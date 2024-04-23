https://sputnikarabic.ae/20240423/سيناتور-روسي-الاحتجاجات-في-أمريكا-ضد-العملية-الإسرائيلية-وصلت-لأبعاد-غير-مسبوقة-1088205510.html
سيناتور روسي: الاحتجاجات في أمريكا ضد العملية الإسرائيلية وصلت لأبعاد غير مسبوقة
سيناتور روسي: الاحتجاجات في أمريكا ضد العملية الإسرائيلية وصلت لأبعاد غير مسبوقة
سبوتنيك عربي
علق السيناتور، وعضو مجلس الفيدرالية الروسي، ألكسي بوشكوف، على حجم الاحتجاجات في الولايات المتحدة ضد العملية الإسرائيلية في قطاع غزة، مشيرا إلى أن هذه "ظاهرة... 23.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-23T05:00+0000
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وكتب بوشكوف في قناة "تلغرام": "لم يكن هناك مثل هذا الحجم من الاحتجاجات ضد سياسات إسرائيل في أمريكا، التي دعمت إسرائيل دائمًا وتعاطفت معها، وهي ظاهرة جديدة نوعيًا بالنسبة للولايات المتحدة".وفي الولايات المتحدة، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، جرت احتجاجات منتظمة ضد العملية الإسرائيلية في قطاع غزة والمساعدات العسكرية الأمريكية للدولة اليهودية.في الأسبوع الماضي، اندلعت أعنف الاحتجاجات في جامعتين أمريكيتين: كولومبيا وييل. وفي كلا المؤسستين التعليميتين، وبحسب تقارير إعلامية، تم اعتقال العشرات من الطلاب خلال المظاهرات.لكن ليس من الواضح بعد ما إذا كان قد أدان الاحتجاجات الطلابية على وجه التحديد، أو أعرب عن سخطه على المظاهرات المناهضة لإسرائيل بشكل عام.ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردًا على هجوم "حماس"، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وشنت هجوما كبيرا على غزة أودى بحياة أكثر من 34 ألف فلسطيني حتى الآن، غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال، إضافة إلى أكثر من 77 ألف مصاب، حسب وزارة الصحة في غزة.وفي غضون ذلك تتواصل المساعي الإقليمية والدولية للتوصل إلى صفقة تبادل للأسرى ووقف لإطلاق النار في غزة.
https://sputnikarabic.ae/20240422/بوريل-استمرار-الكارثة-الإنسانية-في-قطاع-غزة-متواصلة-ولا-استقرار-إذا-استمرت-الحرب-1088202699.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, العالم
سيناتور روسي: الاحتجاجات في أمريكا ضد العملية الإسرائيلية وصلت لأبعاد غير مسبوقة
علق السيناتور، وعضو مجلس الفيدرالية الروسي، ألكسي بوشكوف، على حجم الاحتجاجات في الولايات المتحدة ضد العملية الإسرائيلية في قطاع غزة، مشيرا إلى أن هذه "ظاهرة جديدة نوعيا" بالنسبة لواشنطن التي لطالما دعمت إسرائيل.
وكتب بوشكوف في قناة "تلغرام": "لم يكن هناك مثل هذا الحجم من الاحتجاجات ضد سياسات إسرائيل في أمريكا، التي دعمت إسرائيل دائمًا وتعاطفت معها، وهي ظاهرة جديدة نوعيًا بالنسبة للولايات المتحدة".
وأضاف: "أدان بايدن الاحتجاجات الطلابية في العديد من الجامعات ضد تصرفات إسرائيل في غزة، والتي وصفها، في أعقاب وسائل الإعلام الليبرالية، بأنها "احتجاجات معادية للسامية".
وفي الولايات المتحدة، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، جرت احتجاجات منتظمة ضد العملية الإسرائيلية في قطاع غزة والمساعدات العسكرية الأمريكية للدولة اليهودية.
في الأسبوع الماضي، اندلعت أعنف الاحتجاجات في جامعتين أمريكيتين: كولومبيا وييل. وفي كلا المؤسستين التعليميتين، وبحسب تقارير إعلامية، تم اعتقال العشرات من الطلاب خلال المظاهرات.
وقال الرئيس جو بايدن إنه يدين الاحتجاجات المعادية للسامية وأولئك "الذين لا يفهمون ما يحدث للفلسطينيين".
لكن ليس من الواضح بعد ما إذا كان قد أدان الاحتجاجات الطلابية على وجه التحديد، أو أعرب عن سخطه على المظاهرات المناهضة لإسرائيل بشكل عام.
ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردًا على هجوم "حماس"، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وشنت هجوما كبيرا على غزة أودى بحياة أكثر من 34 ألف فلسطيني حتى الآن، غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال، إضافة إلى أكثر من 77 ألف مصاب، حسب وزارة الصحة في غزة.
وفي غضون ذلك تتواصل المساعي الإقليمية والدولية للتوصل إلى صفقة تبادل للأسرى ووقف لإطلاق النار في غزة.