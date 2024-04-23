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وزارة البيئة المصرية: انخفاض جودة الهواء في البلاد خلال الأيام المقبلة
وزارة البيئة المصرية: انخفاض جودة الهواء في البلاد خلال الأيام المقبلة
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة البيئة المصرية، اليوم الثلاثاء، أنه "استنادا إلى التقارير الصادرة من منظومة الإنذار المبكر لتلوث الهواء، فإنه يتوقع خلال الفتره من 23 وحتى 25... 23.04.2024, سبوتنيك عربي
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وذكرت الوزارة، في بيان، أن "الأتربة والرمال المثارة تكون ذروتها يومي الأربعاء والخميس (المقبلين)، على أن يبدأ التحسن التدريجي يوم الخميس(المقبل) ليلا".كما ناشدت الوزارة المواطنين من كبار السن وأصحاب الأمراض الصدرية والتنفسية تجنب الأنشطة اليومية في الهواء الطلق خلال هذه الفترة لتجنب الآثار السلبية الناتجة عن سوء جودة الهواء.بدورها، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة المصرية، أن "الوزارة تتابع مؤشرات جودة الهواء من خلال منظومة الرصد المستمر التابعة لوزارة البيئة والمنتشرة في العديد من أنحاء الجمهورية".
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مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, الأخبار
مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, الأخبار

وزارة البيئة المصرية: انخفاض جودة الهواء في البلاد خلال الأيام المقبلة

19:24 GMT 23.04.2024
© flickr.com / Gary Denhamمصر القاهرة
مصر القاهرة - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2024
© flickr.com / Gary Denham
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أعلنت وزارة البيئة المصرية، اليوم الثلاثاء، أنه "استنادا إلى التقارير الصادرة من منظومة الإنذار المبكر لتلوث الهواء، فإنه يتوقع خلال الفتره من 23 وحتى 25 أبريل(نيسان الجاري)، انخفاض جودة الهواء".
وذكرت الوزارة، في بيان، أن "الأتربة والرمال المثارة تكون ذروتها يومي الأربعاء والخميس (المقبلين)، على أن يبدأ التحسن التدريجي يوم الخميس(المقبل) ليلا".
وأضاف البيان أن "انخفاض جودة الهواء يأتي نتيجة زيادة تركيز ملوثات الهواء من الجسيمات الصلبة بسبب وجود مصادر تلوث طبيعية متمثلة في أتربة ورمال مثارة على شمال البلاد".
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كما ناشدت الوزارة المواطنين من كبار السن وأصحاب الأمراض الصدرية والتنفسية تجنب الأنشطة اليومية في الهواء الطلق خلال هذه الفترة لتجنب الآثار السلبية الناتجة عن سوء جودة الهواء.
بدورها، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة المصرية، أن "الوزارة تتابع مؤشرات جودة الهواء من خلال منظومة الرصد المستمر التابعة لوزارة البيئة والمنتشرة في العديد من أنحاء الجمهورية".
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