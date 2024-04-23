كييف تكشف حجم العجز في ميزانيتها لعام 2023

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عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
08:17 GMT
13 د
مساحة حرة
أهمية انضمام ناميبيا لتحالف أوبك بلس
08:31 GMT
29 د
كواليس السينما
محورية الممثل - الدور والمسؤوليات
09:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
كيف تُعَلِمنا الغابات أنماط النمو والتكرار في الطبيعة؟
09:31 GMT
29 د
من الملعب
ريال مدريد يقصي مانشستر سيتي من دوري أبطال أوروبا
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
كيف يعزز استخدام الأدوات المالية البديلة التجارة بين دول "بريكس"
10:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: المفاوضات بين حماس وإسرائيل يجب أن تتم بوجود ممثل عن روسيا والسلطة الفلسطينية
14:03 GMT
60 د
مساحة حرة
بعد زيارة أردوغان هل تعود المياه إلى مجاريها بين تركيا والعراق
15:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الضغط على إسبانيا واليونان لنقل أنظمة إس 300 إلى أوكرانيا تأتي كحالة إسعافية
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30 د
عرب بوينت بودكاست
الباركور من شوارع باريس إلى مدينة الياسمين
16:03 GMT
17 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
16:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
صدى الحياة
السجائر الإلكترونية: هل هي خالية تماما من المخاطر والأضرار؟
17:26 GMT
6 د
عرب بوينت بودكاست
فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
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البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
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05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
بعد زيارة أردوغان هل تعود المياه إلى مجاريها بين تركيا والعراق
08:16 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
08:45 GMT
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من الملعب
ريال مدريد ينتصر بالكلاسيكو على حساب برشلونة
09:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: الضغط على إسبانيا واليونان لنقل أنظمة إس 300 إلى أوكرانيا تأتي كحالة إسعافية
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
10:31 GMT
29 د
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ما السر بين عالمنا وكون المرآة المظلمة؟
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عرب بوينت بودكاست
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كييف تكشف حجم العجز في ميزانيتها لعام 2023
كييف تكشف حجم العجز في ميزانيتها لعام 2023
سبوتنيك عربي
أعلن ممثل الحكومة الأوكرانية في البرلمان الأوكراني، تاراس ميلنيتشوك، الموافقة على التقرير الخاص بتنفيذ موازنة البلاد لعام 2023، بعجز قدره 1.3 تريليون هريفنيا... 23.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-23T17:25+0000
2024-04-23T17:25+0000
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وقال ميلنيتشوك: "تمت الموافقة على التقرير بإيرادات قدرها 2.67 تريليون هريفنيا (67.59 مليار دولار)، ونفقات قدرها 4.01 تريليون هريفنيا (101.54 مليار دولار)، بعجز قدره 1.34 تريليون هريفنيا (33.42 مليار دولار)".وأوضح أنه سيتم إرسال الوثيقة إلى مجلس البرلمان الأوكراني (الرادا) وللرئيس الأوكراني وديوان الحسابات.وأكد ميلنيتشوك أنه تم إدراج عجز قدره 38 مليار دولار في الميزانية الأوكرانية لعام 2023، ووفقا لوزارة المالية الأوكرانية، في نهاية العام الماضي، بلغ الدين العام للبلاد 80% من الناتج المحلي الإجمالي.وفي أوائل أبريل/ نيسان الماضي، أصدر البنك الوطني الأوكراني، تقريرًا يشير إلى أن الحصار الذي فرضه المزارعون البولنديون على الحدود مع أوكرانيا، في فبراير/ شباط الماضي، أدى إلى خسائر تتراوح بين 350 إلى 400 مليون دولار، كما لوحظ ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع الصناعية بنسبة 15-20%.
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كييف تكشف حجم العجز في ميزانيتها لعام 2023

17:25 GMT 23.04.2024
© Fotolia / aviavladالعلم الأوكراني
العلم الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2024
© Fotolia / aviavlad
تابعنا عبر
أعلن ممثل الحكومة الأوكرانية في البرلمان الأوكراني، تاراس ميلنيتشوك، الموافقة على التقرير الخاص بتنفيذ موازنة البلاد لعام 2023، بعجز قدره 1.3 تريليون هريفنيا (33.4 مليار دولار).
وقال ميلنيتشوك: "تمت الموافقة على التقرير بإيرادات قدرها 2.67 تريليون هريفنيا (67.59 مليار دولار)، ونفقات قدرها 4.01 تريليون هريفنيا (101.54 مليار دولار)، بعجز قدره 1.34 تريليون هريفنيا (33.42 مليار دولار)".
وأوضح أنه سيتم إرسال الوثيقة إلى مجلس البرلمان الأوكراني (الرادا) وللرئيس الأوكراني وديوان الحسابات.
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وأكد ميلنيتشوك أنه تم إدراج عجز قدره 38 مليار دولار في الميزانية الأوكرانية لعام 2023، ووفقا لوزارة المالية الأوكرانية، في نهاية العام الماضي، بلغ الدين العام للبلاد 80% من الناتج المحلي الإجمالي.
وفي أوائل أبريل/ نيسان الماضي، أصدر البنك الوطني الأوكراني، تقريرًا يشير إلى أن الحصار الذي فرضه المزارعون البولنديون على الحدود مع أوكرانيا، في فبراير/ شباط الماضي، أدى إلى خسائر تتراوح بين 350 إلى 400 مليون دولار، كما لوحظ ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع الصناعية بنسبة 15-20%.
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