دبلوماسي صيني: على أمريكا التفكير جديا في مسؤوليتها نحو الأزمة الأوكرانية وليس التصعيد

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
08:17 GMT
13 د
مساحة حرة
أهمية انضمام ناميبيا لتحالف أوبك بلس
08:31 GMT
29 د
كواليس السينما
محورية الممثل - الدور والمسؤوليات
09:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
كيف تُعَلِمنا الغابات أنماط النمو والتكرار في الطبيعة؟
09:31 GMT
29 د
من الملعب
ريال مدريد يقصي مانشستر سيتي من دوري أبطال أوروبا
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
كيف يعزز استخدام الأدوات المالية البديلة التجارة بين دول "بريكس"
10:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: المفاوضات بين حماس وإسرائيل يجب أن تتم بوجود ممثل عن روسيا والسلطة الفلسطينية
14:03 GMT
60 د
مساحة حرة
بعد زيارة أردوغان هل تعود المياه إلى مجاريها بين تركيا والعراق
15:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الضغط على إسبانيا واليونان لنقل أنظمة إس 300 إلى أوكرانيا تأتي كحالة إسعافية
15:33 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الباركور من شوارع باريس إلى مدينة الياسمين
16:03 GMT
17 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
16:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
صدى الحياة
السجائر الإلكترونية: هل هي خالية تماما من المخاطر والأضرار؟
17:26 GMT
6 د
عرب بوينت بودكاست
فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
17:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
بعد زيارة أردوغان هل تعود المياه إلى مجاريها بين تركيا والعراق
08:16 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
08:45 GMT
15 د
من الملعب
ريال مدريد ينتصر بالكلاسيكو على حساب برشلونة
09:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: الضغط على إسبانيا واليونان لنقل أنظمة إس 300 إلى أوكرانيا تأتي كحالة إسعافية
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
10:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
عالم الموضة والأزياء مع المصمم اللبناني رودي رودان
16:03 GMT
46 د
صدى الحياة
رحلة الأرواح الشرقية والأنغام العربية تحط في شوارع روسيا
16:49 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
مطلقة وصمة عار أو حق عندما تصبح الحياة لا تطاق
17:00 GMT
50 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
17:50 GMT
10 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащий группировки войск Центр ВС РФ совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов Корнет - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240423/دبلوماسي-صيني-على-أمريكا-أن-تفكر-جديا-في-مسؤوليتها-نحو-الأزمة-الأوكرانية-وليس-التصعيد-1088205081.html
دبلوماسي صيني: على أمريكا التفكير جديا في مسؤوليتها نحو الأزمة الأوكرانية وليس التصعيد
دبلوماسي صيني: على أمريكا التفكير جديا في مسؤوليتها نحو الأزمة الأوكرانية وليس التصعيد
سبوتنيك عربي
أكد دبلوماسي صيني، اليوم الثلاثاء، أنه يتعين على الولايات المتحدة الأمريكية أن تفكر بشكل جدي في مسؤوليتها في الأزمة الأوكرانية وأَلاّ تُصعد الأمور. 23.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-23T03:52+0000
2024-04-23T05:04+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار العالم الآن
أخبار أوكرانيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/19/1075118771_0:0:1502:846_1920x0_80_0_0_44456011b92b716a543c0dd9aca382e1.jpg
بكين - سبوتنيك. ونقل التلفزيون الصيني عن مسؤول بإدارة أمريكا الشمالية وأوقيانوسيا بوزارة الخارجية الصينية، قبيل زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى الصين، قوله إنه "يجب على الولايات المتحدة أن تفكر حقا في مسؤوليتها في الأزمة الأوكرانية".كما أكد الدبلوماسي الصيني أن القضية الأوكرانية ليست مشكلة بين الصين والولايات المتحدة، ولا ينبغي لواشنطن أن تحولها إلى أزمة في العلاقات الثنائية.ونقل التلفزيون عن المسؤول الصيني، قوله إن "القضية الأوكرانية ليست مشكلة بين الصين والولايات المتحدة".وأضاف أنه "لا يتعين على الجانب الأمريكي أن يحول تلك القضية إلى مشكلة في العلاقات الثنائية بين البلدين".وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20240312/الصين-أمريكا-تستغل-الأزمة-الأوكرانية-لتحقيق-أهدافها-الاستراتيجية-الجيوسياسية-1086913280.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/19/1075118771_106:0:1441:1001_1920x0_80_0_0_9fb48eab351165232ef76d8167409abb.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا

دبلوماسي صيني: على أمريكا التفكير جديا في مسؤوليتها نحو الأزمة الأوكرانية وليس التصعيد

03:52 GMT 23.04.2024 (تم التحديث: 05:04 GMT 23.04.2024)
© AFP 2023 / LUDOVIC MARINأعلام الصين وأمريكا
أعلام الصين وأمريكا - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2024
© AFP 2023 / LUDOVIC MARIN
تابعنا عبر
أكد دبلوماسي صيني، اليوم الثلاثاء، أنه يتعين على الولايات المتحدة الأمريكية أن تفكر بشكل جدي في مسؤوليتها في الأزمة الأوكرانية وأَلاّ تُصعد الأمور.
بكين - سبوتنيك. ونقل التلفزيون الصيني عن مسؤول بإدارة أمريكا الشمالية وأوقيانوسيا بوزارة الخارجية الصينية، قبيل زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى الصين، قوله إنه "يجب على الولايات المتحدة أن تفكر حقا في مسؤوليتها في الأزمة الأوكرانية".
مبنى وزارة الخارجية الصينية، بكين - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2024
الصين: أمريكا تستغل الأزمة الأوكرانية لتحقيق أهدافها الاستراتيجية الجيوسياسية
12 مارس, 17:06 GMT
وأضاف الدبلوماسي الصيني أنه يتعين على الولايات المتحدة "ألا تصب الزيت على النار وألا تستغلها (الأزمة الأوكرانية) لتحقيق مكاسب".
كما أكد الدبلوماسي الصيني أن القضية الأوكرانية ليست مشكلة بين الصين والولايات المتحدة، ولا ينبغي لواشنطن أن تحولها إلى أزمة في العلاقات الثنائية.
ونقل التلفزيون عن المسؤول الصيني، قوله إن "القضية الأوكرانية ليست مشكلة بين الصين والولايات المتحدة".
وأضاف أنه "لا يتعين على الجانب الأمريكي أن يحول تلك القضية إلى مشكلة في العلاقات الثنائية بين البلدين".
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Дым, поднимающийся из зданий, пострадавших от израильских ударов в ходе боев между Израилем и боевиками ХАМАС - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. إسرائيل تستهدف مبنى الإدارة بمستشفى العودة وسط قطاع غزة05:34 GMTБоевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:50 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. إسرائيل تستهدف مبنى الإدارة بمستشفى العودة وسط قطاع غزةأمس, 06:50 GMTПалестинцы осматривают ущерб, нанесенный больнице Аль-Шифа в секторе Газа после того, как израильские военные покинули комплекс - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. "حماس" ترغب برؤية روسيا كضامن أمني في غزة21 أبريل, 16:11 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала