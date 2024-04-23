سلاح الجو الإسرائيلي يعلن مهاجمة وتدمير نحو 25 هدفا في قطاع غزة

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
08:17 GMT
13 د
مساحة حرة
أهمية انضمام ناميبيا لتحالف أوبك بلس
08:31 GMT
29 د
كواليس السينما
محورية الممثل - الدور والمسؤوليات
09:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
كيف تُعَلِمنا الغابات أنماط النمو والتكرار في الطبيعة؟
09:31 GMT
29 د
من الملعب
ريال مدريد يقصي مانشستر سيتي من دوري أبطال أوروبا
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
كيف يعزز استخدام الأدوات المالية البديلة التجارة بين دول "بريكس"
10:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: المفاوضات بين حماس وإسرائيل يجب أن تتم بوجود ممثل عن روسيا والسلطة الفلسطينية
14:03 GMT
60 د
مساحة حرة
بعد زيارة أردوغان هل تعود المياه إلى مجاريها بين تركيا والعراق
15:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الضغط على إسبانيا واليونان لنقل أنظمة إس 300 إلى أوكرانيا تأتي كحالة إسعافية
15:33 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الباركور من شوارع باريس إلى مدينة الياسمين
16:03 GMT
17 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
16:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
صدى الحياة
السجائر الإلكترونية: هل هي خالية تماما من المخاطر والأضرار؟
17:26 GMT
6 د
عرب بوينت بودكاست
فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
17:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
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البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
بعد زيارة أردوغان هل تعود المياه إلى مجاريها بين تركيا والعراق
08:16 GMT
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مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
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ريال مدريد ينتصر بالكلاسيكو على حساب برشلونة
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شؤون عسكرية
خبير: الضغط على إسبانيا واليونان لنقل أنظمة إس 300 إلى أوكرانيا تأتي كحالة إسعافية
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مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
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https://sputnikarabic.ae/20240423/سلاح-الجو-الإسرائيلي-يعلن-مهاجمة-وتدمير-نحو-25-هدفا-في-قطاع-غزة-1088208287.html
سلاح الجو الإسرائيلي يعلن مهاجمة وتدمير نحو 25 هدفا في قطاع غزة
سلاح الجو الإسرائيلي يعلن مهاجمة وتدمير نحو 25 هدفا في قطاع غزة
سبوتنيك عربي
أعلن سلاح الجو الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، "تدمير موقعي إطلاق نار تستخدمهما حركة حماس في جنوب قطاع غزة". 23.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-23T07:46+0000
2024-04-23T07:46+0000
غزة
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وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إن "قواته هاجمت ودمرت نحو 25 هدفا في مختلف أنحاء قطاع غزة خلال الساعات القليلة الماضية"، مشيرا إلى قصف عدد من "الإرهابيين" كانوا يختبئون بالقرب من ملجأ مدني في منطقة البريج.ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف القطاع منذ أكثر من 6 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبّب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية بحسب الأمم المتحدة.في 7 أكتوبر/ تشرين الأول، شنّ مقاتلون من حماس هجوما على جنوب إسرائيل أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية.ورداً على هجوم حماس، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وشنت هجوما كبيرا على غزة أودى بحياة أكثر من 34 ألف فلسطيني حتى الآن، غالبيتهم العظمى نساء وأطفال، حسب وزارة الصحة في غزة.وفي غضون ذلك تتواصل مساعٍ إقليمية ودولية للتوصل إلى صفقة لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
https://sputnikarabic.ae/20240422/مقررة-أممية-ما-يحدث-في-غزة-إبادة-جماعية-1088203119.html
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غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, أخبار العالم الآن, العالم
غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, أخبار العالم الآن, العالم

سلاح الجو الإسرائيلي يعلن مهاجمة وتدمير نحو 25 هدفا في قطاع غزة

07:46 GMT 23.04.2024
© AFP 2023مشاهد للدمار الناجم إثر قصف الجيش الإسرائيلي المستمر في خان يونس، قطاع غزة، فلسطين
مشاهد للدمار الناجم إثر قصف الجيش الإسرائيلي المستمر في خان يونس، قطاع غزة، فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2024
© AFP 2023
تابعنا عبر
أعلن سلاح الجو الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، "تدمير موقعي إطلاق نار تستخدمهما حركة حماس في جنوب قطاع غزة".
وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إن "قواته هاجمت ودمرت نحو 25 هدفا في مختلف أنحاء قطاع غزة خلال الساعات القليلة الماضية"، مشيرا إلى قصف عدد من "الإرهابيين" كانوا يختبئون بالقرب من ملجأ مدني في منطقة البريج.
ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف القطاع منذ أكثر من 6 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبّب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية بحسب الأمم المتحدة.
في 7 أكتوبر/ تشرين الأول، شنّ مقاتلون من حماس هجوما على جنوب إسرائيل أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية.
مشاهد للدمار الناجم إثر قصف الجيش الإسرائيلي المستمر في خان يونس، قطاع غزة، فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2024
مقررة أممية: ما يحدث في غزة "إبادة جماعية"
أمس, 21:49 GMT
ورداً على هجوم حماس، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وشنت هجوما كبيرا على غزة أودى بحياة أكثر من 34 ألف فلسطيني حتى الآن، غالبيتهم العظمى نساء وأطفال، حسب وزارة الصحة في غزة.
وفي غضون ذلك تتواصل مساعٍ إقليمية ودولية للتوصل إلى صفقة لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
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Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:49 GMTДым, поднимающийся из зданий, пострадавших от израильских ударов в ходе боев между Израилем и боевиками ХАМАС - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى"... إسرائيل تستهدف مبنى الإدارة في مستشفى العودة وسط قطاع غزة06:11 GMT
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