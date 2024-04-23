https://sputnikarabic.ae/20240423/سلاح-الجو-الإسرائيلي-يعلن-مهاجمة-وتدمير-نحو-25-هدفا-في-قطاع-غزة-1088208287.html
سلاح الجو الإسرائيلي يعلن مهاجمة وتدمير نحو 25 هدفا في قطاع غزة
سلاح الجو الإسرائيلي يعلن مهاجمة وتدمير نحو 25 هدفا في قطاع غزة
سبوتنيك عربي
أعلن سلاح الجو الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، "تدمير موقعي إطلاق نار تستخدمهما حركة حماس في جنوب قطاع غزة". 23.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-23T07:46+0000
2024-04-23T07:46+0000
2024-04-23T07:46+0000
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وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إن "قواته هاجمت ودمرت نحو 25 هدفا في مختلف أنحاء قطاع غزة خلال الساعات القليلة الماضية"، مشيرا إلى قصف عدد من "الإرهابيين" كانوا يختبئون بالقرب من ملجأ مدني في منطقة البريج.ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف القطاع منذ أكثر من 6 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبّب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية بحسب الأمم المتحدة.في 7 أكتوبر/ تشرين الأول، شنّ مقاتلون من حماس هجوما على جنوب إسرائيل أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية.ورداً على هجوم حماس، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وشنت هجوما كبيرا على غزة أودى بحياة أكثر من 34 ألف فلسطيني حتى الآن، غالبيتهم العظمى نساء وأطفال، حسب وزارة الصحة في غزة.وفي غضون ذلك تتواصل مساعٍ إقليمية ودولية للتوصل إلى صفقة لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
https://sputnikarabic.ae/20240422/مقررة-أممية-ما-يحدث-في-غزة-إبادة-جماعية-1088203119.html
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غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, أخبار العالم الآن, العالم
غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, أخبار العالم الآن, العالم
سلاح الجو الإسرائيلي يعلن مهاجمة وتدمير نحو 25 هدفا في قطاع غزة
أعلن سلاح الجو الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، "تدمير موقعي إطلاق نار تستخدمهما حركة حماس في جنوب قطاع غزة".
وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إن "قواته هاجمت ودمرت نحو 25 هدفا في مختلف أنحاء قطاع غزة خلال الساعات القليلة الماضية"، مشيرا إلى قصف عدد من "الإرهابيين" كانوا يختبئون بالقرب من ملجأ مدني في منطقة البريج.
ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف القطاع منذ أكثر من 6 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبّب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية بحسب الأمم المتحدة.
في 7 أكتوبر/ تشرين الأول، شنّ مقاتلون من حماس هجوما على جنوب إسرائيل أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية.
ورداً على هجوم حماس
، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وشنت هجوما كبيرا على غزة أودى بحياة أكثر من 34 ألف فلسطيني حتى الآن، غالبيتهم العظمى نساء وأطفال، حسب وزارة الصحة في غزة.
وفي غضون ذلك تتواصل مساعٍ إقليمية ودولية للتوصل إلى صفقة لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.