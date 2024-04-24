https://sputnikarabic.ae/20240424/أنصار-الله-تعلن-استهداف-سفينة-ومدمرة-أمريكيتين-وسفينة-إسرائيلية-1088264392.html

"أنصار الله" تعلن استهداف سفينة ومدمرة أمريكيتين وسفينة إسرائيلية

"أنصار الله" تعلن استهداف سفينة ومدمرة أمريكيتين وسفينة إسرائيلية

سبوتنيك عربي

أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الأربعاء، استهداف سفينة ومدمرة أمريكيتين في خليج عدن، وسفينة إسرائيلية في المحيط الهندي. 24.04.2024, سبوتنيك عربي

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وجاء في بيان المتحدث باسم قوات جماعة "أنصار الله": "نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية، عملية عسكرية استهدفت سفينة "MAERSK YORKTOWN" الأمريكية في خليج عدن، بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله".وأضاف البيان أن "سلاح الجو المسير نفذ عمليتين عسكريتين استهدفت إحداهما مدمرة حربية أمريكية في خليج عدن، بعدد من الطائرات المسيرة، واستهدفت العملية الأخرى سفينة "MSC VERACRUZ" الإسرائيلية في المحيط الهندي، بعدد من الطائرات المسيرة، وقد حققت العمليتان أهدافَهما بنجاح".وأكد البيان أن "القوات المسلحة اليمنية مستمرة في منع الملاحة الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين في البحرين الأحمر والعربي، وكذلك في المحيط الهندي، حتى إيقاف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".وأشار البيان إلى أن "القوات المسلحة اليمنية ماضية في اتخاذ المزيد من الإجراءات العسكرية ضد كافة الأهداف المعادية في البحرين الأحمر والعربي والمحيط الهندي دفاعا عن اليمن، وتأكيدا على الموقف المساند للشعب الفلسطيني المظلوم".وفي منتصف آذار/ مارس الماضي، قالت جماعة "أنصار الله"، إنها وسّعت نطاق هجماتها في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، ضد السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانيها، والسفن الأمريكية والبريطانية لتشمل المحيط الهندي.وتصاعد التوتر جنوب البحر الأحمر، بعدما أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، استهداف سفن تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردًا على الحرب الدائرة في قطاع غزة.وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت الخارجية الأمريكية، تصنيف جماعة"أنصار الله" اليمنية، "منظمة إرهابية عالمية"، وبدأت الولايات المتحدة وبريطانيا، هجوما واسعا على مواقع عسكرية لـ"أنصار الله" في اليمن.

https://sputnikarabic.ae/20240422/أنصار-الله-تدعو-قواتها-إلى-تصعيد-عملياتها-ضد-الملاحة-الإسرائيلية-في-البحرين-الأحمر-والعربي-1088197873.html

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