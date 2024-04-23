https://sputnikarabic.ae/20240423/حزب-الله-يوجه-ضربة-سريعة-لمقرين-إسرائيليين-ردا-على-مقتل-أحد-قادته-فيديو-1088220094.html
"حزب الله" يوجه ضربة سريعة لمقرين إسرائيليين ردا على مقتل أحد قادته... فيديو
"حزب الله" يوجه ضربة سريعة لمقرين إسرائيليين ردا على مقتل أحد قادته... فيديو
سبوتنيك عربي
أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الثلاثاء، عن تنفيذ هجوم جوي مركّب بمسيّرات إشغالية وأخرى انقضاضية ضد مقرّين إسرائيليين ردًا على مقتل أحد قادته. 23.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-23T13:59+0000
2024-04-23T13:59+0000
2024-04-23T14:44+0000
لبنان
إسرائيل
طوفان الأقصى
العالم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/04/17/1088222280_0:29:629:383_1920x0_80_0_0_6c526e37eef08173a2b63f655eb2956b.jpg
وجاء في "حزب الله": "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ورداً على العدوان الإسرائيلي على بلدة عدلون وإغتيال أحد الأخوة المجاهدين، شنت المقاومة الإسلامية عند الساعة 01:40 من بعد ظهر يوم الثلاثاء 23-04-2024 هجوماً جوياً مركباً بمسيرات إشغالية وأخرى إنقضاضية إستهدفت مقر قيادة لواء غولاني ومقر وحدة إيغوز 621 في ثكنة شراغا شمال مدينة عكا المحتلة وأصابت أهدافها بدقة".وجاء في بيان لاحق لـ"حزب الله": "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 2:35 من بعد ظهر يوم الثلاثاء 23-04-2024 تجمعاً لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع العاصي بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة".وفي وقت سابق من اليوم، صرح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في بيان، أن الجيش الإسرائيلي نفذ غارات في لبنان، قضي فيها على مسؤولين تابعين "لحزب الله".وقال أفيخاي على منصة "إكس": "جيش الدفاع يقضي على مسؤول في وحدة الدفاع الجوي التابعة لحزب الله ومسؤول آخر في الوحدة الجوية لقوة الرضوان في الحزب".وتتواصل المعارك في جنوب لبنان بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ أكثر من ستة أشهر ونصف، وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا ولكنها ما زالت محصورة ضمن قواعد الاشتباك المعمول بها في جنوب لبنان والتي فرضها واقع الميدان العسكري.
https://sputnikarabic.ae/20240423/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-القضاء-على-مسؤولين-تابعين-لـحزب-الله-1088211191.html
لبنان
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/04/17/1088222280_0:0:529:396_1920x0_80_0_0_274bc56e1c80f97497468860af48b222.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
لبنان, إسرائيل, طوفان الأقصى, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
لبنان, إسرائيل, طوفان الأقصى, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
"حزب الله" يوجه ضربة سريعة لمقرين إسرائيليين ردا على مقتل أحد قادته... فيديو
13:59 GMT 23.04.2024 (تم التحديث: 14:44 GMT 23.04.2024)
أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الثلاثاء، عن تنفيذ هجوم جوي مركّب بمسيّرات إشغالية وأخرى انقضاضية ضد مقرّين إسرائيليين ردًا على مقتل أحد قادته.
وجاء في "حزب الله": "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ورداً على العدوان الإسرائيلي على بلدة عدلون وإغتيال أحد الأخوة المجاهدين، شنت المقاومة الإسلامية عند الساعة 01:40 من بعد ظهر يوم الثلاثاء 23-04-2024 هجوماً جوياً مركباً بمسيرات إشغالية وأخرى إنقضاضية إستهدفت مقر قيادة لواء غولاني ومقر وحدة إيغوز 621 في ثكنة شراغا شمال مدينة عكا المحتلة وأصابت أهدافها بدقة".
وجاء في بيان لاحق لـ"حزب الله": "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 2:35 من بعد ظهر يوم الثلاثاء 23-04-2024 تجمعاً لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع العاصي بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة".
وفي وقت سابق من اليوم، صرح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في بيان، أن الجيش الإسرائيلي نفذ غارات في لبنان، قضي فيها على مسؤولين تابعين "لحزب الله".
وقال أفيخاي على منصة "إكس": "جيش الدفاع يقضي على مسؤول في وحدة الدفاع الجوي التابعة لحزب الله ومسؤول آخر في الوحدة الجوية لقوة الرضوان في الحزب".
وأضاف: "شنت طائرات جيش الدفاع صباح اليوم غارة في جنوب لبنان قضى خلالها على المدعو حسين على عزقول مسؤول في قوة الدفاع الجوي التابعة لحزب الله في جنوب لبنان، ولقد تورط عزقول في أنشطة القوة ولعب دورًا في تخطيط وتنفيذ أنشطة إرهابية متنوعة".
وتتواصل المعارك في جنوب لبنان بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ أكثر من ستة أشهر ونصف، وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا ولكنها ما زالت محصورة ضمن قواعد الاشتباك المعمول بها في جنوب لبنان والتي فرضها واقع الميدان العسكري.