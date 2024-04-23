https://sputnikarabic.ae/20240423/كييف-تكشف-حجم-العجز-في-ميزانيتها-لعام-2023-1088227135.html
كييف تكشف حجم العجز في ميزانيتها لعام 2023
كييف تكشف حجم العجز في ميزانيتها لعام 2023
سبوتنيك عربي
أعلن ممثل الحكومة الأوكرانية في البرلمان الأوكراني، تاراس ميلنيتشوك، الموافقة على التقرير الخاص بتنفيذ موازنة البلاد لعام 2023، بعجز قدره 1.3 تريليون هريفنيا... 23.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-23T17:25+0000
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وقال ميلنيتشوك: "تمت الموافقة على التقرير بإيرادات قدرها 2.67 تريليون هريفنيا (67.59 مليار دولار)، ونفقات قدرها 4.01 تريليون هريفنيا (101.54 مليار دولار)، بعجز قدره 1.34 تريليون هريفنيا (33.42 مليار دولار)".وأوضح أنه سيتم إرسال الوثيقة إلى مجلس البرلمان الأوكراني (الرادا) وللرئيس الأوكراني وديوان الحسابات.وأكد ميلنيتشوك أنه تم إدراج عجز قدره 38 مليار دولار في الميزانية الأوكرانية لعام 2023، ووفقا لوزارة المالية الأوكرانية، في نهاية العام الماضي، بلغ الدين العام للبلاد 80% من الناتج المحلي الإجمالي.وفي أوائل أبريل/ نيسان الماضي، أصدر البنك الوطني الأوكراني، تقريرًا يشير إلى أن الحصار الذي فرضه المزارعون البولنديون على الحدود مع أوكرانيا، في فبراير/ شباط الماضي، أدى إلى خسائر تتراوح بين 350 إلى 400 مليون دولار، كما لوحظ ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع الصناعية بنسبة 15-20%.
https://sputnikarabic.ae/20240423/اليونان-ترفض-إرسال-أنظمة-دفاع-جوي-إلى-أوكرانيا-1088220344.html
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أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
كييف تكشف حجم العجز في ميزانيتها لعام 2023
أعلن ممثل الحكومة الأوكرانية في البرلمان الأوكراني، تاراس ميلنيتشوك، الموافقة على التقرير الخاص بتنفيذ موازنة البلاد لعام 2023، بعجز قدره 1.3 تريليون هريفنيا (33.4 مليار دولار).
وقال ميلنيتشوك: "تمت الموافقة على التقرير بإيرادات قدرها 2.67 تريليون هريفنيا (67.59 مليار دولار)، ونفقات قدرها 4.01 تريليون هريفنيا (101.54 مليار دولار)، بعجز قدره 1.34 تريليون هريفنيا (33.42 مليار دولار)".
وأوضح أنه سيتم إرسال الوثيقة إلى مجلس البرلمان الأوكراني (الرادا) وللرئيس الأوكراني وديوان الحسابات.
وأكد ميلنيتشوك أنه تم إدراج عجز قدره 38 مليار دولار في الميزانية الأوكرانية لعام 2023، ووفقا لوزارة المالية الأوكرانية، في نهاية العام الماضي، بلغ الدين العام للبلاد 80% من الناتج المحلي الإجمالي.
وفي أوائل أبريل/ نيسان الماضي، أصدر البنك الوطني الأوكراني، تقريرًا يشير إلى أن الحصار الذي فرضه المزارعون البولنديون على الحدود مع أوكرانيا، في فبراير/ شباط الماضي، أدى إلى خسائر تتراوح بين 350 إلى 400 مليون دولار، كما لوحظ ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع الصناعية بنسبة 15-20%.