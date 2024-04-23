https://sputnikarabic.ae/20240423/دبلوماسي-صيني-على-أمريكا-أن-تفكر-جديا-في-مسؤوليتها-نحو-الأزمة-الأوكرانية-وليس-التصعيد-1088205081.html

دبلوماسي صيني: على أمريكا التفكير جديا في مسؤوليتها نحو الأزمة الأوكرانية وليس التصعيد

دبلوماسي صيني: على أمريكا التفكير جديا في مسؤوليتها نحو الأزمة الأوكرانية وليس التصعيد

سبوتنيك عربي

أكد دبلوماسي صيني، اليوم الثلاثاء، أنه يتعين على الولايات المتحدة الأمريكية أن تفكر بشكل جدي في مسؤوليتها في الأزمة الأوكرانية وأَلاّ تُصعد الأمور. 23.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-23T03:52+0000

2024-04-23T03:52+0000

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العملية العسكرية الروسية الخاصة

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بكين - سبوتنيك. ونقل التلفزيون الصيني عن مسؤول بإدارة أمريكا الشمالية وأوقيانوسيا بوزارة الخارجية الصينية، قبيل زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى الصين، قوله إنه "يجب على الولايات المتحدة أن تفكر حقا في مسؤوليتها في الأزمة الأوكرانية".كما أكد الدبلوماسي الصيني أن القضية الأوكرانية ليست مشكلة بين الصين والولايات المتحدة، ولا ينبغي لواشنطن أن تحولها إلى أزمة في العلاقات الثنائية.ونقل التلفزيون عن المسؤول الصيني، قوله إن "القضية الأوكرانية ليست مشكلة بين الصين والولايات المتحدة".وأضاف أنه "لا يتعين على الجانب الأمريكي أن يحول تلك القضية إلى مشكلة في العلاقات الثنائية بين البلدين".وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.

https://sputnikarabic.ae/20240312/الصين-أمريكا-تستغل-الأزمة-الأوكرانية-لتحقيق-أهدافها-الاستراتيجية-الجيوسياسية-1086913280.html

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