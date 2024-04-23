خبير اقتصادي لـ"سبوتنيك": روسيا تواجه المخطط الأمريكي باستراتيجية اقتصادية ناجحة

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
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البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
08:17 GMT
13 د
مساحة حرة
أهمية انضمام ناميبيا لتحالف أوبك بلس
08:31 GMT
29 د
كواليس السينما
محورية الممثل - الدور والمسؤوليات
09:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
كيف تُعَلِمنا الغابات أنماط النمو والتكرار في الطبيعة؟
09:31 GMT
29 د
من الملعب
ريال مدريد يقصي مانشستر سيتي من دوري أبطال أوروبا
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
كيف يعزز استخدام الأدوات المالية البديلة التجارة بين دول "بريكس"
10:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: المفاوضات بين حماس وإسرائيل يجب أن تتم بوجود ممثل عن روسيا والسلطة الفلسطينية
14:03 GMT
60 د
مساحة حرة
بعد زيارة أردوغان هل تعود المياه إلى مجاريها بين تركيا والعراق
15:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الضغط على إسبانيا واليونان لنقل أنظمة إس 300 إلى أوكرانيا تأتي كحالة إسعافية
15:33 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الباركور من شوارع باريس إلى مدينة الياسمين
16:03 GMT
17 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
16:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
صدى الحياة
السجائر الإلكترونية: هل هي خالية تماما من المخاطر والأضرار؟
17:26 GMT
6 د
عرب بوينت بودكاست
فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
17:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
بعد زيارة أردوغان هل تعود المياه إلى مجاريها بين تركيا والعراق
08:16 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
08:45 GMT
15 د
من الملعب
ريال مدريد ينتصر بالكلاسيكو على حساب برشلونة
09:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: الضغط على إسبانيا واليونان لنقل أنظمة إس 300 إلى أوكرانيا تأتي كحالة إسعافية
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
10:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبراء يتحدثون عن أهمية مشروع طريق التنمية العراقي
14:03 GMT
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ملفات ساخنة
هل تدفع توصيات الأمم المتحدة الدول الغربية لمراجعة مواقفها من تمويل الأونروا؟
15:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
ما السر بين عالمنا وكون المرآة المظلمة؟
15:33 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
عالم الموضة والأزياء مع المصمم اللبناني رودي رودان
16:03 GMT
46 د
صدى الحياة
رحلة الأرواح الشرقية والأنغام العربية تحط في شوارع روسيا
16:49 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
مطلقة وصمة عار أو حق عندما تصبح الحياة لا تطاق
17:00 GMT
50 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
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10 د
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https://sputnikarabic.ae/20240423/خبير-اقتصادي-لـسبوتنيك-روسيا-تواجه-المخطط-الأمريكي-باستراتيجية-اقتصادية-ناجحة--1088214884.html
خبير اقتصادي لـ"سبوتنيك": روسيا تواجه المخطط الأمريكي باستراتيجية اقتصادية ناجحة
خبير اقتصادي لـ"سبوتنيك": روسيا تواجه المخطط الأمريكي باستراتيجية اقتصادية ناجحة
سبوتنيك عربي
أكد الخبير الاقتصادي، الدكتور عماد عكوش، أنّ روسيا لجأت إلى أسواق بديلة لتجاوز العقوبات المفروضة عليها من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية. 23.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-23T12:22+0000
2024-04-23T12:22+0000
اقتصاد
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وأوضح الخبير أن من هذه الأسواق، الصين والهند حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين ما يقارب 250 مليار دولار في العام 2023، وأيضاً مع الهند حيث بلغ 59 مليار دولار بمعظمها صادرات نفطية، وبالتالي إنّ تشبيك الاقتصاد الروسي مع الدول المجاورة من خلال شبكة النقل، أدّى إلى تعزيز علاقاتها مع الدول المحيطة بها.واعتبر في حديث لـ إذاعة "سبوتنيك"، أنّ "موسكو استطاعت أن تعوض عن خسائرها في تجارتها مع الغرب وذهبت إلى مبدأ التبادل التجاري بالعملات المحلية، لذلك شهدنا أن معظم تجارة موسكو مع بكين تمت بالعملات المحلية، ما عزّز من احتياطها بالعملات الصعبة حيث وصل الاحتياطي بالمصرف المركزي الروسي إلى 600 مليار دولار قُسّمت ما بين ذهب وعملات أجنبية، واليوم روسيا استطاعت من خلال هذه الشبكة الواسعة أن تتخطى الكثير من الأزمات، التي كان من المخطط أن تمر بها في الفترات الماضية". وأردف أنّ "المنظومة الروسية الاقتصادية هي شبيهة بالإيرانية، فاليوم روسيا تعتمد بشكل كبير على إنتاجها المحلي وحققت قفزة نوعية بموضوع الاكتفاء الذاتي ولا تزال تعتمد على الصين في تجارتها، وفي حصولها على التكنولوجيا والمواد الصناعية، واليوم روسيا دولة شبه مكتفية ذاتياً، لكن لا يمكن فصل الاقتصادات عن بعضها وهذه الدول شبكت اقتصاداتها وأصبحت مرتبطة جداً".وعن مصادرة الأصول الروسية المجمدة في الولايات المتحدة قال عكوش إنّ "المشكلة الأساسية في خطوات الإدارة الأمريكية أنها تتم بمعزل عن القرارات الدولية إذ لا يوجد قرارات دولية تنص على مصادرة هذه الأصول، وهي خرق للقوانين الدولية وهو ما يعطل الاستثمارات الدولية مما يشكل قلق كبير لدى المستثمرين الأجانب".
https://sputnikarabic.ae/20240423/برلمانية-أمريكية-تهاجم-رئيس-مجلس-النواب-بسبب-كذبه-حول-روسيا-1088210367.html
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اقتصاد
اقتصاد

خبير اقتصادي لـ"سبوتنيك": روسيا تواجه المخطط الأمريكي باستراتيجية اقتصادية ناجحة

12:22 GMT 23.04.2024
© Sputnik . Evgeny Biyatovالبنك المركزي الروسي بموسكو
البنك المركزي الروسي بموسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2024
© Sputnik . Evgeny Biyatov
تابعنا عبر
أكد الخبير الاقتصادي، الدكتور عماد عكوش، أنّ روسيا لجأت إلى أسواق بديلة لتجاوز العقوبات المفروضة عليها من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية.
وأوضح الخبير أن من هذه الأسواق، الصين والهند حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين ما يقارب 250 مليار دولار في العام 2023، وأيضاً مع الهند حيث بلغ 59 مليار دولار بمعظمها صادرات نفطية، وبالتالي إنّ تشبيك الاقتصاد الروسي مع الدول المجاورة من خلال شبكة النقل، أدّى إلى تعزيز علاقاتها مع الدول المحيطة بها.
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واعتبر في حديث لـ إذاعة "سبوتنيك"، أنّ "موسكو استطاعت أن تعوض عن خسائرها في تجارتها مع الغرب وذهبت إلى مبدأ التبادل التجاري بالعملات المحلية، لذلك شهدنا أن معظم تجارة موسكو مع بكين تمت بالعملات المحلية، ما عزّز من احتياطها بالعملات الصعبة حيث وصل الاحتياطي بالمصرف المركزي الروسي إلى 600 مليار دولار قُسّمت ما بين ذهب وعملات أجنبية، واليوم روسيا استطاعت من خلال هذه الشبكة الواسعة أن تتخطى الكثير من الأزمات، التي كان من المخطط أن تمر بها في الفترات الماضية".
وأردف أنّ "المنظومة الروسية الاقتصادية هي شبيهة بالإيرانية، فاليوم روسيا تعتمد بشكل كبير على إنتاجها المحلي وحققت قفزة نوعية بموضوع الاكتفاء الذاتي ولا تزال تعتمد على الصين في تجارتها، وفي حصولها على التكنولوجيا والمواد الصناعية، واليوم روسيا دولة شبه مكتفية ذاتياً، لكن لا يمكن فصل الاقتصادات عن بعضها وهذه الدول شبكت اقتصاداتها وأصبحت مرتبطة جداً".
وعن مصادرة الأصول الروسية المجمدة في الولايات المتحدة قال عكوش إنّ "المشكلة الأساسية في خطوات الإدارة الأمريكية أنها تتم بمعزل عن القرارات الدولية إذ لا يوجد قرارات دولية تنص على مصادرة هذه الأصول، وهي خرق للقوانين الدولية وهو ما يعطل الاستثمارات الدولية مما يشكل قلق كبير لدى المستثمرين الأجانب".
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