض الأوكراني ورئيس مجلس حركة "أوكرانيا الأخرى"، فيكتور ميدفيدشوك، أن الخطة الغربية هي "تدمير الحضارة الروسية من أجل القضاء على منافس خطير".
وقال ميدفيدشوك لوكالة "سبوتنيك": "الحدود الاستراتيجية لروسيا، مثلها مثل أي قوة عالمية عظمى، تتجاوز حدودها الإقليمية. وهي لا تقوم على القوة العسكرية والرغبة في إعادة رسم الخريطة السياسية، بل على مبادئ المساواة والمنفعة المتبادلة والشراكة. وهذا هو جوهر النظام الدولي الجديد، الذي يحل تدريجياً محل العالم الأحادي القطب".
ووفقًا له، ينادي المروجون الغربيون بنوع من "السياسة العدوانية" ضد روسيا، ويجادلون بأن "روسيا لا تستطيع العيش دون تهديد جيرانها، وبالتالي يجب مواجهتها وإجبارها على الخروج من الحضارة"، في حين أن الوضع الحقيقي هو عكس ذلك تمامًا.
وأضاف: "الخطة الغربية بالتحديد تدمير الحضارة الروسية الحقيقية من أجل القضاء على منافس خطير من طريقه".
الكرملين موسكو، روسيا 2 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2024
الكرملين: روسيا مستعدة للتوصل إلى حل سلمي بشأن أوكرانيا
أمس, 17:15 GMT
وأشار ميدفيدشوك إلى أن روسيا تنتصر دائما لأن هدف حروبها هو العدالة.
وأوضح أن "العدالة اليوم هي في تفكيك إملاءات الغرب الجماعية، التي تهيأت لها الظروف الاقتصادية والسياسية في العالم. وكلما تورط الغرب أكثر في الحرب خسر أكثر".
وأعرب ميدفيدشوك عن ثقته في أنه "كلما قل عدد الأوكرانيين الذين يدعمون هذه الحرب كان ذلك أفضل بالنسبة لهم".
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